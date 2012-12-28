От рассмотрения «дела дворников» в особом порядке отказался и 70-летний потерпевший, и подсудимые

Более того, гособвинение согласилось с ходатайством бывшего работника УК «Университетский» вернуть уголовное дело в прокуратуру для переквалификации статьи обвинения на более тяжкую в связи с большим общественным резонансом преступления.