Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Липецкая вечЁрка: атака БПЛА, покусанный горожанин и зависший автобус
Общество
Воздушная опасность объявлена для Липецкой области
Происшествия
На улице Студёновской из-за ДТП и повисшего на бордюре автобуса возник затор
Происшествия
Второй за сутки: в Липецке красный уровень угрозы
Происшествия
В Липецке заметили фуру с модульными укрытиями
Общество
Объявлен отбой красного уровня
Происшествия
«У нас тут караул опять, без сапог не зайти, кипяток!»
Общество
По просьбе бабушки городские спасатели освободили двух ее внуков
Происшествия
На улице Гайдара 21-летнего парня покусала бездомная собака
Происшествия
Разбил стеклянную дверь и набросился на мать с ножом и газовым баллончиком
Происшествия
Читать все
Задолжавший родителям деньги оператор школьного питания — на грани банкротства
Общество
В Липецке заметили фуру с модульными укрытиями
Общество
24-летний липчанин перевёл мошенникам полмиллиона рублей
Происшествия
«Надо же что-то делать! С домом ведь может произойти что угодно, раз его подмывает даже не водой, а кипятком!»
Общество
Ельчанку насмерть забил племянник из-за квартиры
Происшествия
Липецкий областной суд начал рассматривать дело об убийстве 15-летнего подростка на Соколе
Происшествия
Два месяца водопроводный ручей подтапливает дома липчан
Общество
Cбивший женщину и ребенка водитель автобуса получил полтора года ограничения свободы
Происшествия
В девятиэтажке на Фрунзе загорелась электрощитовая
Происшествия
Два автомобиля съехали в кюветы: пострадали девушка и мужчина
Происшествия
Читать все
Происшествия
871
сегодня, 13:02
10

Ельчанку насмерть забил племянник из-за квартиры

46-летний ельчанин получил шесть с половиной лет колонии за смертельное избиение тёти. Сейчас мужчина пытается обжаловать этот приговор.

Елецкий городской суд приговорил 46-летнего мужчину к шести с половиной годам лишения свободы за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего: мужчина до смерти забил родную тётю.

Как рассказали GOROD48 в объединенной пресс-службе судебной системы Липецкой области, эта история произошла вечером 24 августа 2024 года в одной из квартир Ельца. Пьяный 46-летний мужчина поссорился со своей тётей. По его показаниям, родственница обещала ему купить квартиру, но в ходе застолья сказала, что не сможет. Мужчина очень разозлился и ударил тётю в нос. За первым ударом последовали другие.

Жестоко избитая женщина была госпитализирована в больницу, где, не приходя в сознание, на девятый день после происшествия — 2 сентября скончалась. Следствие пришло к выводу, что избиение племянником, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью женщину, и её смерть состоят в причинно-следственной связи.

Елецкий городской суд квалифицировал действия ельчанина по части четвёртой статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей». Но приговор пока не вступил в силу: мужчина решил попытаться обжаловать его в апелляционной инстанции — Липецком областном суде.
конфликт
побои
0
1
9
0
0

Комментарии (10)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Странно…
10 минут назад
Это правосудие???
Ответить
Эхо
23 минуты назад
Конечно мало.... за такие дела надо, чтоб теперь бесплатная квартира была до конца....жизни...
Ответить
Р
24 минуты назад
Полное оскотиневание от пьянки. Что делать не понятно, но что то нужно
Ответить
Житель
25 минут назад
За косулю пятак ,вы че ?!!!
Ответить
Гостья
43 минуты назад
Читаешь такие новости и просто ужасаешься нашим правосудием.
Ответить
Кот
46 минут назад
Понять и простить
Ответить
Хааха
46 минут назад
6.5 лет за убийство -это смешно.меньше чем за кражу булочки из магазина.как дешево ценится жизнь человека в рф
Ответить
мнение
47 минут назад
Сейчас избиение, наезд автомобилем "легализованные" способы убийства. Шесть лет за кражу дадут. А тут человеческая жизнь.
Ответить
Ну и ну...
59 минут назад
6,5 лет за смерть человека- "по неосторожности" ?????!!!!!!
Ответить
Как это?
сегодня, 13:13
Забил по неосторожности
Ответить
Рекомендуем
Экономика
Липецкая область на 51 месте в рейтинге регионов России по уровню зарплат
Общество
Роман Ченцов делегировал ряд своих полномочий новому вице-мэру
Общество
Областной Совет собирается закрыть лазейку для бесплатной парковки автомобилей юрлиц
Общество
Проректор ЕГУ отправлен под домашний арест
Здоровье
Рокировка в медицине: в областную инфекционку возвращается ее предыдущий главврач
Общество
«К альтернативной прежней организации движения по Папина нужно привыкнуть»
Общество
За три года население области сократится на 28 тысяч человек
Общество
Депутаты рекомендовали мэрии найти деньги на компенсационное озеленение Липецка
Общество
Потребности Липецка в ливневой канализации обсчитали в 8 миллиардов рублей!
Экономика
Липчане взяли микрозаймов на 430 миллионов рублей
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru