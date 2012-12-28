Богатый урожай конопли собрал подозреваемый в краже грязинец

Коноплю у него изъяли полицейские. 31-летнему мужчине грозит до 10 лет заключения.



Суд рассмотрит дело 31-летнего жителя Грязинского района обвиняемого в незаконном хранении запрещенных веществ и краже с причинением значительного ущерба. В сараях мужчины полицейские нашли более 35 килограммов конопли и свыше 58 граммов марихуаны. При этом выяснилось, что грязинец совершил кражу из раздевалки гипермаркета.«Мужчина признался, что вырастил коноплю на своём участке, и хранил для личного употребления.Полицейскими также установлена причастность обвиняемого к хищению 45 тысяч рублей из шкафа раздевалки гипермаркета. Наличные принадлежали продавцу магазина», — сообщает областное управление МВД.Часть украденных денег грязинец потратил на продукты и одежду, а на оставшиеся купил электровелосипед.Максимальные санкции инкриминируемых ему статей предусматривают до десяти лет лишения свободы.