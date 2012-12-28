Елецкий дзюдоист феерично сражался за Кубок губернатора Санкт-Петербурга

Медаль досталась Кириллу Кудрявцеву после пяти схваток.

В весовой категории до 100 кг за победу боролись 15 дзюдоистов, а всего в Кубке губернатора Санкт-Петербурга участвовали 160 атлетов из 25 регионов страны.





Фото федерации дзюдо России

Елецкий спартаковец Кирилл Кудрявцев стал «бронзовым» призёром крупных всероссийских соревнований по дзюдо в Выборге на Кубок губернатора Ленинградской области. Ельчанину пришлось провести 5 схваток в весовой категории до 100 кг, из которых 4 он выиграл.Уже в первом поединке Кудрявцеву достался хозяин татами Алишер Фарходов из Ленинградской области. Любой, кто занимался единоборствами, подтвердит, насколько тяжело встречаться с местными спортсменами, но Кирилл выдержал и открыл счёт своим победам.В следующей схватке он встретился с будущим «серебряным» призёром Ильёй Никульшиным и, увы, проиграл. Однако разовая неудача не сломила нашего борца: в утешительной сетке он одного за другим победил Максима Плотникова из Рязани, Фёдора Карпова из Твери, Константина Чичало из Брянска.В финале Астемир Мамиев из Кабардино-Балкарии взял верх над обидчиком нашего борца Фарходовым и завоевал Кубок. «Бронзу» вместе с Кудрявцевым получил Виталий Баранов из Калининграда.