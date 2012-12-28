Водитель «Мерседеса» лишился прав на год из-за использования скрывающей номер рамки

Сама электронная рамка с петлями, откидывающая государственный регистрационный знак, конфискована.

В Добринском округе 31-летнего водителя автомобиля «Мерседес Бенц» лишили водительских прав на год из-за использования рамки, скрывающей госномер автомобиля. Само устройство, препятствующее идентификации регистрационных знаков, по решению суда конфисковано.По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, мужчина управлял автомобилем «Мерседес Бенц», оборудованным устройством, препятствующим идентификации госномера: на нем была установлена электронная рамка с петлями, откидывающая государственный регистрационный знак.В результате водителя привлекли к ответственности по части 2.1 статьи 12.2 КоАП РФ.