сегодня, 14:43
Как женщине найти работу с зарплатой до 120 тысяч рублей и выше?
5 декабря в кадровом офисе «Работа России» на площади Победы, 6А в Липецке прошла уже 12-я в этом году ярмарка высоких заработных плат для женщин.
Заместитель директора Центра занятости населения Липецкой области Светлана Романюк говорит, что каждый раз подобные ярмарки собирают не менее ста женщин. На этот раз ярмарке предшествовала пиар-компания: информацию для привлечения соискательниц размещали в соцсетях и раздавали в МФЦ. В результате с самого утра в кадровом офисе «Работа России» царил ажиотаж. Причём пришли не только женщины, но и мужчины — работодатели давно не подбирают персонал по гендерному признаку. Главное — навыки, умения и стремления соискателя. Сегодня компании даже готовы обучать кадры под свои потребности. Среди других «плюшек» для соискателей — комфортные условия труда c раздевалками, комнатами приёма пищи. А некоторые работодатели готовы предложить индивидуальный гибкий график работы.
Всего Центр занятости населения в этом году привлек к ярмаркам вакансий 98 работодателей и 1842 соискателя, и это больше, чем за весь прошлый год. Работу по душе нашли 260 человек.
Ключевые преимущества ярмарок вакансий —доступ к эксклюзивным предложениям на рынке труда от ведущих работодателей нашего региона, значительная экономия времени за счет прямого диалога сразу со многими компаниями в одном месте и профессиональные консультации по трудоустройству.
На ярмарке высоких заработных плат для женщин можно было найти работу документоведа, экономиста, педагога, врача, оператора линии, оператора станков с числовым программным управлением (ЧПУ), водителя автобусных линий и даже водителя-погрузчика.
Самые высокие зарплаты — в промышленности. На впечатляющие оклады также могут рассчитывать газоэлектросварщики и водители — у последних зарплаты уже превышают 150 000 рублей!
Многие соискатели приходят на ярмарку не в первый раз — ищут ту самую работу мечты. Кто-то не приемлет для себя тяжёлый физический труд, кого-то не устраивает местоположение предприятия — истории разные. Но много и тех, кто именно благодаря ярмарке нашёл своё место в жизни.
ГУЗ «Центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф Липецкой области» предлагает более 15 вакансий. Требуются медицинские работники: врачи, фельдшеры, медицинские сёстры, водители и уборщики служебных помещений и территорий. Водителям предлагают зарплату от 45 000 рублей, среднему медицинскому персоналу — от 65 000 рублей, врачам — от 80 000 рублей. Как рассказала начальник отдела кадров центра скорой помощи Юлия Данилова, на предыдущей ярмарке вакансий организация нашла специалиста-документоведа. Женщина успешно работает уже месяц.
Менеджер по подбору персонала ООО «Липецкое станкостроительное предприятие» рассказала, что её предприятие готово предложить женщинам от 45 000 до 100 000 рублей в зависимости от уровня компетенции. Всего есть восемь вакансий. Самые высоких оклады — у инженерных специальностей, например, у инженера-конструктора. Но здесь обязательно высшее образование, опыт, квалификация и разряды.
— По гендерным признакам мы соискателей не оцениваем— смотрим на опыт, записи в трудовой книжке и цели нашей компании, — говорит менеджер по подбору персонала Ирина. — На подобной ярмарке вакансий в 2024-м году мы нашли инженера-технолога — он успешно работает, суперски выполняет свои должностные обязанности, и мы им очень гордимся. И на свою зарплату он не жалуется!
АО «Липецкие автобусные линии» ищут слесарей по ремонту автомобилей и водителей с зарплатой от 100 000 рублей и выше. По словам начальника отдела кадров Ольги Бочаровой, на пассажирских перевозках в предприятии уже работают две женщины. Причём одна только недавно получила необходимую для управления автобусом категорию, прошла стажировку и вышла на пригородный маршрут.
На пищевое производство в ООO «Ван Хэссен», которое занимается выпуском натуральных колбасных оболочек, требуются семь женщин. Зарплата — от 45 000 рублей, а потолка как такового нет — оплата за выработку сдельная. Работодатель в лице менеджера по подбору персонала Анастасии обещает официальное трудоустройство, полный соцпкет, включая бесплатный ДМС без каких-либо взносов, корпоративный транспорт по Липецку и Грязям.
ООО «Центр корпоративный решений» ищет бухгалтеров и сотрудников склада на территории Новолипецкого металлургического комбината со сменным графиком. Зарплаты — от 50 000 до 70 000 рублей.
А кадровик компании турецкого холдинга — ООО «Ай Эйч Пи Апплаенсес» Дарья Черешнева и вовсе собрала вокруг себя сразу несколько соискательниц, рассказывая о плюсах работы в компании. Открыты вакансии оператор производственной линии, литейщик цеха пластмасс с зарплатами от 65 000 рублей плюс соцпакет: ДМС, питание и корпоративный транспорт по городу, а ещё два перерыва на перекур и обеденный…Условия хорошие — люди работают в компании по 25-30 лет! Дарья Черешнева ранее уже нашла ценного сотрудника для своего предприятия на Всероссийской ярмарке вакансий в парке Победы.
54-летняя Татьяна Клюева — одна из соискательниц. Женщина не работает год: предыдущее место работы покинула в связи с уменьшением объёма продаж текстиля. Теперь готова рассмотреть различные предложения. Тем более что высшее образование позволяет. По специальности Татьяна — инженер-технолог, но много лет работала в другой сфере.
— Знакомиться с потенциальными работодателями в одном месте очень удобно. Это экономит время и есть выбор. Я присмотрела предложение от «Росводоканала». Оно связано со снабжением. Зарплата средняя, но для меня ключевой критерий выбора места работы — близость к дому. Буду думать, — рассказала Татьяна Клюева.
Ещё одна соискательница Елена ищет работу в торговле, желательно в небольшом несетевом магазине с зарплатой от 50 000 рублей. Пока ей предложили работу в магазине АО «ЛИМАК», но зарплата оказалась ниже ожиданий Елены. Женщина решила продолжить поиск. А ещё одна липчанка по имени Римма ищет работу исключительно в отделе кадров.
Многие соискатели уходят с ярмарки с пышным букетом буклетов — чтобы уже дома всё тщательно обдумать и окончательно определиться с работодателем.
