Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Липецкая вечЁрка: атака БПЛА, покусанный горожанин и зависший автобус
Общество
Воздушная опасность объявлена для Липецкой области
Происшествия
На улице Студёновской из-за ДТП и повисшего на бордюре автобуса возник затор
Происшествия
Второй за сутки: в Липецке красный уровень угрозы
Происшествия
Объявлен отбой красного уровня
Происшествия
«У нас тут караул опять, без сапог не зайти, кипяток!»
Общество
За разблокировку телефона и установку приложений с пенсионерки взяли 39 тысяч рублей
Происшествия
На улице Гайдара 21-летнего парня покусала бездомная собака
Происшествия
В Липецке заметили фуру с модульными укрытиями
Общество
По просьбе бабушки городские спасатели освободили двух ее внуков
Происшествия
Читать все
Задолжавший родителям деньги оператор школьного питания — на грани банкротства
Общество
Светофор у танка переведут в вызывной режим работы
Общество
60-летнему липчанину грозит до пяти лет колонии за отстрел косули
Происшествия
По просьбе бабушки городские спасатели освободили двух ее внуков
Происшествия
В Липецке заметили фуру с модульными укрытиями
Общество
24-летний липчанин перевёл мошенникам полмиллиона рублей
Происшествия
Липецкий областной суд начал рассматривать дело об убийстве 15-летнего подростка на Соколе
Происшествия
Cбивший женщину и ребенка водитель автобуса получил полтора года ограничения свободы
Происшествия
В девятиэтажке на Фрунзе загорелась электрощитовая
Происшествия
Два автомобиля съехали в кюветы: пострадали девушка и мужчина
Происшествия
Читать все
Общество
3454
сегодня, 11:18
11

В Липецке заметили фуру с модульными укрытиями

Сегодня на улице Зои Космодемьянской жители города заметили фуру с бетонными модульными укрытиями. Об этом сообщили «Вести Липецк».

Для какого города или района области их привезли пока неясно. Однако еще в ноябре 2024 года на заседании оперативного штаба было принято решение по закупке для городов региона уличных укрытий.

«Такое решение принято на фоне заявлений о том, что Запад разрешит Украине использовать дальнобойные ракеты для нанесения ударов вглубь России», — сообщили тогда в правительстве области.

Напомним, последняя атака БПЛА была минувшей ночью. А сутки назад над Липецком сбили беспилотник.
модульные укрытия
1
0
10
4
10

Комментарии (11)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Смотри ка
3 минуты назад
туалеты подвезли.
Ответить
Липчанам
11 минут назад
Говорят ещё копья подвезут. Денег нет, но Вы держитесь.
Ответить
Елена П.
12 минут назад
На завод вестимо!
Ответить
Игорь
20 минут назад
Как обычно засрут их
Ответить
Липчанин
22 минуты назад
А перекапывать дороги ,уже не модно?
Ответить
Для лилипутов
34 минуты назад
Я в него не умещусь!
Ответить
я
51 минуту назад
Одно укрытие - на левый берег, второе - на правый. Вот теперь город обеспечен укрытиями.
Ответить
Гостья1
58 минут назад
Модульное укрытие без удобств может служить временным укрытием а подвал под домом -нет? Всем подавай удобства,в квартирах одни окна-где ближайшее укрытие в случае повреждений?
Ответить
Сирия
сегодня, 11:30
Все только начинается ! Трамп нам всем еще покажет свой " белоснежный оскал " !
Ответить
ее
13 минут назад
А Джо Трамп лучше Дональда Байдена?
Ответить
липчанин
сегодня, 11:27
Это вам наказание за ненависть к животным и замусориванием окружающей среды , за обман старушек , за оформление кредитов без личного участия , за грязные подьезды !
Ответить
Рекомендуем
Экономика
Липецкая область на 51 месте в рейтинге регионов России по уровню зарплат
Общество
Роман Ченцов делегировал ряд своих полномочий новому вице-мэру
Общество
Областной Совет собирается закрыть лазейку для бесплатной парковки автомобилей юрлиц
Общество
Проректор ЕГУ отправлен под домашний арест
Здоровье
Рокировка в медицине: в областную инфекционку возвращается ее предыдущий главврач
Общество
«К альтернативной прежней организации движения по Папина нужно привыкнуть»
Общество
За три года население области сократится на 28 тысяч человек
Общество
Депутаты рекомендовали мэрии найти деньги на компенсационное озеленение Липецка
Общество
Потребности Липецка в ливневой канализации обсчитали в 8 миллиардов рублей!
Экономика
Липчане взяли микрозаймов на 430 миллионов рублей
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru