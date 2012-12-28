Впервые в Липецкой области сделали операции на открытом сердце

Историческое для липецкого здравоохранения событие произошло в областной клинической больнице.



В Центре кардиохирургии, который с недавних пор действует на базе областной клинической больницы, проведены первые операции на открытом сердце — коронарное шунтирование и протезирование клапана. Ранее за такими операциями жителям области приходилось ездить в федеральные клиники: Москву, Санкт-Петербург или Пензу.Операцию по шунтированию хирурги центра выполнили 2 декабря. Их пациент находится в сознании, общается с врачами, прогноз на его выздоровление хороший.Протезирование клапана проведено вчера, при этом липецкие кардиохирурги в буквальном смысле слова спасли свою пациентку — если бы она ждала очереди в федеральный центр, времени могло не хватить: при тотальной недостаточности митрального клапана риск отёка лёгких черезвычайно высок.Кардиоцентр в областной больнице создавался с прошлого года. Для его операционных и специализированной реанимации закуплено оборудование на 300 миллионов рублей, включая новейший аппарат искусственного кровообращения — ключевой элемент для операций на открытом сердце.По оценкам федеральных экспертов, которые также участвовали в создании центра, уровень его оснащения по некоторым параметрам превосходит ведущие клиники страны. В арсенале врачей – современная наркозно-дыхательная аппаратура, интеллектуальные функциональные кровати и автоматические инфузионные системы.Послеоперационное восстановление пациентов проходит под наблюдением мультидисциплинарной команды: от интенсивной терапии до реабилитации.В 2026 году в центре планируют провести до 300 кардиохирургических операций, треть из которых — на открытом сердце. В перспективе липецкие кардиохирурги будут проводить протезирование восходящего отдела аорты и гибридные вмешательства, сочетающие хирургические и эндоваскулярные технологии. Методики этих уникальных операций они сейчас осваивают.«Со временем операции станут ещё сложнее – оборудование это позволяет. Главное — люди в Липецкой области больше не будут месяцами ждать помощи. Центр создан на базе областной больницы, где рядом врачи всех ключевых направлений. Любая сопутствующая проблема решается сразу. Это единая команда, которая борется за здоровье наших жителей каждый день», — прокомментировал начало работы кардиоцентра центра губернатор Игорь Артамонов.