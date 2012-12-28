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сегодня, 20:25

Липецкая вечЁрка: модульные укрытия, дело об убийстве подростка и упразднение градсовета

Сегодня, 16 января, липчане увидели на улице Зои Космодемьянской фуру с модульными укрытиями, в суде начали рассматривать дело об убийстве 15-летнего подростка на Соколе, и в мэрии устранили градсовет.

Самой популярной новостью сегодня стала новость о том, что утром горожане заметили на улице Зои Космодемьянской грузовик с бетонными модульными укрытиями.

Еще в октябре 2024 года региональный оперативный штаб решил купить подобные конструкции. Однако куда направлялся данный грузовик неизвестно. В мэрии Липецка пояснили GOROD48, что это не их заказ. Возможно, модули — транзитный груз, или заказ какого-то предприятия.

Хотя нужда в Липецке в таких укрытиях большая. Накануне поздно вечером снова был объявлен красный уровень воздушной опасности, который продержался около часа.

«Ура! Есть куда в туалет сходить. А то понаставили на подъездах домофоны, и кусты, и деревья все попилили. Да и мусор тоже есть куда бросить, если до мусорки далеко», — переживает Гость, что укрытия будут использоваться не по назначению.

Липецкий областной суд начал рассматривать  резонансное уголовное дело по обвинению 42-летнего Андрея Кресникова в убийстве 15-летнего подростка, совершенное на Соколе.

По версии следствия, подросток получил смертельный удар ножом в грудь пьяного Кресникова, когда тот перепутал мальчика с одним из своих обидчиков. Незадолго до этого у него случился конфликт с подростками, дразнившими его из-за пьянства и аморального образа жизни.

Действия Андрея Кресникова квалифицированы следствием, как убийство из хулиганских побуждений. Ему грозит до 20 лет лишения свободы. На скамье подсудимых и подельник сокольца, который помог ему в инсценировке версии о самообороне. Он нанес Кресникову, по его просьбе, три удара ножом в грудь.

«Пожизненно нужно дать ему с выплатой моральной компенсации родителям, и содержать их на пенсии. Пусть работает всю оставшуюся жизнь на родителей погибшего мальчика, чтобы больше не мог никого перепутать», — предложил комментатор.

И это была не единственная сегодня новость из зала суда. Советский районный суд Липецка назначил сбившему летом прошлого года возле железнодорожного вокзала женщину с ребенком водителю автобуса полтора года ограничения свободы с лишением водительских прав на такой же срок.



А уголовное дело о нападении на дворника в «Университетском», которое также произошло прошлым летом, суд рассмотрит в особом порядке, то есть без судебного следствия, так как оба подсудимых  Тимур Халматов и Алексей Тонкодубенко признали свою вину.

Особенностью этого вида судопроизводства, применяемого к уголовным делам о преступлениях небольшой или средней тяжести, является наказание, которое не может превышать двух третей от максимально возможного санкцией статьи обвинения. В данном случае для обвиняемых возможен даже судебный штраф.

Елецкий городской суд приговорил 46-летнего мужчину к шести с половиной годам лишения свободы за то, что насмерть забил свою тетю, которая передумала покупать ему квартиру.

«6,5 лет за убийство — это смешно. меньше чем за кражу булочки из магазина. Как дешево ценится жизнь человека в РФ», — удивился Хааха.

«В таком возрасте давно бы сам заработал на квартиру, а не с тети тряс деньги», — заметил комментатор.

И еще один приговор из Ельца. 32-летний мужчина получил 10 лет и 6 месяцев строгого режима за покушение на сбыт наркотиков.

В Липецке упразднили градсовет. Теперь вопросы градостроительства и архитектуры будут решать без экспертного мнения профессионалов. Согласовывать архитектурно-градостроительный облик города начнет соответствующая комиссия, давно существующая при департаменте градостроительства и архитектуры мэрии. 

Несмотря на то, что градсовет носил совещательный характер и его решения были необязательны к исполнению, архитекторы качественно старались выполнять свою работу. В 2017 году они не дали тогдашнему мэру Сергею Иванову превратить площадь Петра Великого в плац для парадов и общественных акций. А летом прошлого года выступили против строительства на месте снесенной гостиницы «Турист» помпезного жилого комплекса.

«Ну вот не разрешали ЖК Турист построить, разогнали», — пришел в выводу Землянин.

«Считаю необходимым значимые для города, а значит, и горожан проекты выносить на областной (городской) референдум», — предложил Горожанин.

«Ну теперь держись город», — распереживался Не зря. 

Завтра в Липецке ожидается новый температурный рекорд. По прогнозам синоптиков, в городе будет  от +2 до +4 градусов. Это выше, чем было 17 января 1918 года, когда столбики термометров поднялись до +3 градусов.

И обратите внимание, последний звонок в школах Липецка прозвучит 24 мая, а «Липецкие зори» назначены на 28 июня.
вечЁрка
укрытия
суд
градсовет
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