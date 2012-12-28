Из-за аварии на сетях «Квадры» сегодня в первую смену уроки в 68-й школе сократили до 30 минут
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Липецкие волейболистки дали бой самой титулованной команде Высшей лиги, но – только в первой партии
Общество
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24 минуты назад
Последний звонок в школах Липецка прозвучит 24 мая
а «Липецкие зори» назначены на 28 июня.
Таким образом, в Липецке вняли рекомендации Минпросвета РФ, который определил 24 мая и 28 июня датами окончания учебного года и выпускных балов.
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