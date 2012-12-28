«ВЭБ.РФ» требует с владельца «L`CITY» 1,2 миллиарда рублей

Суд запретил отчуждать имущество липецкого ТРЦ «L`CITY» в рамках дела о взыскании 1,2 миллиарда рублей с его владельца.

Арбитражный суд Липецкой области принял иск госкорпорации развития «ВЭБ.РФ» к ООО «Глобал Сити» о взыскании задолженности по договору цессии в размере 1,2 миллиарда рублей, а также об обращении взыскания на имущество, принадлежащее обществу и находящегося в залоге у заявителя — речь идёт о торгово-развлекательном центре «L`CITY» на улице 50 лет НЛМК в Липецке.Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, по договору цессии «ВЭБ.РФ» уступил ООО «Глобал Сити» право требования к ООО «Юг-Агро» на сумму свыше 2 миллиардов рублей, а ответчик обязался выплатить цессионную плату в рассрочку. В обеспечение обязательств заключены договор поручительства и договор ипотеки недвижимого имущества, входящего в комплекс «L`CITY». По данным «ВЭБ.РФ», ООО «Глобал Сити» допустило просрочку платежей, привлекло заёмные средства без согласования и не представило в полном объёме бухгалтерскую отчётность, что стало основанием для обращения в суд. Одновременно с подачей иска корпорация заявила ходатайство о принятии обеспечительных мер.Суд рассмотрел ходатайство и принял обеспечительные меры в виде запрета ООО «Глобал Сити» совершать сделки по отчуждению, передаче в залог и обременению любыми иными правами третьих лиц движимого и недвижимого имущества, принадлежащего обществу, а Управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Липецкой области — совершать регистрационные действия в отношении объектов недвижимости, переданных в залог истцу по договору ипотеки.Предварительное судебное заседание по делу назначено на 4 февраля следующего года.В арбитражный суд также поступило два исковых заявления Липецкого УФАС России о признании недействительными договоров аренды помещений, заключенных между ООО «Глобал Сити» и компаниями ООО «Агроторг» и АО «Продторг» (торговые сети «Пятерочка» и «Чижик»). Эти иски также приняты к рассмотрению.