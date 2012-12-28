Липецкий сенатор предложил создать механизм защиты должностных лиц от автоматических штрафов ГАИ
Найденный мертвым в реке Воронеж в Липецке мужчина совершил суицид
Следственный комитет разобрался в причинах смерти 63-летнего жителя Подмосковья.
Мужчина приехал в Липецк на похороны. Родственникам он рассказал, что находится в бракоразводном процессе. Угнетенный негативными мыслями, он ушел прогуляться, а домой не вернулся. Его тело обнаружили рыбаки и сообщили в службу спасения «112». Труп извлекли из воды водолазы областного управления государственной противопожарной спасательной службы.
