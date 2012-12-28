Как женщине найти работу с зарплатой до 120 тысяч рублей и выше?

Заместитель директора Центра занятости населения Липецкой области Светлана Романюк говорит, что каждый раз подобные ярмарки собирают не менее ста женщин. На этот раз ярмарке предшествовала пиар-компания: информацию для привлечения соискательниц размещали в соцсетях и раздавали в МФЦ. В результате с самого утра в кадровом офисе «Работа России» царил ажиотаж. Причём пришли не только женщины, но и мужчины — работодатели давно не подбирают персонал по гендерному признаку. Главное — навыки, умения и стремления соискателя. Сегодня компании даже готовы обучать кадры под свои потребности. Среди других «плюшек» для соискателей — комфортные условия труда c раздевалками, комнатами приёма пищи. А некоторые работодатели готовы предложить индивидуальный гибкий график работы.Всего Центр занятости населения в этом году привлек к ярмаркам вакансий 98 работодателей и 1842 соискателя, и это больше, чем за весь прошлый год. Работу по душе нашли 260 человек.Ключевые преимущества ярмарок вакансий —доступ к эксклюзивным предложениям на рынке труда от ведущих работодателей нашего региона, значительная экономия времени за счет прямого диалога сразу со многими компаниями в одном месте и профессиональные консультации по трудоустройству.На ярмарке высоких заработных плат для женщин можно было найти работу документоведа, экономиста, педагога, врача, оператора линии, оператора станков с числовым программным управлением (ЧПУ), водителя автобусных линий и даже водителя-погрузчика.Самые высокие зарплаты — в промышленности. На впечатляющие оклады также могут рассчитывать газоэлектросварщики и водители — у последних зарплаты уже превышают 150 000 рублей!Многие соискатели приходят на ярмарку не в первый раз — ищут ту самую работу мечты. Кто-то не приемлет для себя тяжёлый физический труд, кого-то не устраивает местоположение предприятия — истории разные. Но много и тех, кто именно благодаря ярмарке нашёл своё место в жизни.ГУЗ «Центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф Липецкой области» предлагает более 15 вакансий. Требуются медицинские работники: врачи, фельдшеры, медицинские сёстры, водители и уборщики служебных помещений и территорий. Водителям предлагают зарплату от 45 000 рублей, среднему медицинскому персоналу — от 65 000 рублей, врачам — от 80 000 рублей. Как рассказала начальник отдела кадров центра скорой помощи Юлия Данилова, на предыдущей ярмарке вакансий организация нашла специалиста-документоведа. Женщина успешно работает уже месяц.Менеджер по подбору персонала ООО «Липецкое станкостроительное предприятие» рассказала, что её предприятие готово предложить женщинам от 45 000 до 100 000 рублей в зависимости от уровня компетенции. Всего есть восемь вакансий. Самые высоких оклады — у инженерных специальностей, например, у инженера-конструктора. Но здесь обязательно высшее образование, опыт, квалификация и разряды.— По гендерным признакам мы соискателей не оцениваем— смотрим на опыт, записи в трудовой книжке и цели нашей компании, — говорит менеджер по подбору персонала Ирина. — На подобной ярмарке вакансий в 2024-м году мы нашли инженера-технолога — он успешно работает, суперски выполняет свои должностные обязанности, и мы им очень гордимся. И на свою зарплату он не жалуется!АО «Липецкие автобусные линии» ищут слесарей по ремонту автомобилей и водителей с зарплатой от 100 000 рублей и выше. По словам начальника отдела кадров Ольги Бочаровой, на пассажирских перевозках в предприятии уже работают две женщины. Причём одна только недавно получила необходимую для управления автобусом категорию, прошла стажировку и вышла на пригородный маршрут.На пищевое производство в ООO «Ван Хэссен», которое занимается выпуском натуральных колбасных оболочек, требуются семь женщин. Зарплата — от 45 000 рублей, а потолка как такового нет — оплата за выработку сдельная. Работодатель в лице менеджера по подбору персонала Анастасии обещает официальное трудоустройство, полный соцпкет, включая бесплатный ДМС без каких-либо взносов, корпоративный транспорт по Липецку и Грязям.ООО «Центр корпоративный решений» ищет бухгалтеров и сотрудников склада на территории Новолипецкого металлургического комбината со сменным графиком. Зарплаты — от 50 000 до 70 000 рублей.А кадровик компании турецкого холдинга — ООО «Ай Эйч Пи Апплаенсес» Дарья Черешнева и вовсе собрала вокруг себя сразу несколько соискательниц, рассказывая о плюсах работы в компании. Открыты вакансии оператор производственной линии, литейщик цеха пластмасс с зарплатами от 65 000 рублей плюс соцпакет: ДМС, питание и корпоративный транспорт по городу, а ещё два перерыва на перекур и обеденный…Условия хорошие — люди работают в компании по 25-30 лет! Дарья Черешнева ранее уже нашла ценного сотрудника для своего предприятия на Всероссийской ярмарке вакансий в парке Победы.54-летняя Татьяна Клюева — одна из соискательниц. Женщина не работает год: предыдущее место работы покинула в связи с уменьшением объёма продаж текстиля. Теперь готова рассмотреть различные предложения. Тем более что высшее образование позволяет. По специальности Татьяна — инженер-технолог, но много лет работала в другой сфере.— Знакомиться с потенциальными работодателями в одном месте очень удобно. Это экономит время и есть выбор. Я присмотрела предложение от «Росводоканала». Оно связано со снабжением. Зарплата средняя, но для меня ключевой критерий выбора места работы — близость к дому. Буду думать, — рассказала Татьяна Клюева.Ещё одна соискательница Елена ищет работу в торговле, желательно в небольшом несетевом магазине с зарплатой от 50 000 рублей. Пока ей предложили работу в магазине АО «ЛИМАК», но зарплата оказалась ниже ожиданий Елены. Женщина решила продолжить поиск. А ещё одна липчанка по имени Римма ищет работу исключительно в отделе кадров.Многие соискатели уходят с ярмарки с пышным букетом буклетов — чтобы уже дома всё тщательно обдумать и окончательно определиться с работодателем.