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В Липецкой области осадки мокрый снег с дождем, гололед и до +5
Погода в Липецке
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Погода в Липецке
96
19 минут назад

В Липецкой области осадки мокрый снег с дождем, гололед и до +5

Погода в регионе остается аномально теплой.

В ближайшие трое суток территория Липецкой области попадет в зону тыловой части циклона — временами пройдут небольшие осадки в виде дождя, мокрого снега и снега. Среднесуточные температуры воздуха составят 0-1 градуса тепла, что на 8 градусов выше нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 17 января в Липецкой области будет облачно с прояснениями, ночью небольшие, местами умеренные снег и мокрый снег, днем местами пройдут небольшие дождь и мокрый снег. Ветер западный, 8-13 м/сек. Температура ночью — от -3 до +2 градусов, днем — от 0 до +5. 

В Липецке облачно с прояснениями, пройдут небольшие снег, мокрый снег и дождь. Температура ночью опустится до -2 градусов, днем будет от +2 до +4 градусов.

День 17 января стал самым теплым в Липецке в 1918 году, тогда в городе было +3. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1927 году — 34 градуса мороза. 

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