Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Обломки сбитого БПЛА повредили балконы липецкой многоэтажки
Происшествия
Один БПЛА сбит ночью над областью
Происшествия
Снег и мороз не могут пробиться в Липецкую область из-за антициклона
Погода в Липецке
Без труда вытащил 265 карпов из рыбхозовского пруда
Происшествия
В Липецке военный пенсионер хотел отдать мошенникам 25 миллионов рублей
Происшествия
На двух десятках улиц отключат холодную воду
Общество
В Липецке и шести районах области объявлен красный уровень угрозы
Происшествия
Коробки с золотом на 312 тысяч рублей вернулись поставщику пустыми из ПВЗ в Лебедяни
Происшествия
Сегодня в Липецке: жениться не на ком, главные причины тихого увольнения
Общество
«Герои нашего времени»: сотрудник автосалона, риелтор, таксист и покупатель квартиры
Происшествия
Читать все
Цены на бензин остановились в Липецкой области
Экономика
Мэрия Липецка представила на публичные слушания проект «реалистичного» бюджета на 2026 год
Общество
«Вы стали участником президентской программы»: жителя Станового обманули мошенники
Происшествия
Впервые в Липецкой области сделали операции на открытом сердце
Здоровье
Мэрия Липецка сократила бюджетные расходы на меню для отловленных бродячих собак
Общество
51-летняя женщина угнала трёхколёсный детский велосипед
Происшествия
Помощь в покупке мебели и техники со скидкой оказалась уловкой мошенника
Происшествия
Водитель «Мерседеса» лишился прав на год из-за использования скрывающей номер рамки
Происшествия
В Липецкой области сухо и до +4
Погода в Липецке
29-летнего псковича будут судить за кражу топлива из нефтепровода в Липецкой области
Происшествия
Читать все
Общество
522
сегодня, 15:55
3

Мэрия Липецка сократила бюджетные расходы на меню для отловленных бродячих собак

Взрослых особей и щенков уравняли в рационе.

Управление главного смотрителя Липецка объявило о поиске подрядчика на отлов и содержание животных без владельцев.

Весь пакет услуг по отлову, ветеринарному осмотру, вакцинации от бешенства, стерилизации, содержании в приюте, возвращению на место прежнего обитания и, возможно, умерщвлению (по показаниям) и утилизации трупа заказчик обсчитал в 15 140 рублей из расчета на одно животное, исходя из средних котировок по каждой позиции на этом конкурентом рынке.

Мэрия готова отдать за отлов собак 6 482 980 рублей. Денег по этому контракту при соблюдении всех обязательных процедур должно хватить на первые шесть месяцев 2026 года на содержание 428 собак. Но так как полный спектр услуг — вещь редкая (например, животное уже стерилизовано и с биркой, но подана заявка на его отлов), то на выделенные средства можно собрать на улицах, во дворах, в промзонах, гаражных кооперативах и садоводствах до тысячи животных.

Из этой суммы на суточное питание собак подрядчик, по техзаданию, может потратить до 330 рублей.

Примечательно, что в таком же контракте, отыгранном летом этого года, на корм взрослой особи полагалось 336 рублей 67 копеек, на щенков и подростков в возрасте до 5 месяцев — 320 рублей. Выходит, взрослых животных и детенышей уравняли в рационе.

Вот уже больше двух лет такие контракты при отсутствии конкуренции выигрывает в Липецке предпринимательница Татьяна Фомина, которая имеет приют для животных в селе Княжья Байгора Грязинского района.
отлов собак
9
2
1
4
2

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
...
5 минут назад
Да, лучше держать их в приюте. Выпустят их сейчас. Самим им искать корм и воду. Животные будут голодные и будут нападать на людей. Кстати, в КП Отрадный с. Капитанщино бегают собаки с бирками, но как появились щенки от них, остается загадкой!!!
Ответить
Аня.
42 минуты назад
В приюте бы держали животных там у них будки от дождя спрятаться и попить им дадут а на улицу они зачем нужны.
Ответить
липчанин
сегодня, 16:09
Если хорошо подумать , то можно выгодно покупать свиные шкурки с жиром , пятачки , всякие обрези свиные у мясников, можно также скупать головы куриные и дешевые крупы и варить кашу собакам
Ответить
Рекомендуем
Экономика
По стартовым показателям бюджет Липецка-2026 год мало чем отличается от бюджета-2025
Общество
10 «управляшек» в Липецке до сих пор не имеют паспортов готовности к зиме
Общество
На Петровском спуске запустили зимний фонтан
Общество
Комплексное обновление систем коммунальной инфраструктуры Липецка обсчитали в 60 миллиардов рублей
Культура
«Турандот» с грузинско-армянским разливом»: в театре Толстого ставят «Хануму»
Общество
В Липецкой области готовится повышение транспортного налога и базы патентной системы налогообложения
Общество
В Нижнем парке наконец-то открыта детская площадка за 28,4 млн рублей
Общество
Бывший главный строитель елецкой мэрии попал под уголовное дело
Происшествия
Лишние сим-карты отключат, наследники узнают о долгах — законы, которые вступают в силу в ноябре
Происшествия
За 10 месяцев в Липецкой области выявлено 3800 мошенничеств
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить