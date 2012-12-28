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сегодня, 07:00
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Сегодня в Липецке: на каникулах победили гаджеты и сериалы, липчанам нужен очень большой МРОТ

Сегодня нас ждёт игровой вечер, спектакль столичного режиссёра и кинопремьеры.

Ноль

Температура днём в Липецке будет около нуля, при этом осадков не ожидается.

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Отключение воды

С 09:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду на улицах Союзной, 15; У. Громовой, , 2, 2а, 4; на площади Победы, 3а.

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С 10:00 до конца ремонта расстанутся с комфортом жители домов на улицах Доватора, 2, 4, 4/1, 4а, 6, 8, 10б; Московской, 119; Папина, 6, 8, 9, 17, 17б; Юных Натуралистов, 1, 3, 5, 5/2, 7, 9, 11, 11а, 13, 15; на проспекте Победы, 22. Закрутят вентили и в частном секторе на улицах Доватора и лазо.

Отключение света

С 09:00 до 17:00 в связи с ремонтом останутся без электроэнергии улицы Бабушкина; Баумана; Вильямса; Водная; Грибоедова; Д. Бедного, 2, 66а; К. Булавина, 2-9; К. Либкнехта; Ковалёва; Куйбышева, 1; Курчатова; Металлургов, 1, 3; Пархоменко, 22-44; П. Осипенко, 18, 20; П. Лумумбы; Радищева; Римского-Корсакова, 18а, 22а, 6а, 6е; Сафонова; Свердлова, 16, 23, 27б, 49а; Сурикова; Третьякова, 18; Фестивальная, 1, 1а, 5; Энтузиастов; переулки Войнич; Ермака; Рекетный; Тёплый; Щепкина, а также садоводческие товарищества «Сокол-1», д. 384, 535, 536, 537, 538, 540, 543, 623, 639; «Строитель».

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В промежутке с 09:00 до 18:00 отключение электричества на срок до 3-х часов ждёт садоводчество «Тепличное».

Пробки

С раннего утра в Липецке начали появляться проблемные участки. Лучше всего их объехать, но для этого о них нужно вовремя узнать на «Яндекс-картах» или в аналогичных приложениях.


Пират о серьёзном

Липецкий государственный академический театр драмы им. Л.Н. Толстого (пл. Театральная, 2) в 19:00 покажет спектакль «Русский роман» (16+).

В основе спектакля - дневниковые записи и мемуары членов семьи Льва Толстого. Сближение, ревность, отдаление, одиночество, мнительнось, взаимное непонимание, болезненное восприятие происходящего, оставшиеся неразрешенные вопросы, непростые взаимоотношения с детьми и оставшиеся вопросы без ответов…

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Спектакль в качестве режиссёра поставил в Липецке Александр Баргман из Санкт-Петербурга, известные работами в театре и кино, в частности – озвучкой пирата Джека Воробья в отечественном переводе «Пиратов Карибского моря».

Игровой четверг

Культурное пространство «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) приглашает провести время за игрой. В 19:01 здесь начнётся вечер настольных игр (12+).

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Даже если вы не умеете играть и не знаете правил, специальный игромастер всему научит и подскажет. Приходить можно целыми компаниями или поодиночке.

«Зеленхоз»

Оранжерея липецкого «Зеленхоза» (ул. Московская, 2) приглашает липчан для посещения с 9:00 до 15:00 (6+).

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Вы увидите редкие тропические растения, кувшинки, которые выдерживают человека и многие другие растительные диковинки с пяти континентов Земли.

Хоккей

Вчера липецкий хоккеистыпроиграли дома пензенскому «Дизелисту» - 0:6, потерпев 25-е поражение в чемпионате. В 25 играх сезона... Сегодня в 18:30 во дворце спорта «Звездный» (ул. Терешковой, 13) состоится повторная встреча.

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Зря вы улыбаетесь – вероятно, эта серия войдёт в историю и о ней потом будут рассказывать потомкам. Ведь «Липецк» претендует на то, чтобы побить худшую серию в истории Национальной молодёжной хоккейной лиги: в сезоне-2012/13 «Платина» из Кишинёва проиграла 33 матча подряд. Пока весь мир следит за погоней Александра Овечкина за Великим Уэйном Грецки, у нас своя атмосфера – наблюдаем, как липецкая команда перепишет худший рекорд.

50 тысяч рублей для начала

По мнению липчан, минимальный размер оплаты труда сейчас должен составлять 49 600 рублей., выяснили в ходе опроса социологи SuperJob.

Финансовые аппетиты земляков растут. В сентябре 2024 года они называли сумму в 46 700 рублей, в декабре 2023 года – 37 500 рублей.

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У москвичей запросы выше. В столице хотят получать не менее 61 800 рублей. Вот только хотеть одно, а зарабатывать на практике – совсем другое. Сейчас в столице МРОТ составляет 32 916 рублей – в два раза меньше желаемого.

В ТОП-3 по запросам помимо Москвы входят Хабаровск – 59 000; Санкт-Петербург – 58 500 (реально – 28 570). Скромные чаяния в Нижнем Новгороде и Ижевске - по 48 000; в Кирове – 49 200; Волгограде – 49 300; Астрахани – 49 400 и Пензе – 49 500.

Как мы провели каникулы

Во время новогодних каникул гаджеты победили спорт и прогулки – такие выводы можно сделать по результатам очередного опроса SuperJob.

62% липчан рассказали, что сидели в Интернете сколько захотели, ещё 20% признались, что даже больше необходимого. 52% посвятили время сериалам и фильмам.

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На этом фоне заметно уступают прогулки – 25% и чтение книг – 20%. Практически каждый второй либо не нашел время на хобби, либо посчитал, что занимался этим меньше, чем следовало бы.

Липчане с доходом до 50 тысяч рублей чаще занимались хобби и просмотром фильмов и. Горожане с доходом от 50 до 100 тысяч рублей увлеклись гаджетами в ущерб занятиям спортом.

К слову, отдыхали в праздники далеко не все. 41% опрошенных рассказали, что в той или иной мере работали: 36% — выходили на полноценные смены, 5% — время от времени отвечали на звонки и письма.

Кинопремьеры

По четвергам репертуар в кинотеатрах традиционно обновляется. Вот какие фильмы выйдет на экраны сегодня.

«Питомец Юрского периода. Возвращение домой». США, 2025. Семейный, приключения. Режиссёр Райан Беллгардт (6+).

Волшебный портал в страну динозавров забрасывает в наш мир динозаврика Спайка, чем спешат воспользоваться корыстные киношники. Они планируют использовать Спайка в своих целях, стремясь получить славу и богатство. Но, к счастью, об этом узнают юные Итан и Мэдисон. Брату с сестрой предстоит вернуть Спайка домой и защитить тайный портал от посягательств злодеев.

В ролях: Джоби Джеймс, Ава Торрес, Мария Ламброзо.



«Четыре четверти». Россия, 2025. Драма. Режиссёр Евгения Тирдатова (16+).

Переехавшая в столицу из Петербурга Маша рассчитывает тихо и без приключений прожить последний учебный год и выйти на золотую медаль. Но любовь, обуздать которую ей не под силу, ломает ее планы. Он - ее одноклассник Женька, юный талантливый скульптор. А еще - новые друзья и новые враги, школа и такие разные семьи. Маша, полностью доверившись своему удивительному избраннику, идеалисту и максималисту, идет за ним, чтобы попытаться вместе выстроить совсем недетскую новую жизнь, не дожидаясь окончания школы.

В ролях: Надежда Михалкова, Инга Оболдина, Любовь Толкалина.



«Соник 3 в кино». США, 2024. Приключения. Режиссёр Джеф Фаулер (6+).

Соник, Наклз и Тейлз воссоединяются против нового могущественного противника, Ежа Шэдоу, таинственного злодея с силами, не похожими ни на что, с чем они сталкивались раньше. С их способностями, превосходящими во многих отношениях, команда Соника вынуждена создать неожиданный союз в надежде остановить Шэдоу и защитить планету.

В ролях: Джим Керри, Киану Ривз, Бен Шварц.



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