Липчане могут на Новый год резать салаты со своих участков и украшать стол цветами из палисадников
Общество
605
сегодня, 18:42
5
Пожарный гидрант заливал водой дорогу-дублёр проспекта Победы
Сегодня липчане наблюдали, как на улицу из пожарного гидранта мощным потоком выливались сотни литров воды.
— Пожарный гидрант был открыт для сброса воды из трубопровода, к которому подключают дом-новостройку. Эти работы выполняет подрядная организация, — сообщили GOROD48 в «РВК-Липецк».
0
1
5
1
2
Комментарии (5)