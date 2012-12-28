Все новости
Обломки сбитого БПЛА повредили балконы липецкой многоэтажки
Происшествия
Один БПЛА сбит ночью над областью
Происшествия
В Липецке военный пенсионер хотел отдать мошенникам 25 миллионов рублей
Происшествия
В Липецке и шести районах области объявлен красный уровень угрозы
Происшествия
Коробки с золотом на 312 тысяч рублей вернулись поставщику пустыми из ПВЗ в Лебедяни
Происшествия
«Герои нашего времени»: сотрудник автосалона, риелтор, таксист и покупатель квартиры
Происшествия
Наглый водитель совершил обгон по встречной полосе на Папина
Происшествия
11-летние подростки разломали и испачкали плитку в сквере: отвечать придётся родителям
Происшествия
Сегодня в Липецке: жениться не на ком, главные причины тихого увольнения
Общество
Липчане могут на Новый год резать салаты со своих участков и украшать стол цветами из палисадников
Общество
Водитель «Мерседеса» лишился прав на год из-за использования скрывающей номер рамки
Происшествия
Мэрия Липецка сократила бюджетные расходы на меню для отловленных бродячих собак
Общество
51-летняя женщина угнала трёхколёсный детский велосипед
Происшествия
«ВЭБ.РФ» требует с владельца «L`CITY» 1,2 миллиарда рублей
Общество
В Липецкой области сухо и до +4
Погода в Липецке
Помощь в покупке мебели и техники со скидкой оказалась уловкой мошенника
Происшествия
Cотрудник ФСИН доставлял осужденному товары с «Ozon» и «Wildberries»
Происшествия
29-летнего псковича будут судить за кражу топлива из нефтепровода в Липецкой области
Происшествия
Пожарный гидрант заливал водой дорогу-дублёр проспекта Победы
Общество
Дети подожгли поролон: окончательная версия трагедии на улице Адмирала Макарова
Происшествия
Общество
907
сегодня, 17:16
3

«ВЭБ.РФ» требует с владельца «L`CITY» 1,2 миллиарда рублей

Суд запретил отчуждать имущество липецкого ТРЦ «L`CITY» в рамках дела о взыскании 1,2 миллиарда рублей с его владельца.

Арбитражный суд Липецкой области принял иск госкорпорации развития «ВЭБ.РФ» к ООО «Глобал Сити» о взыскании задолженности по договору цессии в размере 1,2 миллиарда рублей, а также об обращении взыскания на имущество, принадлежащее обществу и находящегося в залоге у заявителя — речь идёт о торгово-развлекательном центре «L`CITY» на улице 50 лет НЛМК в Липецке.

Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, по договору цессии «ВЭБ.РФ» уступил ООО «Глобал Сити» право требования к ООО «Юг-Агро» на сумму свыше 2 миллиардов рублей, а ответчик обязался выплатить цессионную плату в рассрочку. В обеспечение обязательств заключены договор поручительства и договор ипотеки недвижимого имущества, входящего в комплекс «L`CITY». По данным  «ВЭБ.РФ», ООО «Глобал Сити» допустило просрочку платежей, привлекло заёмные средства без согласования и не представило в полном объёме бухгалтерскую отчётность, что стало основанием для обращения в суд. Одновременно с подачей иска корпорация заявила ходатайство о принятии обеспечительных мер.

Суд рассмотрел ходатайство и принял обеспечительные меры в виде запрета ООО «Глобал Сити» совершать сделки по отчуждению, передаче в залог и обременению любыми иными правами третьих лиц движимого и недвижимого имущества, принадлежащего обществу, а Управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Липецкой области — совершать регистрационные действия в отношении объектов недвижимости, переданных в залог истцу по договору ипотеки.

Предварительное судебное заседание по делу назначено на 4 февраля следующего года.

В арбитражный суд также поступило два исковых заявления Липецкого УФАС России о признании недействительными договоров аренды помещений, заключенных между ООО «Глобал Сити» и компаниями ООО «Агроторг» и АО «Продторг» (торговые сети «Пятерочка» и «Чижик»). Эти иски также приняты к рассмотрению.
Комментарии (3)

Цессия -, концессия
сегодня, 17:35
У нас хоть своё что нибудь есть или везде московские хозяева.
Хорошо
45 минут назад
если московские,а не забугорные.
у
сегодня, 17:44
нас нет таких денех ))))
