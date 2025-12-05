Липецкий сенатор предложил создать механизм защиты должностных лиц от автоматических штрафов ГАИ
На пустыре между «Елецким» и Сырским Рудником установят 142 уличных светильника
В Липецке продолжают благоустраивать территорию, отведенную под парк Авиаторов.
Напомним, что в голосовании липчан на сайте 48.gorodsreda.ru за благоустройство территорий в этом году, лидером стал пруд между многоэтажками «Елецкого» и частной застройкой Сырского Рудника. За этот проект липчане отдали 7 341 голос.
«Водоем расположен в непосредственной близости от жилых районов, что делает его потенциальной зоной отдыха для жителей и гостей города. В процессе реализации благоустройства данную территорию планируется обустроить для комфортного отдыха в любое время года. В результате работ по благоустройству пространство будет оснащено системой уличного освещения, появятся малые архитектурные формы. Запланировано устройство пешеходных дорожек, по всей территории будут высажены деревья, кустарники и цветы», — так было расписано грядущее благоустройство на сайте 48.gorodsreda.ru.
В этом году на территорию пруда в верховьях Липовки, отведенной еще в 2018 году под парк Авиаторов, зашла компания «ЛСКОМ». За 7 970 000 рублей при начальной цене контракта в 8,9 миллиона подрядчик взялся установить 142 уличных светильника. Однако выделенных денег хватило лишь на прокладку кабелей и монтаж закладных под опоры торшеров. Теперь у мэрии появились деньги на сами светильники, которые установят вокруг пруда в следующем году.
Парк Авиаторов с пафосом заложили в 2018 году. Но саженцы, которые высадили МУП «Зеленхоз» и общественники, украли, а берега пруда завалили мусором.
В 2019 году администрация Липецка заявила о желании создать у пруда музей штурмовой и истребительной авиации под открытым небом. На четырех гектарах между «Елецким» и Сырским Рудником должны были поставить 20 списанных боевых самолетов. Но проект остался нереализованным. В марте этого года на встрече с жителями «Елецкого» липецкий губернатор поддержал просьбу вернуться к идее создания парка Авиаторов. Игорь Артамонов пообещал, что создание парка начнется уже в этом году.
Будущему парку, конечно, нужна сеть уличного освещения. Но дело в том, что участок в верховьях Липовки не получит статуса общественной территории пока находится в ведении управления строительства, которое, как показывает практика, должным образом не заботится ни о сохранности построенных объектов, ни о соблюдении чистоты. Вчера примером такого безалаберного отношения к делу на публичных слушаниях городского бюджета-2026 года, была названа территория бывшей Крепости: уникальный кирпичный игровой городок снесли, территорию благоустроили, но из-за того, что новую детскую площадку смонтируют только в следующем году, она заросла мусором.
