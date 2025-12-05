Все новости
Общество
313
52 минуты назад
3

На пустыре между «Елецким» и Сырским Рудником установят 142 уличных светильника

В Липецке продолжают благоустраивать территорию, отведенную под парк Авиаторов.

Управление строительства Липецка объявило о поиске подрядчика, который по муниципальной программе «Формирование современной городской среды города» установит у пруда между Сырским Рудником и микрорайоном «Елецкий» 142 стальных осветительных торшера. Начальная цена контракта — 16,2 млн рублей. Срок его исполнения — до 1 июня 2026 года.

collage.png

Напомним, что в голосовании липчан на сайте 48.gorodsreda.ru за благоустройство территорий в этом году, лидером стал пруд между многоэтажками «Елецкого» и частной застройкой Сырского Рудника. За этот проект липчане отдали 7 341 голос.

«Водоем расположен в непосредственной близости от жилых районов, что делает его потенциальной зоной отдыха для жителей и гостей города. В процессе реализации благоустройства данную территорию планируется обустроить для комфортного отдыха в любое время года. В результате работ по благоустройству пространство будет оснащено системой уличного освещения, появятся малые архитектурные формы. Запланировано устройство пешеходных дорожек, по всей территории будут высажены деревья, кустарники и цветы», — так было расписано грядущее благоустройство на сайте 48.gorodsreda.ru.

В этом году на территорию пруда в верховьях Липовки, отведенной еще в 2018 году под парк Авиаторов, зашла компания «ЛСКОМ». За 7 970 000 рублей при начальной цене контракта в 8,9 миллиона подрядчик взялся установить 142 уличных светильника. Однако выделенных денег хватило лишь на прокладку кабелей и монтаж закладных под опоры торшеров. Теперь у мэрии появились деньги на сами светильники, которые установят вокруг пруда в следующем году.

Парк Авиаторов с пафосом заложили в 2018 году. Но саженцы, которые высадили МУП «Зеленхоз» и общественники, украли, а берега пруда завалили мусором.

ec4fea85c06e94b25ed2e2abc59da237.jpg+2025-12-05-13.38.35+niz.jpg

d759275ebf0c053642fefaf6254c9c4c.jpg+2025-12-05-13.37.34+niz.jpg

214b046ae186feb164901428179cd420.jpg+2025-12-05-13.37.34+niz.jpg

В 2019 году администрация Липецка заявила о желании создать у пруда музей штурмовой и истребительной авиации под открытым небом. На четырех гектарах между «Елецким» и Сырским Рудником должны были поставить 20 списанных боевых самолетов. Но проект остался нереализованным. В марте этого года на встрече с жителями «Елецкого» липецкий губернатор поддержал просьбу вернуться к идее создания парка Авиаторов. Игорь Артамонов пообещал, что создание парка начнется уже в этом году.

Будущему парку, конечно, нужна сеть уличного освещения. Но дело в том, что участок в верховьях Липовки не получит статуса общественной территории пока находится в ведении управления строительства, которое, как показывает практика, должным образом не заботится ни о сохранности построенных объектов, ни о соблюдении чистоты. Вчера примером такого безалаберного отношения к делу на публичных слушаниях городского бюджета-2026 года, была названа территория бывшей Крепости: уникальный кирпичный игровой городок снесли, территорию благоустроили, но из-за того, что новую детскую площадку смонтируют только в следующем году, она заросла мусором.
парк Авиаторов
благоустройство






Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Зимний рыбак
13 минут назад
Не умаляя достоинств других героев: Шерстобитов и Кривенков погибли, спасая липчан от падения их Ил-28. Героев не дали, но они должны быть в этом списке, как Герой Осканов, повторивший их подвиг! Если на табличке мало места, можно потеснить тех, кто погиб, воюя за деньги на чужой земле
Ответить
Леша
32 минуты назад
Сделайте пешеходную зону с Елецкого Микр с выходом на конечную Пос.Сырский.
Ответить
Семён Варкин
34 минуты назад
По сто косарей за столб... Дайте ещё хороших новостей
Ответить
