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Спорт
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49 минут назад
Елецкий дзюдоист феерично сражался за Кубок губернатора Санкт-Петербурга
Медаль досталась Кириллу Кудрявцеву после пяти схваток.
Уже в первом поединке Кудрявцеву достался хозяин татами Алишер Фарходов из Ленинградской области. Любой, кто занимался единоборствами, подтвердит, насколько тяжело встречаться с местными спортсменами, но Кирилл выдержал и открыл счёт своим победам.
В следующей схватке он встретился с будущим «серебряным» призёром Ильёй Никульшиным и, увы, проиграл. Однако разовая неудача не сломила нашего борца: в утешительной сетке он одного за другим победил Максима Плотникова из Рязани, Фёдора Карпова из Твери, Константина Чичало из Брянска.
В финале Астемир Мамиев из Кабардино-Балкарии взял верх над обидчиком нашего борца Фарходовым и завоевал Кубок. «Бронзу» вместе с Кудрявцевым получил Виталий Баранов из Калининграда.
В весовой категории до 100 кг за победу боролись 15 дзюдоистов, а всего в Кубке губернатора Санкт-Петербурга участвовали 160 атлетов из 25 регионов страны.
Фото федерации дзюдо России
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