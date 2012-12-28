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«Металлург», как 300 героических спартанцев
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49 минут назад

«Металлург», как 300 героических спартанцев

Даже вдевятером наша команда могла одержать победу.

Липецкий «Металлург» уступил в гостях раменскому «Сатурну» – 0:1, пропустив мяч в компенсированное время и заканчивая встречу вдевятером.

Во втором тайме арбитр Александр Риб из Барнаула с интервалом всего в 4 минуты удалил с поля двоих футболистов «Металлурга», но вопреки судейству «сталевары» даже в двойном меньшинстве не переставали идти вперёд и имели все шансы… выиграть матч. При равном счёте хозяев спасла штанга ворот, а затем, уже уступая в счёте, «Металлург» за оставшиеся секунды успел провести отчаянную атаку, вновь завершившуюся попаданием в стойку ворот.

Встреча проходила в подмосковном Егорьевске на поле училища олимпийского резерва «Мастер-Сатурн». Увы, «Металлургу» не довелось сыграть на построенном в 1999 году знаменитом стадионе «Сатурн» в Раменском, первой в России чисто футбольной арене (без легкоатлетических дорожек), в своё время принимавшей матчи Премьер-Лиги. Все потому, что в Раменском по примеру многих городов решили отказаться от содержания естественного травяного газона и сейчас меняют поле на синтетику. Поэтому местная команда временно вынуждена принимать соперников за 80 км от Раменского среди сельской пасторали в Егорьевске в окружении одноэтажных домов.

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Липецкая команда и в Егорьевске не осталась без поддержки болельщиков, которые следуют за любимцами везде и всюду

Из-за травмы Шоты Чихрадзе место в центре обороны у «Металлурга» занял воспитанник липецкого футбола Александр Данилов. А ещё тренер «сталеваров» Сергей Хрипунков впервые в сезоне оставил в запасе моторного хавбека Дмитрия Савина, предпочтя в старте молодого Захара Подзолкова – отчасти, в благодарность за его гол в прошлой игре в Пензе (3:2).

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Подзолков старался, много бегал, но...

Спустя ровно час игры Хрипунков выпустил на поле Савина, а ещё крайнего защитника – Вильдана Ермилова, этот «ход конём» задумывался, как главный способ активизировать игру и вырвать победу, но уже спустя 4 минуты у липчан прошли удаления и план на игру оказался сорван.

В равных составах «Металлург» контролировал ход матча, но до опасных моментов дело доводил крайне редко. Можно выделить лишь атаку на 15-й минуте, когда нападающий Алексей скворцов в стиле бразильской «джинги» перебросил мяч над головой у соперника, вывел на ударную позицию Дениса Сёмина, но тот немного завозился с мячом и позволил вратарю Валерию Матвеенкову на пару с защитником отвести угрозу.

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Скворцов и Мацола - дуэль, которая решила многое

У «Сатурна» запомнилась лишь атака на 7-й минуте, когда полузащитник Владислав Вильгельм пытался убежать на рандеву с вратарём Александром Кобзевым, но его настиг и технично выбил мяч быстрый липецкий «краёк» Ильнур Бардрдинов.

А вот на 64-й минуте Бадртдинов, вновь оказавшись ближе всех полевых игроков липчан к своим воротам, нарушил правила в борьбе с вышедшим на замену форвардом Максимом Богданцом. И хотя фол был в середине поля, да ещё почти на левой бровке, судья Риб расценил действия, как фол последней надежды, и достал из кармана красную…

Через 4 минуты Скворцов, которого уже собрались менять, на чужой половине поля пошёл в стык с темнокожим защитником Богданом Мацолой – двигался навстречу решительно, но в последний момент согнул в колене и убрал выставленную вперёд ногу. Максимум здесь – желтая карточка, но рефери не постеснялся удалить второго игрока липчан…

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Болельщики "Сатурна"

Вдевятером «Металлург» выстроил две линии по 4 полевых футболиста в каждой: оборону и полузащиту, вынужденный играть вообще без выдвинутых вперёд нападающих. Но как ни странно, остроты у ворот «Сатурна» после этого стало… больше. На 78-й минуте после навеса Дмитрия Савина обязан был забивать брошенный в бой со скамейки запасных Иван Сазонов: как он умудрился головой из пределов вратарской (!) пробить в штангу, не объяснит и сам.

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Последние минуты. У липчан в двойном меньшинстве от усталости сводило ноги судорогами, но они не играли на отбой, а боролись за победу до последних секунд

Судья компенсировал 4 минуты ко второму тайму, «Сатурн» провёл их в отчаянных попытках дожать метавшихся по полю в меньшинстве липчан. Не хватило совсем чуть-чуть: не накрыли прострел с левого фланга и набежавший защитник Николай Генчу с ходу вколотил мяч под перекладину – 1:0.

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Хозяева и сами встретили свой гол с некоторым удивлением, слишком уж отчаянно боролся "Металлург"

… Но и это не всё. Едва разыграв мяч с центра поля, «Металлург» бросил в прорыв Владислава Агалакова, который после скидки головой Сазонова бил с линии штрафной и … угодил в штангу….

После финального свистка почти все игроки «Металлурга» буквально рухнули на поле – такая «коррида» забрала последние силы до капли.

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Владислав Агалаков

Увы, наша команда прервала 6-матчевую беспроигрышную серию. «Металлург» остался на 4-м месте – 13 матчей, 24 очка. Лидирует тамбовский «Спартак», в излюбленном стиле «бей вперёд, игра придёт» победивший в Рязани – 2:1. У тамбовчан 37 очков.


И все же «Металлург» надеется на успешную погоню за лидером, правда, для неё практически нельзя больше терять очки. Следующий матч Хрипунков и Ко проведут в субботу, 27 июня, со столичной «Родиной-3», которая в минувшем туре огорошила взрывной победой дома над пензенским «Зенитом» – 9:1! Начало матча в Липецке в 16:00.

«Сатурн» (Раменское) — «Металлург» – 1:0 (0:0)

Голы: 1:0 — Генчу, 90+.

«Металлург»: 16. Кобзев. 76. Ананьев (5. Ермилов, 60). 70. А. Данилов. 37. Веденеев. 29. Бадртдинов. 8. Пахомов (к). 13. Дан.Григорьев (27. Ивашов, 72) . 31. Подзолков (88. Савин, 60). 23. Агалаков. 7. Д. Сёмин (22. Сазонов, 72). 92. Скворцов.

«Сатурн»: 32. Матвеенков. 44. Генчу. 79. Мацола (67. Зернов, 76). 23. Фетисов. 88. Чупин. 8. Седов (к) (9. Муллин, 83). 55. Тетёркин (7. Кунский, 60) . 10. Босенков (15. Чернышев, 46). 81. Вильгельм. 77. Гетьман. 31. Джиоев (19. Богданец, 46).

Предупреждения: Чупин, 48. Генчу, 82 (оба — «Сатурн»).

Удаления: Бадртдинов, 64. Скворцов, 68 (оба — «Металлург»).

Главный судья А. Риб (Барнаул). Лайнсмены Т. Валов, Н. Сахаров (оба — Москва). Резервный А. Ануфриев (Москва). Инспектор А. Дуденков (Новороссийск).

20 июня. Егорьевск. Стадион «УОР №5». 201 зритель.
Футбол
«Металлург»
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