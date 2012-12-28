Все новости
Происшествия
484
57 минут назад
5

65-летняя пенсионерка почтой отправила деньги мошенникам

А 42-летняя женщина хотела получить посылку и лишилась 295 000 рублей.

4 декабря в полицию с заявлением о мошенничестве обратилась 65-летняя женщина. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, мошенники два дня, 2 и 3 декабря, убеждали ее в необходимости задекларировать сбережения. В итоге липчанка отправила деньги через почтовое отделение.

42-летней женщине сообщили, что курьер должен доставить ей посылку. В результате она перешла по присланному в мессенджере QR-коду и лишилась 295 000 рублей.

40-летний мужчина одолжил 37 000 рублей знакомой, но оказалось, что от её имени перевести деньги просили мошенники.

На 15 000 рублей обманули покупателя генератора — объявление о продаже он нашёл во «ВКонтакте».

37-летняя женщина пыталась получить дополнительный заработок и лишилась 300 000 рублей. 48-летняя — перевела 272 000 рублей на «безопасный счёт». А 29-летний мужчина отправил на «безопасный счёт» 482 000 рублей.
мошенничество
0
0
1
0
3

Комментарии (5)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Гы-гы
11 минут назад
Надо ещё и очень популярный мессенжер, который ловит на парковке, запретить.
Ответить
Да
20 минут назад
Молодежь копейки считает, то ли пенсионер с 25 млн
Ответить
1
22 минуты назад
Случаи единичные, а раздули, будто касается каждого.
Ответить
Да да
22 минуты назад
Не Липецк а коландай.
Ответить
Пуаро
35 минут назад
Знаете, я думаю так легко расстаются с деньгами которые упали с неба ,наследство и т.д. горбом заработанными так легко не расстаются(аксиома жизни)
Ответить
