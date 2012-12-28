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32-летний ельчанин получил десять с половиной лет колонии за покушение на сбыт крупной партии метадона
Происшествия
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12 минут назад
32-летний ельчанин получил десять с половиной лет колонии за покушение на сбыт крупной партии метадона
Наркотики он получил от неизвестного под ником «Тай».
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, у ельчанина было двое сообщников: в отношении одного уголовное дело выделено в отдельное производство, а второго следствию так и не удалось установить — в интернете он использовал ник «Тай».
18 апреля 2023 года двое ельчан забрали из закладки 13,22 грамма метадона. Наркотики были предназначены для сбыта в Ельце: мужчины должны были размещать их по тайникам мелкими партиями. Но задуманное не было доведено до конца: незаконного оборот наркотиков пресекли полицейские.
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