Общество
сегодня, 15:55
Мэрия Липецка сократила бюджетные расходы на меню для отловленных бродячих собак
Взрослых особей и щенков уравняли в рационе.
Весь пакет услуг по отлову, ветеринарному осмотру, вакцинации от бешенства, стерилизации, содержании в приюте, возвращению на место прежнего обитания и, возможно, умерщвлению (по показаниям) и утилизации трупа заказчик обсчитал в 15 140 рублей из расчета на одно животное, исходя из средних котировок по каждой позиции на этом конкурентом рынке.
Мэрия готова отдать за отлов собак 6 482 980 рублей. Денег по этому контракту при соблюдении всех обязательных процедур должно хватить на первые шесть месяцев 2026 года на содержание 428 собак. Но так как полный спектр услуг — вещь редкая (например, животное уже стерилизовано и с биркой, но подана заявка на его отлов), то на выделенные средства можно собрать на улицах, во дворах, в промзонах, гаражных кооперативах и садоводствах до тысячи животных.
Из этой суммы на суточное питание собак подрядчик, по техзаданию, может потратить до 330 рублей.
Примечательно, что в таком же контракте, отыгранном летом этого года, на корм взрослой особи полагалось 336 рублей 67 копеек, на щенков и подростков в возрасте до 5 месяцев — 320 рублей. Выходит, взрослых животных и детенышей уравняли в рационе.
Вот уже больше двух лет такие контракты при отсутствии конкуренции выигрывает в Липецке предпринимательница Татьяна Фомина, которая имеет приют для животных в селе Княжья Байгора Грязинского района.
