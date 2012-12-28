Ельчанку насмерть забил племянник из-за квартиры

46-летний ельчанин получил шесть с половиной лет колонии за смертельное избиение тёти. Сейчас мужчина пытается обжаловать этот приговор.

Елецкий городской суд приговорил 46-летнего мужчину к шести с половиной годам лишения свободы за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего: мужчина до смерти забил родную тётю.Как рассказали GOROD48 в объединенной пресс-службе судебной системы Липецкой области, эта история произошла вечером 24 августа 2024 года в одной из квартир Ельца. Пьяный 46-летний мужчина поссорился со своей тётей. По его показаниям, родственница обещала ему купить квартиру, но в ходе застолья сказала, что не сможет. Мужчина очень разозлился и ударил тётю в нос. За первым ударом последовали другие.Жестоко избитая женщина была госпитализирована в больницу, где, не приходя в сознание, на девятый день после происшествия — 2 сентября скончалась. Следствие пришло к выводу, что избиение племянником, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью женщину, и её смерть состоят в причинно-следственной связи.Елецкий городской суд квалифицировал действия ельчанина по части четвёртой статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей». Но приговор пока не вступил в силу: мужчина решил попытаться обжаловать его в апелляционной инстанции — Липецком областном суде.