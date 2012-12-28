Апельсины дешевле яблок

Итоги недели: цены.

Наша корзина с дешевыми продуктами за неделю прибавила в цене 61 рубль 76 копеек. Немного подорожала птица, закончились акции на подсолнечное масло, а на Центральном рынке не было дешевых яиц.Набор дорогих продуктов тоже вырос в цене — на 207 рублей 79 копеек. В основном из-за марки подсолнечного масла.На этой неделе нас сильно удивили цены на апельсины. В одном из магазинов их продавали дешевле ста рублей. Причем это была не акция, да и сами апельсины оказались хорошими на вид. С учетом того, что их везут издалека — прямо аттракцион невиданной щедрости! Удивительно, но ажиотажа рядом с ящиками апельсинов мы не заметили.— Может с этими апельсинами что-то не так? — с опаской предположила покупательница.— Хорошие апельсины, берите, — успокоила ее другая.Если раньше покупатели возмущались, что бананы дешевле яблок, то теперь место бананов заняли апельсины. Яблоки же из Липецкой области на Центральном рынке предлагают в среднем по 120-140 рублей за килограмм.В магазинах самые дешевые яблоки стоят около 90 рублей. И акций на них мы что-то не замечали. Разве что на Центральном рынке те, что «на кампот» можно купить по 65 рублей.Пачку популярного сливочного масла из Лебедяни на Центральном рынке, кстати, продают по 195 рублей, а в магазинах тот же товар стоит 209 рублей.Цены на морковь, которые снижались несколько недель подряд, немножко выросли. Тем не менее, этот овощ остается самым дешевым.Продавцы бакалейных товаров на рынке жалуются на рост закупочных цен, но розничные не увеличивают.— Кто-то за деньги работает, кто-то за удовольствие! — горько пошутила одна из таки продавщиц.В магазинах придумывают все новые и новые рекламные ходы, чтобы привлечь покупателей. В одном из сетевых супермаркетов начали предлагать уроки питания школьникам.