Липецкий сенатор предложил создать механизм защиты должностных лиц от автоматических штрафов ГАИ
484
57 минут назад
5
65-летняя пенсионерка почтой отправила деньги мошенникам
А 42-летняя женщина хотела получить посылку и лишилась 295 000 рублей.
42-летней женщине сообщили, что курьер должен доставить ей посылку. В результате она перешла по присланному в мессенджере QR-коду и лишилась 295 000 рублей.
40-летний мужчина одолжил 37 000 рублей знакомой, но оказалось, что от её имени перевести деньги просили мошенники.
На 15 000 рублей обманули покупателя генератора — объявление о продаже он нашёл во «ВКонтакте».
37-летняя женщина пыталась получить дополнительный заработок и лишилась 300 000 рублей. 48-летняя — перевела 272 000 рублей на «безопасный счёт». А 29-летний мужчина отправил на «безопасный счёт» 482 000 рублей.
