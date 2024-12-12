Сегодня в Липецке: шанс найти работу, прощальный банкет по случаю увольнения

День опять начнётся туманом, а продолжится гала-концертом первокурсников и кино с тапёром.

В Липецке потихоньку, но холодает. Сегодня днём температура будет около 0 градусов. Без существенных осадков, но утром опять поднимется туман – главная примета уходящей недели.









- пр-д Строителей, 29.









Отключение света





- Садоводчество «Березка», 533.









В 10:00 по адресу пл. Победы, 6а в течение 3-х часов будет проходить 16-я областная ярмарка вакансий для женщин Липецкой области (18+).









В 19:00 в концертном зале «Унион» (ул. К.Маркса, 2) начнётся второй концерт фестиваля «Декабрьские вечера», который будет называться «Избранное» (12+).









Создательница ансамбля Татьяна Левитина

В 18:00 один в Детской школе искусств №8 (ул. 15 микрорайон, 5/2) один из ведущих солистов Липецкой филармонии пианист Андрей Карпий продемонстрирует концертную программу «Детский альбом» П. И. Чайковского» (6+).









Андрей Карпий, фото vk.com/club171459540

В 17:00 во дворце культуры «Сокол» (пл. Константиновой, 3) начнётся Гала-концерт областного молодёжного фестиваля «Траектория весны-2025» (16+).









Фильм о великом Ван Гоге. На занятия живописью ему было отмерено всего лишь одно десятилетие, однако за это время он написал около 800 картин и прошел путь от неуверенного новичка до легендарного мастера, одержимого собственным искусством и сжигающего ради него все мосты. Рейтинг фильма на «Кинопоиске» - 7,4.









Но и это не всё. Перед основным сеансом покажут короткометражку «Сезонъ режиссёра Светланы Шаталовой, созданную по мотивам очерка А.С. Толстова (не путать с Толстым). Маленькое кино о старом Липецке перед большим немым шедевром.









Ещё 27% горожан стараются отблагодарить коллег без больших затрат – например, приносят из дома что-то вкусненькое. Чаще такую модель использует молодёжь до 35 лет – каждый третий при расставании организует угощение.









С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:- ул. 15 микрорайон, 1/2, 1/3, 1/4, 4/2, 19, 27, 29 31, 32, 33, 34;- ул. Достоевского, 71;- ул. М.И. Неделина, 7, 9, 11, 13;- ул. Мичурина, 12, 4.С 08:00 до 17:00 обесточат:- ул. Агрономическая, 1, 4, 5, 10, 12, 12а, 14, 15, 16, 17;- ул. Боевой проезд, 5 - 39;- ул. Виктора Музыки;- ул. Дмитрия Фурсова, 1;- ул. Железнякова, 26-42;- ул. Опытная, 1-27;- Лебедянское шоссе;- пр-д Трубный, 1;С 09:00 до 17:00 останутся без электричества:- пр-т Мира, 3, 26, 28, 30;- ул. Гагарина, 47;- ул. М. Расковой, 6, 8, 10, 12, 14;- ул. Невского, 7, 9, 11, 25;- ул. Осипенко, 2-9;- ул. Прокатная, 23, 25, 27, 29, 30;- ул. Семашко, 8;- ул. Суворова, 3, 7, 9, 9а, 11, 13, 18, 22, 24, 26, 28;- ул. Талалихина, 1, 3.С 09:00 до 16:00 пользоваться свечками будут:- ул. Жуковского, 11.В пятницу езда по городу – то ещё испытание. Выручить могут «Яндекс-карты» или аналогичные приложения, способные подсказать, как объехать затор.Искать сотрудниц планируют 13 работодателей региона. В этом году подобные ярмарки уже помогли найти работу более чем 350 липчанкам. Возможно, это ваш шанс.В исполнении камерного ансамбля L’s-trio прозвучат лучшие произведения А.Понкьелли, К. Сен-Санса, П. Шёнфильда, К.Шимановского и других.Приглашают учеников школы, их родителей и всех желающих.Талантливые студенты первых курсов покажут своё творчество. Вход свободный.В 15:15 в ЛГПУ (ул. Ленина, 42, корпус 5, Институт филологии, 4-й этаж, аудитория 402) киноклуб «Ностальгия» устроит киносеанс, посвящённый международному дню художника. На экране «Винсент и Тео». США, Великобритания и др., 1990. Драма, биография. Режиссёр Роберт ОлтменТим Рот, Пол Рис, Жан-Француа Перье.В 19:01 в культурном культурное пространство «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) воссоздадут атмосферу старинного кинопросмотра. На большом экране культовый «Восход солнца». США, 1927. Драма. Режиссёр Фридрих Мурнау (16), а за роялем — невероятный Jorn Leetoje, который заставит экран ожить без единой репликиВход – донат.Только 4% липчан устраивают прощальные вечеринки по случаю увольнения, выяснили в ходе опроса социологи SuperJob.Пишут прощальные письма только 2%, простое устное прощание считают достаточным 48% липчан. А 25%, т.е. каждый четвёртый покидают прежнее место работы по-английски – не тратя время на прощание.