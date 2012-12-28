Дворник против: 70-летний Евгений Козинов требует сурового наказания для напавших на него парней
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сегодня, 13:16
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Дворник против: 70-летний Евгений Козинов требует сурового наказания для напавших на него парней
Дворника поддержала его жена, также ставшая жертвой нападения в «Университетском».
Однако 70-летний дворник УК «Университетская» Евгений Козинов и его 66-летняя жена Татьяна с таким порядком судопроизводства не согласны. Кроме того, супруги считают, что потерпевшей по делу должна быть признана и Татьяна.
— Меня почему-то сделали по этому уголовному делу свидетелем. Я несу в суд заявление, чтобы меня из этой категории перевели в категорию пострадавших, — говорит женщина.
По мнению Козиновых, преступление носило резонансный характер, а поэтому в уголовном процессе должны выступить несколько десятков свидетелей. Как считают супруги, те опровергнут версию обвиняемых, что они якобы просто отбивались на насевших на них дворников.
Подсудимые, давние друзья, на процедуре их ареста говорили, что конфликт утром 16 июля прошлого года у подъезда дома на улице Замятина, 1 спровоцировали дворники. По словам Тимура Халматова, они оскорбляли его и девушку, когда они вошли в подъезд, где снимали квартиру, и что первым распустил руки Евгений Козинов. Алексей Тонкодубенко заявил, что он подъехал к дому на «Университетском» по приглашению Тимура и увидел, как мужчина в спецовке выталкивал его друга из подъезда. Когда он попытался их растащить, дворник стал его бить, а ему пришлось защищаться. Потом Тимур ударил мужчину в голову ногой, а он, Алексей, лег на старика, пытаясь прикрыть его от ударов.
Однако Евгений и Татьяна Козины рассказали другое.
Помогавшая тем утром мужу по работе Татьяна хотела вымыть пол в подъезде. Зайдя туда, она увидела парня, который схватил за волосы девушку и пинал ее под зад, поливая нецензурной бранью. Уборщица сделал им замечание и вышла из подъезда, но в спину ей полетел отборный мат. В это время к подъезду подошел Евгений. Он сказал, что зайдет в подъезд и посмотрит, не намусорила эта пара и там, поскольку он только что убрал детскую площадку от следов их пребывания. Дворник зашел в подъезд и никого не увидел. А потом вдруг ему прилетел удар кулака в висок. Евгений предполагает, что Тимур Халматов спрятался за углом входной группы и неожиданно напал на него. От удара пожилой мужчина ударился о косяк двери и потерял, как говорит, сознание. Дальше он ничего не помнит:
— Я пришел в себя уже в больнице. Потом соседи по палате показали мне видеозаписи того, что было дальше. Если бы не эти записи, я бы ничего и не вспомнил.
Справедливости ради стоит заметить, что из входа в дом Евгений Козинов вываливается вместе с Тимуром Халматовым и, следовательно, вряд ли можно говорить, что он потерял сознание в подъезде. Да и на улице пенсионер бойко противостоял парню, пока к тому не прибыло подкрепление в лице Алексея Тонкодубенко.
Евгений и Татьяна Козиновы также принесли в Советский районный суд ходатайство о переквалификации действий подсудимых на часть вторую 231-й статьи УК РФ, предусматривающую ответственность за хулиганство. Максимальный срок наказания по ней — 7 лет лишения свободы.
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