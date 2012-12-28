Происшествия
Водитель «Мерседеса» лишился прав на год из-за использования скрывающей номер рамки
Сама электронная рамка с петлями, откидывающая государственный регистрационный знак, конфискована.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, мужчина управлял автомобилем «Мерседес Бенц», оборудованным устройством, препятствующим идентификации госномера: на нем была установлена электронная рамка с петлями, откидывающая государственный регистрационный знак.
В результате водителя привлекли к ответственности по части 2.1 статьи 12.2 КоАП РФ.
