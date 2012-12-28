Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
На 12 улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Следственный комитет вмешается в дело по иску УК к блокаднице о кондиционере
Общество
Сегодня в Липецке: День сыра, Колбаско и липчанам иногда противны ценности работодателей
Общество
Дворник против: 70-летний Евгений Козинов требует сурового наказания для напавших на него парней
Происшествия
В Воронежской области погиб 18-летний водитель-липчанин: он врезался в грузовик
Происшествия
В Челябинской области задержан не оплативший 32 штрафа липецкий водитель
Общество
«Приора» въехала в забор: пострадали водитель и его пассажирка
Происшествия
В Липецкой области подорожают полисы ОСАГО
Экономика
Жители многоэтажки уже почти неделю не выключают газ — в доме холодно после последней аварии «Квадры»
Общество
Житель Липецка заплатил за проститутку 73 000 рублей, но она не приехала
Происшествия
Читать все
Жители многоэтажки уже почти неделю не выключают газ — в доме холодно после последней аварии «Квадры»
Общество
У 40-летней матери двоих детей нашли клефедрон
Происшествия
«Просто космос»: жильцы дома на улице Теперика возмущены счетом за отопление
Общество
Дело вымогателя-иностранца рассмотрит суд: он угрожал жертвам распространением их интимных фото
Происшествия
Липецкая область — на 30 месте в стране по уровню преступности
Происшествия
Рецидивист получил десять с половиной лет за убийство приютившего его 41-летнего ельчанина
Происшествия
В разгромленном брошенной подростками петардой подъезде сделали ремонт
Происшествия
В мэрию поступило сообщение о минировании десяти школ
Происшествия
Дело о пьяном ДТП на Ангарской, в котором пострадал 17-летний парень, направлено в суд
Происшествия
Фонд «Милосердие» направил помощь волонтерам Анапы
Общество
Читать все
Происшествия
3052
сегодня, 13:16
15

Дворник против: 70-летний Евгений Козинов требует сурового наказания для напавших на него парней

Дворника поддержала его жена, также ставшая жертвой нападения в «Университетском».

В среду Советский районный суд Липецка должен вынести приговор Тимуру Халматову и Алексею Тонкодубенко по пункту «г» части второй 112-й статьи УК РФ («умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью группой лиц» — прошлым летом друзья, одному из которых на момент тогда было 22 года, другому — 21, напали на пожилую чету дворников в микрорайоне «Университетский». Процесс должен пройти быстро — подсудимые вину признали и согласились на вынесение приговора в особом порядке. В таком случае судья просто оглашает наказание, которое не может превышать двух третей от максимально возможного санкцией статьи обвинения, данном случае пять лет лишения свободы.

Однако 70-летний дворник УК «Университетская» Евгений Козинов и его 66-летняя жена Татьяна с таким порядком судопроизводства не согласны. Кроме того, супруги считают, что потерпевшей по делу должна быть признана и Татьяна.

— Меня почему-то сделали по этому уголовному делу свидетелем. Я несу в суд заявление, чтобы меня из этой категории перевели в категорию пострадавших, — говорит женщина.

8cb3f054-5539-49b5-83ff-cdb6ffc6c4bc.jpg

По мнению Козиновых, преступление носило резонансный характер, а поэтому в уголовном процессе должны выступить несколько десятков свидетелей. Как считают супруги, те опровергнут версию обвиняемых, что они якобы просто отбивались на насевших на них дворников.


Подсудимые, давние друзья, на процедуре их ареста говорили, что конфликт утром 16 июля прошлого года у подъезда дома на улице Замятина, 1 спровоцировали дворники. По словам Тимура Халматова, они оскорбляли его и девушку, когда они вошли в подъезд, где снимали квартиру, и что первым распустил руки Евгений Козинов. Алексей Тонкодубенко заявил, что он подъехал к дому на «Университетском» по приглашению Тимура и увидел, как мужчина в спецовке выталкивал его друга из подъезда. Когда он попытался их растащить, дворник стал его бить, а ему пришлось защищаться. Потом Тимур ударил мужчину в голову ногой, а он, Алексей, лег на старика, пытаясь прикрыть его от ударов.

Однако Евгений и Татьяна Козины рассказали другое.


Помогавшая тем утром мужу по работе Татьяна хотела вымыть пол в подъезде. Зайдя туда, она увидела парня, который схватил за волосы девушку и пинал ее под зад, поливая нецензурной бранью. Уборщица сделал им замечание и вышла из подъезда, но в спину ей полетел отборный мат. В это время к подъезду подошел Евгений. Он сказал, что зайдет в подъезд и посмотрит, не намусорила эта пара и там, поскольку он только что убрал детскую площадку от следов их пребывания. Дворник зашел в подъезд и никого не увидел. А потом вдруг ему прилетел удар кулака в висок. Евгений предполагает, что Тимур Халматов спрятался за углом входной группы и неожиданно напал на него. От удара пожилой мужчина ударился о косяк двери и потерял, как говорит, сознание. Дальше он ничего не помнит:

— Я пришел в себя уже в больнице. Потом соседи по палате показали мне видеозаписи того, что было дальше. Если бы не эти записи, я бы ничего и не вспомнил.

Справедливости ради стоит заметить, что из входа в дом Евгений Козинов вываливается вместе с Тимуром Халматовым и, следовательно, вряд ли можно говорить, что он потерял сознание в подъезде. Да и на улице пенсионер бойко противостоял парню, пока к тому не прибыло подкрепление в лице Алексея Тонкодубенко.

Евгений и Татьяна Козиновы также принесли в Советский районный суд ходатайство о переквалификации действий подсудимых на часть вторую 231-й статьи УК РФ, предусматривающую ответственность за хулиганство. Максимальный срок наказания по ней — 7 лет лишения свободы.

463438ed-3575-460a-a9c8-16e74d4d1d49.jpg
конфликт
избиение
управляющая компания
1
0
1
20
2

Комментарии (15)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Юра Хой
55 минут назад
Без банки 3 литровой свойского продукта в этом деле и правда не разобраться. Надо было чтоб после потасовки все сели за стол примирились, выпили и закусили, простили друг другу обиды и все было бы хорошо.
Ответить
хорошая
сегодня, 14:37
Да уж эти герои заслуживают только тюремный срок
Ответить
Алкан лтз
сегодня, 14:23
Я считаю деду надо смириться бог накажет виновника по полной! А так дедушки желаю не болеть и быть проще и лояльным по жизни! Так и в тот момент наверное упёрся вот и получил!
Ответить
горожанин
сегодня, 14:18
Странно, что дворник и его жена дают такие сказочные показания, хотя на видео ясно видно, как дворник выталкивал из подъезда парня. Это, конечно, не оправдывает Халматова, который добивал лежащего дворника ногами в голову. Но вот Тонкодубенко, который их разнимал и фактически спас дворника от своего товарища и от смерти, надо бы оправдать. Халматов, меньше надо пить, агрессию свою надо уметь сдерживать и уж человека без сознания точно не надо было добивать! Козиновы, меньше надо врать!
Ответить
липецк
сегодня, 14:11
да не плохо дед без сознания выталкивает молодого и второй еле стащил его и бабульку на видео не видно чтоб били мне кажется что затеяли эту канитель дворники а теперь они вроде старые поэтому они пострадавшие хотя на улице деду врезали ногой
Ответить
Пеньсия
сегодня, 14:10
Позорники , избили стариков .
Ответить
Ник
сегодня, 14:05
По-моему все хороши. Скорее всего словесно оскорбили уборщицу, она позвала мужа и тот поверил в себя и начал распускать кулаки. Зачем только лежачего добивать не понятно
Ответить
НикНик
сегодня, 13:58
Ну тут все хороши конечно. Врут все. Тётка-то в чём пострадала, что её матом обложили? А дворник без сознания неплохо так руками машет,если бы не подмога,то навалял бы сопляку. А этого зверя,который лежачего с ноги то и дело добивал нужно судить за покушение на убийство. Вот то, что он девицу в подъезде колотил-верю, потому как видно, что в него синий бес вселился.
Ответить
Гость
сегодня, 13:51
Ну дружбан явно трындит, его никто не бил, а вот он накумаривал прям от души, и "ударил ногой в голову" три раза, чисто случайно, прям со слезами на глазах, прям от всей души....
Ответить
ОДИН ГОЛОС
сегодня, 13:35
СУДИТЬ ПО ПОЛНОЙ ХОТЯТ ОТМАЗАТЬСЯ
Ответить
Еще комментарии
Рекомендуем
Экономика
Липецкая область на 51 месте в рейтинге регионов России по уровню зарплат
Общество
Роман Ченцов делегировал ряд своих полномочий новому вице-мэру
Общество
Областной Совет собирается закрыть лазейку для бесплатной парковки автомобилей юрлиц
Общество
Проректор ЕГУ отправлен под домашний арест
Здоровье
Рокировка в медицине: в областную инфекционку возвращается ее предыдущий главврач
Общество
«К альтернативной прежней организации движения по Папина нужно привыкнуть»
Общество
За три года население области сократится на 28 тысяч человек
Общество
Депутаты рекомендовали мэрии найти деньги на компенсационное озеленение Липецка
Общество
Потребности Липецка в ливневой канализации обсчитали в 8 миллиардов рублей!
Экономика
Липчане взяли микрозаймов на 430 миллионов рублей
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru