Двое бывших полицейских и риелтор обвиняются в махинациях с квартирами умерших липчанок
От рассмотрения «дела дворников» в особом порядке отказался и 70-летний потерпевший, и подсудимые
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вчера, 16:58
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От рассмотрения «дела дворников» в особом порядке отказался и 70-летний потерпевший, и подсудимые
Более того, гособвинение согласилось с ходатайством бывшего работника УК «Университетский» вернуть уголовное дело в прокуратуру для переквалификации статьи обвинения на более тяжкую в связи с большим общественным резонансом преступления.
Дальше — больше. После того, как гособвинитель Наталья Абросимова огласила обвинительное заключение по делу, из которого следовало, что утром 16 июля у дома №1 по улице Замятина пьяные парни нанесли Козинову не менее 10 ударов в голову, из которых три удара Халматова пришлись лежащему на земле дворнику в голову, потерпевший ходатайствовал о возвращении дела в прокуратуру для его переквалификации на изначально вменявшуюся обвиняемым часть вторую 213 статьи Уголовного кодекса.
— Почему статью обвинения без моего согласия переквалифицировали на 212-ю, наказание по которой мягче, чем по 213-й, которая за групповое хулиганство предусматривает наказание до семи лет. Меня били на моем рабочем месте, а не где-то в пивнушке. Требую вернуть старую статью обвинения, — обратился к суду потерпевший.
Гособвинитель Козинова поддержала. Наталья Абросимова заявила, что преступление было резонансным, с явным неуважением к обществу. Сославшись на 237-ю статью УПК, она сказала, что усматривает достаточные основания для предъявления другой статьи обвинения, с более тяжкими последствиями для подсудимых. Судья Екатерина Аршинова спросила младшего советника юстиции, согласовано ли такое ходатайство с начальством? «Да, согласовано. С прокуратурой области».
Ошеломленные адвокаты подсудимых ознакомились с заявленным ходатайством Абросимовой и попросили время для подготовки к процессу, который, понятно, пройдет в общем порядке и по новой статье обвинения. Суд объявил перерыв до 5 февраля.
— Возможно, потерпевший не сошелся с подсудимыми в сумме морального вреда, который хотел получить до начала суда, и запросил больше денег, чем могли заплатить подсудимые. Поэтому он и заявил ходатайство о переквалификации уголовного дела на более тяжкую по последствиям статью обвинения. При таких обстоятельствах из-за большого общественного резонанса, вызванного избиением молодыми парнями пожилого человека, слушание дела в особом порядке привело бы к вынесению реального срока лишения свободы для подсудимых. И те уже не могли бы оспорить приговор, ведь он не подлежит пересмотру по основаниям недоказанности обвинения при такой форме судопроизводства, — прокомментировал для GOROD48 ситуацию один известный липецкий юрист, у которого мы попросили его экспертное мнение по этому уголовному делу.
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