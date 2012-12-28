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40 минут назад
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Липецкий областной суд начал рассматривать дело об убийстве 15-летнего подростка на Соколе

На скамье подсудимых — 42-летний Андрей Кресников и его 59-летний приятель.

Липецкий областной суд начал рассматривать резонансное уголовное дело по обвинению 42-летнего Андрея Кресникова в убийстве 15-летнего подростка, совершенном на Соколе. Погибший на улице мальчик рос в многодетной семье и учился в 10 классе, был активистом школы.

По данным следствия, вечером 13 октября прошлого года неподалеку от дома №41 по улице 40 лет Октября Андрей Кресников один раз ударил ножом в грудь незнакомого ему 15-летнего подростка, проходящего мимо. Раненый юноша попросил помощи у прохожих, которые укрыли его от нападавшего в близлежащей аптеке, но через несколько минут умер – нож повредил его сердце.

Позже следователю Кресников пояснил, что перепутал мальчика. Незадолго до этого у него произошёл конфликт с группой подростков: те дразнили Кресникова из-за пьянства и аморального образа жизни. Подсудимый ошибочно предположил, что проходивший мимо мальчик был в их числе.

Следствием действия Андрея Кресникова квалифицированы как убийство из хулиганских побуждений (по пункту «и» части второй статьи 105 УК РФ).

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, вместе с Кресниковым на скамье подсудимых оказался и его 59-летний приятель, которого органы следствия обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенного с применением предмета, используемого в качестве оружия (по пункту «з» части второй статьи 111 УК РФ), а также заранее не обещанном укрывательстве особо тяжкого преступления (по части второй статьи 316 УК РФ).

Следствие полагает, что пытаясь избежать ответственности за содеянное, Андрей Кресников попросил своего собутыльника в его в квартире на улице 40 лет Октября нанести ему три удара ножом, чтобы имитировать необходимую самооборону. Тот так и сделал, а потом вызвал скорую помощь. В результате Кресникова доставили в приемный покой областной клинической больницы, где его и обнаружили следователи. Сам Кресников получил тяжкий вред здоровью и даже попал в реанимацию.

Обвиняемому в убийце подростка грозит до 20 лет лишения свободы, его подельнику — до десяти лет.
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Комментарии (1)

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Жаль
22 минуты назад
что он не умер в реанимации. Видимо, "плохие" врачи Липецка не такие уж и плохие.
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