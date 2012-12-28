Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Огромная воронка и засыпанная грунтом дорога: еще одно видео последствия падения ступени ракетного комплекса
Происшествия
Упавшая ступень ракеты оставила без электричества несколько сел Елецкого района
Происшествия
В Липецкой области кусками грунта и щебнем от взрывной волны побило машину
Происшествия
Электроснабжение в Елецком районе, отключенное после падения ступени ракеты, восстановлено
Происшествия
В региональном Минобре и инспекции по делам несовершеннолетних проводят проверку по факту драки подростков
Происшествия
В Липецке пенсионер хранил обрез почти столетней винтовки
Происшествия
На Грязинском шоссе сбили мужчину – у него ушиб головного мозга, переломы и шок
Происшествия
В Липецке произошли два тройных столкновения
Общество
В районах Сырского Рудника и Коровино отключат холодную воду
Общество
В Липецкой области дождь, мокрый снег и до +4
Погода в Липецке
Читать все
На Грязинском шоссе сбили мужчину – у него ушиб головного мозга, переломы и шок
Происшествия
Огромная воронка и засыпанная грунтом дорога: еще одно видео последствия падения ступени ракетного комплекса
Происшествия
Электроснабжение в Елецком районе, отключенное после падения ступени ракеты, восстановлено
Происшествия
В Липецке пенсионер хранил обрез почти столетней винтовки
Происшествия
В Липецкой области кусками грунта и щебнем от взрывной волны побило машину
Происшествия
В Липецке произошли два тройных столкновения
Общество
Февраль – в лесах под Липецком порхают бабочки и божьи коровки
Общество
Тройной риттбергер и сложные каскады принесли липецкой фигуристке «бронзу» в Санкт-Петербурге
Спорт
Когда в лесу вы заблудились, на юг идите — там теплей
Неделя 48
Женщины выиграли «Битву полов», Королёва штурмовала новый личный рекорд
Спорт
Читать все
Общество
720
сегодня, 11:16
20

Апельсины дешевле яблок

Итоги недели: цены.

Наша корзина с дешевыми продуктами за неделю прибавила в цене 61 рубль 76 копеек. Немного подорожала птица, закончились акции на подсолнечное масло, а на Центральном рынке не было дешевых яиц.



Набор дорогих продуктов тоже вырос в цене — на 207 рублей 79 копеек. В основном из-за марки подсолнечного масла.



На этой неделе нас сильно удивили цены на апельсины. В одном из магазинов их продавали дешевле ста рублей. Причем это была не акция, да и сами апельсины оказались хорошими на вид. С учетом того, что их везут издалека — прямо аттракцион невиданной щедрости! Удивительно, но ажиотажа рядом с ящиками апельсинов мы не заметили.

— Может с этими апельсинами что-то не так? — с опаской предположила покупательница.

— Хорошие апельсины, берите, — успокоила ее другая.

Если раньше покупатели возмущались, что бананы дешевле яблок, то теперь место бананов заняли апельсины. Яблоки же из Липецкой области на Центральном рынке предлагают в среднем по 120-140 рублей за килограмм.



В магазинах самые дешевые яблоки стоят около 90 рублей. И акций на них мы что-то не замечали. Разве что на Центральном рынке те, что «на кампот» можно купить по 65 рублей.



Пачку популярного сливочного масла из Лебедяни на Центральном рынке, кстати, продают по 195 рублей, а в магазинах тот же товар стоит 209 рублей.

Цены на морковь, которые снижались несколько недель подряд, немножко выросли. Тем не менее, этот овощ остается самым дешевым.



Продавцы бакалейных товаров на рынке жалуются на рост закупочных цен, но розничные не увеличивают.

— Кто-то за деньги работает, кто-то за удовольствие! — горько пошутила одна из таки продавщиц.

В магазинах придумывают все новые и новые рекламные ходы, чтобы привлечь покупателей. В одном из сетевых супермаркетов начали предлагать уроки питания школьникам.
цены
дороже/дешевле
1
0
2
1
2

Комментарии (20)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
@@@
11 минут назад
Что-то я таких цен на апельсины в магазинах не видела. Укажите конкретно в каком магазине такие дешёвые апельсины - сгоняю, куплю.
Ответить
Р
23 минуты назад
Невидимая рука рынка
Ответить
330
45 минут назад
Если не покупать то цены нормальные
Ответить
МАЛИНА ШИП
57 минут назад
"Клубничка" - очень вкусное яблоко! На Соколе 150 рублей. Ни разу не дешевело.
Ответить
Виолетта Эвальдовна
сегодня, 12:43
Сигареты и алкаша постоянно дорожает,синяки то молчат.
Ответить
Арс
сегодня, 12:55
Им не где жаловался, у них нет интернета
Ответить
бабушка
22 минуты назад
Им не где жаловался, у них нет интернета интернет зло.
Ответить
Ромео78
сегодня, 12:36
Зачем вы берете во внимание цены с центрального рынка, там одни рвачи работают, готовы людей ободрать, как будто последний день живут, не советую туда ходить за покупками...
Ответить
САИ
сегодня, 12:19
Апельсины, бананы дешевле яблок. А, что вы хотите, какая зима (читай лето), такие и цены. Яблоки растут на севере, а апельсины на юге.
Ответить
Animal Planet.
сегодня, 12:18
Туалетная бумага в пролетарском стоила 35 руб,а сейчас 40 руб,много что подорожало.
Ответить
Лия Караян
сегодня, 12:17
Нормальные цены. Всё по карману. Подорожание не ощущается.
Ответить
Дачница
сегодня, 12:16
Картошка,морковь,свекла и лук должны стоить гораздо дороже.
Ответить
Еще комментарии
Рекомендуем
Общество
На бесснежной зиме мэрия Липецка сэкономила миллионы рублей
Общество
Теперь в июне: назван новый срок начала работы трамвая маршрута №1
Общество
Липецкие студенты нарасхват у работодателей еще во время обучения
Общество
Статистика: липецкие студенты предпочитают становиться учителями, юристами, экономистами
Общество
Липецкие больницы объединят в кластеры
Общество
Водоканал загрязнял реку Дон
Происшествия
Статистика: за неделю в Липецкой области подорожали сливочное масло, рис и гречка ﻿
Общество
В горсовете усомнились в необходимости пиар-расходов мэрии на контрпропаганду теневой экономики
Экономика
В Липецкой области остановился рост цен на бензин и дизтопливо
Происшествия
Липецкая область — на 30 месте в стране по уровню преступности
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru