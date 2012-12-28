Коробки с золотом на 312 тысяч рублей вернулись поставщику пустыми из ПВЗ в Лебедяни

Под подозрение попала работница пункта выдачи.



Лебедянские полицейские раскрыли аферу, которую провернула 47-летняя работница пункта выдачи. Женщина заказала на маркетплейсе золотые украшения с оплатой после получения. Затем оформила отказ, а продавцу отправила пустые коробки. Золото на 312 тысяч рублей она оставила себе.Все вскрылось, когда продавец получил возвращенный товар — заявление о краже поступило в отдел полиции «Лебедянский».«В содеянном женщина созналась и раскаялась. Похищенное у нее изъято», — сообщила пресс-служба областного управления МВД.Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Максимальная санкция инкриминируемой женщине статьи предусматривает до шести лет лишения свободы.