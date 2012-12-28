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вчера, 16:58
26

От рассмотрения «дела дворников» в особом порядке отказался и 70-летний потерпевший, и подсудимые

Более того, гособвинение согласилось с ходатайством бывшего работника УК «Университетский» вернуть уголовное дело в прокуратуру для переквалификации статьи обвинения на более тяжкую в связи с большим общественным резонансом преступления.

Уголовный процесс по обвинению избивших дворника УК «Университетская» Тимура Халматова и Алексея Тонкодубенко по пункту «г» части второй 112-й статьи УК РФ («умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью группой лиц») пройдет совсем по иному сценарию, чем предполагалось ранее. Ведь сегодня и 70-летний потерпевший Евгений Козинов, и оба подсудимых заявили ходатайства об отказе рассмотрения уголовного дела в особом порядке, о чем все они просили прокурора Советского района Липецка перед передачей дела в суд. При этом Халматов со статьей обвинения согласился, а Тонкодубенко промолчал, сославшись на 51-ю статью Конституции при ответе на аналогичный вопрос председательствующего в процессе судьи Екатерины Аршиновой. При этом ранее GOROD48 писал, что именно Тонкодубенко в декабре публично попросил прощения у потерпевших — дворника и его жены — и отправил им извинительное письмо.

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Дальше — больше. После того, как гособвинитель Наталья Абросимова огласила обвинительное заключение по делу, из которого следовало, что утром 16 июля у дома №1 по улице Замятина пьяные парни нанесли Козинову не менее 10 ударов в голову, из которых три удара Халматова пришлись лежащему на земле дворнику в голову, потерпевший ходатайствовал о возвращении дела в прокуратуру для его переквалификации на изначально вменявшуюся обвиняемым часть вторую 213 статьи Уголовного кодекса.

— Почему статью обвинения без моего согласия переквалифицировали на 212-ю, наказание по которой мягче, чем по 213-й, которая за групповое хулиганство предусматривает наказание до семи лет. Меня били на моем рабочем месте, а не где-то в пивнушке. Требую вернуть старую статью обвинения, — обратился к суду потерпевший.

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Гособвинитель Козинова поддержала. Наталья Абросимова заявила, что преступление было резонансным, с явным неуважением к обществу. Сославшись на 237-ю статью УПК, она сказала, что усматривает достаточные основания для предъявления другой статьи обвинения, с более тяжкими последствиями для подсудимых. Судья Екатерина Аршинова спросила младшего советника юстиции, согласовано ли такое ходатайство с начальством? «Да, согласовано. С прокуратурой области».

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Ошеломленные адвокаты подсудимых ознакомились с заявленным ходатайством Абросимовой и попросили время для подготовки к процессу, который, понятно, пройдет в общем порядке и по новой статье обвинения. Суд объявил перерыв до 5 февраля.

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— Возможно, потерпевший не сошелся с подсудимыми в сумме морального вреда, который хотел получить до начала суда, и запросил больше денег, чем могли заплатить подсудимые. Поэтому он и заявил ходатайство о переквалификации уголовного дела на более тяжкую по последствиям статью обвинения. При таких обстоятельствах из-за большого общественного резонанса, вызванного избиением молодыми парнями пожилого человека, слушание дела в особом порядке привело бы к вынесению реального срока лишения свободы для подсудимых. И те уже не могли бы оспорить приговор, ведь он не подлежит пересмотру по основаниям недоказанности обвинения при такой форме судопроизводства, — прокомментировал для GOROD48 ситуацию один известный липецкий юрист, у которого мы попросили его экспертное мнение по этому уголовному делу.
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Комментарии (26)

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Как гость
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Сначала новые
Правда
вчера, 22:58
Проезд строителей 16 один из типичных отбросов за покос травы днём кидал яйца и бутылки и обещал далее к кирпичам прибегнуть.... Вот такие отбросы ещё живут в нашем городе к сожалению (((
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Валера
вчера, 21:40
Один признал , второй нет, вот и ответ - виноваты они или нет/ виноваты конечно
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Житель
сегодня, 02:44
Логику можно ?
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Да конечно
вчера, 21:05
Сосед 112 ,дворники напились и были пьяны , кинулись драться на молодых бездельников !Придумай что нибудь серьезнее !
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Сосед 112
вчера, 21:17
Никто молодежь не оправдывает ! Поступок недопустимый с их стороны, но факт остается фактом. Провокаторы драки явно не парни.
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Сосед
вчера, 20:28
Оправдывает их такая же бездарная молодежь, которым лишь бы напиться и подраться, жаль пенсионеров, сидеть им по сроку или на сво страну защищать! Надеюсь правосудие разрешит все справедливо!!!
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Сосед 112
вчера, 19:52
Такую клоунаду устроили, если внимательно пересмотреть видео, то отчетливо видно, что драку затеяли вовсе не парни, а дворники! Зачем она потащила мужичка в подъезд ? Явно для того, чтобы спровоцировать конфликт ! Вот ему по голове и настучали. Так же, хочу присоединиться к комментарию ниже, что видеозапись похоже никто и не пересматривал. Теперь и денег хотят поиметь Справедливости в нашем мире нет !
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Людмила
вчера, 19:36
В тюрягу этих не людей
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Скептик ,
вчера, 19:25
удары ногой поголове ,это и есть покушение на убийство ! Было сразу очевидно , хотели осудить по более легкой статье ,но как видим не получается ! Потерпевшие ,правильно требуют судить по более тяжелой статье !
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Наблюдатель
вчера, 19:35
Ну давайте все драки будем ссылать на покушение , а вот то , что мужчина душил парня , прекрасно видно на видео
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Гость
вчера, 18:36
Могут и покушение на убийство впаять ...
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Видимо
вчера, 18:18
Потерпевший занёс кому надо.
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Оля
вчера, 18:08
Пусть теперь будет для всех наука как бить пожилых людей каждого за это будет ждать тюрьма
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