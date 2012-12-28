Липчане могут на Новый год резать салаты со своих участков и украшать стол цветами из палисадников
Общество
907
сегодня, 17:16
3
«ВЭБ.РФ» требует с владельца «L`CITY» 1,2 миллиарда рублей
Суд запретил отчуждать имущество липецкого ТРЦ «L`CITY» в рамках дела о взыскании 1,2 миллиарда рублей с его владельца.
Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, по договору цессии «ВЭБ.РФ» уступил ООО «Глобал Сити» право требования к ООО «Юг-Агро» на сумму свыше 2 миллиардов рублей, а ответчик обязался выплатить цессионную плату в рассрочку. В обеспечение обязательств заключены договор поручительства и договор ипотеки недвижимого имущества, входящего в комплекс «L`CITY». По данным «ВЭБ.РФ», ООО «Глобал Сити» допустило просрочку платежей, привлекло заёмные средства без согласования и не представило в полном объёме бухгалтерскую отчётность, что стало основанием для обращения в суд. Одновременно с подачей иска корпорация заявила ходатайство о принятии обеспечительных мер.
Суд рассмотрел ходатайство и принял обеспечительные меры в виде запрета ООО «Глобал Сити» совершать сделки по отчуждению, передаче в залог и обременению любыми иными правами третьих лиц движимого и недвижимого имущества, принадлежащего обществу, а Управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Липецкой области — совершать регистрационные действия в отношении объектов недвижимости, переданных в залог истцу по договору ипотеки.
Предварительное судебное заседание по делу назначено на 4 февраля следующего года.
В арбитражный суд также поступило два исковых заявления Липецкого УФАС России о признании недействительными договоров аренды помещений, заключенных между ООО «Глобал Сити» и компаниями ООО «Агроторг» и АО «Продторг» (торговые сети «Пятерочка» и «Чижик»). Эти иски также приняты к рассмотрению.
1
2
0
0
4
Комментарии (3)