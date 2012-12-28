Последний звонок в школах Липецка прозвучит 24 мая

а «Липецкие зори» назначены на 28 июня.

Департамент образования Липецка определился с датами знаковых событий для выпускников школ в этом учебном году: последний звонок прозвучит 24 мая, а праздник «Липецкие зори» пройдет 28 июня. Обе эти даты выпадают на субботы.Таким образом, в Липецке вняли рекомендации Минпросвета РФ, который определил 24 мая и 28 июня датами окончания учебного года и выпускных балов.