Сегодня в Липецке: на каникулах победили гаджеты и сериалы, липчанам нужен очень большой МРОТ

Сегодня нас ждёт игровой вечер, спектакль столичного режиссёра и кинопремьеры.

Температура днём в Липецке будет около нуля, при этом осадков не ожидается.









С 09:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду на улицах Союзной, 15; У. Громовой, , 2, 2а, 4; на площади Победы, 3а.









С 09:00 до 17:00 в связи с ремонтом останутся без электроэнергии улицы Бабушкина; Баумана; Вильямса; Водная; Грибоедова; Д. Бедного, 2, 66а; К. Булавина, 2-9; К. Либкнехта; Ковалёва; Куйбышева, 1; Курчатова; Металлургов, 1, 3; Пархоменко, 22-44; П. Осипенко, 18, 20; П. Лумумбы; Радищева; Римского-Корсакова, 18а, 22а, 6а, 6е; Сафонова; Свердлова, 16, 23, 27б, 49а; Сурикова; Третьякова, 18; Фестивальная, 1, 1а, 5; Энтузиастов; переулки Войнич; Ермака; Рекетный; Тёплый; Щепкина, а также садоводческие товарищества «Сокол-1», д. 384, 535, 536, 537, 538, 540, 543, 623, 639; «Строитель».









Пират о серьёзном







Липецкий государственный академический театр драмы им. Л.Н. Толстого (пл. Театральная, 2) в 19:00 покажет спектакль «Русский роман» (16+).







В основе спектакля - дневниковые записи и мемуары членов семьи Льва Толстого. Сближение, ревность, отдаление, одиночество, мнительнось, взаимное непонимание, болезненное восприятие происходящего, оставшиеся неразрешенные вопросы, непростые взаимоотношения с детьми и оставшиеся вопросы без ответов…









Культурное пространство «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) приглашает провести время за игрой. В 19:01 здесь начнётся вечер настольных игр (12+).









Оранжерея липецкого «Зеленхоза» (ул. Московская, 2) приглашает липчан для посещения с 9:00 до 15:00 (6+).

















Финансовые аппетиты земляков растут. В сентябре 2024 года они называли сумму в 46 700 рублей, в декабре 2023 года – 37 500 рублей.









У москвичей запросы выше. В столице хотят получать не менее 61 800 рублей. Вот только хотеть одно, а зарабатывать на практике – совсем другое. Сейчас в столице МРОТ составляет 32 916 рублей – в два раза меньше желаемого.







В ТОП-3 по запросам помимо Москвы входят Хабаровск – 59 000; Санкт-Петербург – 58 500 (реально – 28 570). Скромные чаяния в Нижнем Новгороде и Ижевске - по 48 000; в Кирове – 49 200; Волгограде – 49 300; Астрахани – 49 400 и Пензе – 49 500.





Как мы провели каникулы



Во время новогодних каникул гаджеты победили спорт и прогулки – такие выводы можно сделать по результатам очередного опроса SuperJob.







62% липчан рассказали, что сидели в Интернете сколько захотели, ещё 20% признались, что даже больше необходимого. 52% посвятили время сериалам и фильмам.















«Четыре четверти». Россия, 2025. Драма. Режиссёр Евгения Тирдатова (16+).





«Соник 3 в кино». США, 2024. Приключения. Режиссёр Джеф Фаулер (6+).

Соник, Наклз и Тейлз воссоединяются против нового могущественного противника, Ежа Шэдоу, таинственного злодея с силами, не похожими ни на что, с чем они сталкивались раньше. С их способностями, превосходящими во многих отношениях, команда Соника вынуждена создать неожиданный союз в надежде остановить Шэдоу и защитить планету.





В ролях: Джим Керри, Киану Ривз, Бен Шварц.







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