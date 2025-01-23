В Татьянин день улицу Космонавтов перекроют на полтора часа

На улице пройдет мероприятия «Студенческий фан-забег».



В Татьянин день, 25 января, с 13:30 до 15:00 будет приостановлено движение транспорта по маршруту легкоатлетического забега: ДС «Звездный» – ул. Космонавтов от улицы Валентины Терешковой до ул. Космонавтов, 5/1, — сообщает пресс-служба администрации Липецка.Также с 13:30 до 15:00 движение автобусов по маршрутам №306, 322, 325, 345, 346 будет осуществляться по временной схеме «… ост. «Быханов сад» – ул. Гагарина – ж/д вокзал – ул. Терешковой – ул. Космонавтов – далее по маршрутам»; в обратном по схеме: «… ул. Космонавтов – ул. Терешковой – ж/д вокзал – ул. Гагарина – ост. «Быханов сад» – далее по маршрутам».