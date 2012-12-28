Липецкий областной суд начал рассматривать дело об убийстве 15-летнего подростка на Соколе
«Надо же что-то делать! С домом ведь может произойти что угодно, раз его подмывает даже не водой, а кипятком!»
«Надо же что-то делать! С домом ведь может произойти что угодно, раз его подмывает даже не водой, а кипятком!»
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Погода в Липецке
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19 минут назад
В Липецкой области осадки мокрый снег с дождем, гололед и до +5
Погода в регионе остается аномально теплой.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 17 января в Липецкой области будет облачно с прояснениями, ночью небольшие, местами умеренные снег и мокрый снег, днем местами пройдут небольшие дождь и мокрый снег. Ветер западный, 8-13 м/сек. Температура ночью — от -3 до +2 градусов, днем — от 0 до +5.
В Липецке облачно с прояснениями, пройдут небольшие снег, мокрый снег и дождь. Температура ночью опустится до -2 градусов, днем будет от +2 до +4 градусов.
День 17 января стал самым теплым в Липецке в 1918 году, тогда в городе было +3. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1927 году — 34 градуса мороза.
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