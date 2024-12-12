Все новости
Общество
597
сегодня, 07:00
1

Сегодня в Липецке: шанс найти работу, прощальный банкет по случаю увольнения

День опять начнётся туманом, а продолжится гала-концертом первокурсников и кино с тапёром.

Всё опять в тумане

В Липецке потихоньку, но холодает. Сегодня днём температура будет около 0 градусов. Без существенных осадков, но утром опять поднимется туман – главная примета уходящей недели.

3b15b2dd-ca8b-4779-93eb-c6eb25b5312c (1).jpg

Отключение воды

С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:

- ул. 15 микрорайон, 1/2, 1/3, 1/4, 4/2, 19, 27, 29 31, 32, 33, 34;
- ул. Достоевского, 71;
- ул. М.И. Неделина, 7, 9, 11, 13;
- ул. Мичурина, 12, 4.
- пр-д Строителей, 29.

photo_2024-12-12_07-01-27.jpg

Отключение света

С 08:00 до 17:00 обесточат:

- ул. Агрономическая, 1, 4, 5, 10, 12, 12а, 14, 15, 16, 17;
- ул. Боевой проезд, 5 - 39;
- ул. Виктора Музыки;
- ул. Дмитрия Фурсова, 1;
- ул. Железнякова, 26-42;
- ул. Опытная, 1-27;
- Лебедянское шоссе;
- пр-д Трубный, 1;
- Садоводчество «Березка», 533.

bhl5frhmv3sjl6qil1zkkbzbzoe1vs4g.JPG

С 09:00 до 17:00 останутся без электричества:

- пр-т Мира, 3, 26, 28, 30;
- ул. Гагарина, 47;
- ул. М. Расковой, 6, 8, 10, 12, 14;
- ул. Невского, 7, 9, 11, 25;
- ул. Осипенко, 2-9;
- ул. Прокатная, 23, 25, 27, 29, 30;
- ул. Семашко, 8;
- ул. Суворова, 3, 7, 9, 9а, 11, 13, 18, 22, 24, 26, 28;
- ул. Талалихина, 1, 3.

С 09:00 до 16:00 пользоваться свечками будут:

- ул. Жуковского, 11.

Пробки

В пятницу езда по городу – то ещё испытание. Выручить могут «Яндекс-карты» или аналогичные приложения, способные подсказать, как объехать затор.


Ярмарка вакансий

В 10:00 по адресу пл. Победы, 6а в течение 3-х часов будет проходить 16-я областная ярмарка вакансий для женщин Липецкой области (18+).

2r750kei37jelmb0o6mbnh15ytqqk9uy.JPG

Искать сотрудниц планируют 13 работодателей региона. В этом году подобные ярмарки уже помогли найти работу более чем 350 липчанкам. Возможно, это ваш шанс.

Избранная музыка

В 19:00 в концертном зале «Унион» (ул. К.Маркса, 2) начнётся второй концерт фестиваля «Декабрьские вечера», который будет называться «Избранное» (12+).

3a216ed0d315203edbc40df0756c4966.JPG

Создательница ансамбля Татьяна Левитина

В исполнении камерного ансамбля L’s-trio прозвучат лучшие произведения А.Понкьелли, К. Сен-Санса, П. Шёнфильда, К.Шимановского и других.

Концерт пианиста

В 18:00 один в Детской школе искусств №8 (ул. 15 микрорайон, 5/2) один из ведущих солистов Липецкой филармонии пианист Андрей Карпий продемонстрирует концертную программу «Детский альбом» П. И. Чайковского» (6+).

XlloqSYUJ1JHt6k0C5pUPyoNVv0k95470bud9_2zHSBNjioxtc0rTY9w_ZQPCKeB-pTXSSKxoheOiL_oMulh59ka.jpg

Андрей Карпий, фото vk.com/club171459540

Приглашают учеников школы, их родителей и всех желающих.

Гала-концерт первокурсников

В 17:00 во дворце культуры «Сокол» (пл. Константиновой, 3) начнётся Гала-концерт областного молодёжного фестиваля «Траектория весны-2025» (16+).

edyf20obaq1rpl4dhc1awm2u09u2srbk.jpeg

Талантливые студенты первых курсов покажут своё творчество. Вход свободный.

Кино

В 15:15 в ЛГПУ (ул. Ленина, 42, корпус 5, Институт филологии, 4-й этаж, аудитория 402) киноклуб «Ностальгия» устроит киносеанс, посвящённый международному дню художника. На экране «Винсент и Тео». США, Великобритания и др., 1990. Драма, биография. Режиссёр Роберт Олтмен (16+).

Фильм о великом Ван Гоге. На занятия живописью ему было отмерено всего лишь одно десятилетие, однако за это время он написал около 800 картин и прошел путь от неуверенного новичка до легендарного мастера, одержимого собственным искусством и сжигающего ради него все мосты. Рейтинг фильма на «Кинопоиске» - 7,4.

MV5BMjIzMzIyNzU0NF5BMl5BanBnXkFtZTcwNjQwNDc3NA@@._V1_.jpg

В ролях: Тим Рот, Пол Рис, Жан-Француа Перье.

Кино, как раньше

В 19:01 в культурном культурное пространство «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) воссоздадут атмосферу старинного кинопросмотра. На большом экране культовый «Восход солнца». США, 1927. Драма. Режиссёр Фридрих Мурнау (16), а за роялем — невероятный Jorn Leetoje, который заставит экран ожить без единой реплики (12+). 

Но и это не всё. Перед основным сеансом покажут короткометражку «Сезонъ режиссёра Светланы Шаталовой, созданную по мотивам очерка А.С. Толстова (не путать с Толстым). Маленькое кино о старом Липецке перед большим немым шедевром.

Aedo8e21QyhayRqInjcK-Vr15WLwg1BRP3SRXS4D6wAlmdk3BBrLJ3qdNOlagdVOraHCh9Q8hmZta73FK_CLjfXU.jpg

Вход – донат.

Проставиться перед разлукой

Только 4% липчан устраивают прощальные вечеринки по случаю увольнения, выяснили в ходе опроса социологи SuperJob.

Ещё 27% горожан стараются отблагодарить коллег без больших затрат – например, приносят из дома что-то вкусненькое. Чаще такую модель использует молодёжь до 35 лет – каждый третий при расставании организует угощение.

DSC_100812.jpg

Пишут прощальные письма только 2%, простое устное прощание считают достаточным 48% липчан. А 25%, т.е. каждый четвёртый покидают прежнее место работы по-английски – не тратя время на прощание.

Дорогие липчане! Вот и подходит к концу уже первая зимняя рабочая неделя. Время несётся вперёд, а сколько новостей происходит вокруг! Уследить за всем трудно, но у липчан имеется надёжный компас в информационном море –GOROD48. Всего пара минут чтения информационной ленты каждые несколько часов сделают вас информированным и знающим человеком. До встречи на главных электронных страницах Липецка!
Сегодня в Липецке
1
0
0
1
0

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
ну и
20 минут назад
где интернет
Ответить
