Обломки сбитого БПЛА повредили балконы липецкой многоэтажки
Происшествия
Один БПЛА сбит ночью над областью
Происшествия
В Липецке военный пенсионер хотел отдать мошенникам 25 миллионов рублей
Происшествия
Коробки с золотом на 312 тысяч рублей вернулись поставщику пустыми из ПВЗ в Лебедяни
Происшествия
В Липецке и шести районах области объявлен красный уровень угрозы
Происшествия
«Герои нашего времени»: сотрудник автосалона, риелтор, таксист и покупатель квартиры
Происшествия
Наглый водитель совершил обгон по встречной полосе на Папина
Происшествия
11-летние подростки разломали и испачкали плитку в сквере: отвечать придётся родителям
Происшествия
Сегодня в Липецке: жениться не на ком, главные причины тихого увольнения
Общество
Липчане могут на Новый год резать салаты со своих участков и украшать стол цветами из палисадников
Общество
Мэрия Липецка сократила бюджетные расходы на меню для отловленных бродячих собак
Общество
51-летняя женщина угнала трёхколёсный детский велосипед
Происшествия
Пожарный гидрант заливал водой дорогу-дублёр проспекта Победы
Общество
Часть Ельца осталась без света из-за земляных работ
Общество
Cотрудник ФСИН доставлял осужденному товары с «Ozon» и «Wildberries»
Происшествия
«ВЭБ.РФ» требует с владельца «L`CITY» 1,2 миллиарда рублей
Общество
Дети подожгли поролон: окончательная версия трагедии на улице Адмирала Макарова
Происшествия
В Липецкой области сухо и до +4
Погода в Липецке
29-летнего псковича будут судить за кражу топлива из нефтепровода в Липецкой области
Происшествия
На пяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Общество
605
сегодня, 18:42
5

Пожарный гидрант заливал водой дорогу-дублёр проспекта Победы

Сегодня липчане наблюдали, как на улицу из пожарного гидранта мощным потоком выливались сотни литров воды.

Поток бил из гидранта у дома №2а на проспекте 60-летия СССР, неподалеку от большого раскопа, который, по словам жителей окрестных домов существует с лета, и в нем «что-то чинят и чинят».

— Пожарный гидрант был открыт для сброса воды из трубопровода, к которому подключают дом-новостройку. Эти работы выполняет подрядная организация, — сообщили GOROD48 в «РВК-Липецк».
вода
0
1
5
1
2

Комментарии (5)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Фунтик
20 минут назад
Это новые технологии Как надо мыть улицы города
Ответить
Марина
20 минут назад
Всю воду вылили. Сейчас воды холодной нет в доме напротив этого фонтана. Пр. Победы 91.
Ответить
Марина
28 минут назад
Интересно,кто этот поток воды будет оплачивать?
Ответить
indesit
56 минут назад
Парад фонтанов
Ответить
Говорят вам
сегодня, 18:52
Это контролируемый сброс воды
Ответить
