У Хрипункова нет претензий к игрокам, Медведев считает, что «Сатурну» помог не арбитр, а Бог

Послематчевая пресс-конференция главных тренеров.

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– Это только Господу Богу известно. Я допускаю, что в равных составах мы играли бы лучше. Получив перевес в одного игрока, мы начали играть хуже. А в двух – еще хуже. Голы забиваются в штрафной, а мы туда так тяжело доходим, словно там всё заминировано.





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В следующую субботу, 27 июня, «Металлург» на своём поле примет столичную «Родину-3», которая вчера феерично разгромила дома пензенский «Зенит» – 9:1. Начало игры в 16:00.