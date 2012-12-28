Пожарный гидрант заливал водой дорогу-дублёр проспекта Победы

Сегодня липчане наблюдали, как на улицу из пожарного гидранта мощным потоком выливались сотни литров воды.

Поток бил из гидранта у дома №2а на проспекте 60-летия СССР, неподалеку от большого раскопа, который, по словам жителей окрестных домов существует с лета, и в нем «что-то чинят и чинят».— Пожарный гидрант был открыт для сброса воды из трубопровода, к которому подключают дом-новостройку. Эти работы выполняет подрядная организация, — сообщили GOROD48 в «РВК-Липецк».