Игорь Артамонов по ситуации с бензином: «Давайте постараемся не повторять ажиотаж с гречкой из 2020-го и 2022-го...»
Спорт
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сегодня, 19:12
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У Хрипункова нет претензий к игрокам, Медведев считает, что «Сатурну» помог не арбитр, а Бог
Послематчевая пресс-конференция главных тренеров.
– Мы были ближе к победе, – заявил после матча главный тренер липчан Сергей Хрипунков, причём на этот раз обычно неунывающий наставник выглядел подавленным, – Два удаления предопределили не только исход матча, а стратегию и тактику. Ввосьмером атаковать большими силами тяжело. Соперник должен был идти вперёд и создавать моменты, но, считаю, мы качественно оборонялись. Создали момент при 0:0, попав в штангу. И, уже пропустив, ещё раз. Поражения не заслуживали, но это футбол. К сожалению, не всегда выигрывает тот, кто лучше и сильнее.
– Претензий к своей команде у вас нет?
– Вы видели, ввосьмером пластались и ложились под мячи. Поблагодарил команду за характер. Он многое определяет, и будущее у этой команды есть. Да, удаления всё немного смазали, но решения судьи мы не оспариваем. Что есть – то есть. Двигаемся дальше.
Главный тренер «Сатурна» Алексей Медведев отметил:
– Наши ребята любят чуть поиздеваться над тренерским штабом и над болельщиками. А для нас ситуация двоякая. Вроде бы своими усилиями и стараниями зарабатываем преимущество сначала в одного, а потом в два игрока. Надо за счёт спокойствия раскатать, а у нас какая-то шоковая ситуация. Просто не знаем, что сделать с мячом. Растеряны. К сожалению, в футболе нельзя брать тайм-ауты, чтобы что-то подсказать. С бровки футболисты тебя не слышат.
Гости действовали так, как должны были делать мы – при любой возможности мяч на фланг и доставка в штрафную. Неплохие подачи были. Всё хорошо, что хорошо кончается, Бог сегодня нам помог, но работы впереди еще очень много.
– Смог бы «Сатурн» победить, если бы не два удаления у липчан?
– Это только Господу Богу известно. Я допускаю, что в равных составах мы играли бы лучше. Получив перевес в одного игрока, мы начали играть хуже. А в двух – еще хуже. Голы забиваются в штрафной, а мы туда так тяжело доходим, словно там всё заминировано.
В следующую субботу, 27 июня, «Металлург» на своём поле примет столичную «Родину-3», которая вчера феерично разгромила дома пензенский «Зенит» – 9:1. Начало игры в 16:00.
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