Липецкий областной суд начал рассматривать дело об убийстве 15-летнего подростка на Соколе
Общество
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сегодня, 11:18
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В Липецке заметили фуру с модульными укрытиями
Для какого города или района области их привезли пока неясно. Однако еще в ноябре 2024 года на заседании оперативного штаба было принято решение по закупке для городов региона уличных укрытий.
«Такое решение принято на фоне заявлений о том, что Запад разрешит Украине использовать дальнобойные ракеты для нанесения ударов вглубь России», — сообщили тогда в правительстве области.
Напомним, последняя атака БПЛА была минувшей ночью. А сутки назад над Липецком сбили беспилотник.
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