Погода в Липецке
27
12 минут назад

В Липецкой области сухо и до +4

Погода в Липецкой области стабильная — сухо и тепло.

В ближайшие трое суток Липецкая область останется под влиянием северо-западной периферии обширного антициклона, будет преимущественно без осадков.

Среднесуточные температуры воздуха составят 0-2 градуса мороза, что на 3-4 градуса выше нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 5 декабря в Липецкой области облачно с прояснениями, без существенных осадков, местами туман. Ветер юго-восточный, ночью слабый, 2-7 м/сек, днем немного усилится — до 4-9 м/сек. Температура ночью будет от -3 до +2 градусов, днем — от -1 до +4 градусов. 

В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков, туман. Температура ночью будет от 0 до -2 градусов, днем — около 0 градусов.

День 5 декабря стал самым теплым в Липецке в 1986 году, тогда в городе было +7. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1959 году — 29 градусов мороза. 
потепление
