Происшествия
32 минуты назад
Богатый урожай конопли собрал подозреваемый в краже грязинец
Коноплю у него изъяли полицейские. 31-летнему мужчине грозит до 10 лет заключения.
«Мужчина признался, что вырастил коноплю на своём участке, и хранил для личного употребления.
Полицейскими также установлена причастность обвиняемого к хищению 45 тысяч рублей из шкафа раздевалки гипермаркета. Наличные принадлежали продавцу магазина», — сообщает областное управление МВД.
Часть украденных денег грязинец потратил на продукты и одежду, а на оставшиеся купил электровелосипед.
Максимальные санкции инкриминируемых ему статей предусматривают до десяти лет лишения свободы.
