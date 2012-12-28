8-летний мальчик проглотил линзу во время занятий с логопедом

Выпуклая линза застряла в пищеводе: её достали врачи областной детской больницы.

В областную детскую больницу поступил 8-летний ребенок, который во время логопедического занятия случайно проглотил выпуклую линзу от учебного инструмента.Линза диаметром около 2,5 сантиметра застряла в пищеводе мальчика, полностью перекрыв доступ пищи и жидкости.«Стандартное извлечение осложнялось отсутствием места для работы эндоскопических инструментов. Медики решили продвинуть инородное тело в желудок, где безопасное пространство позволило провести манипуляцию, и всего за час извлекли линзу, вернув ребёнку возможность дышать и питаться», – сообщает пресс-служба Минздрава Липецкой области.