Липецкая вечЁрка: модульные укрытия, дело об убийстве подростка и упразднение градсовета

Сегодня, 16 января, липчане увидели на улице Зои Космодемьянской фуру с модульными укрытиями, в суде начали рассматривать дело об убийстве 15-летнего подростка на Соколе, и в мэрии устранили градсовет.