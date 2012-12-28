Все новости
«Дом.РФ» продал под застройку земельный участок на улице Папина в Липецке
Общество
Найденный в реке мужчина оказался жителем Московской области
Происшествия
Строители очистных сооружений на Опытной столкнулись с противодействием жителей двух улиц
Общество
В липецкой десятиэтажке остановлен лифт: ночью его подожгли
Происшествия
Водитель сельхозпредприятия избил своего руководителя
Происшествия
Годовалый ребёнок закрыл мать на балконе
Происшествия
«ЭкоПтица» подала встречный иск к липецкой мэрии
Общество
Женщина-водитель попала в больницу после аварии на улице Юношеской
Происшествия
Без труда вытащил 265 карпов из рыбхозовского пруда
Происшествия
В Липецке и шести районах области объявлен красный уровень угрозы
Происшествия
Без труда вытащил 265 карпов из рыбхозовского пруда
Происшествия
Коробки с золотом на 312 тысяч рублей вернулись поставщику пустыми из ПВЗ в Лебедяни
Происшествия
Сегодня в Липецке: жениться не на ком, главные причины тихого увольняются
Общество
Липецкая вечЁрка: сгоревший лифт, ловушка для мамы и продажа участка на улице Папина
Общество
В Липецке и шести районах области объявлен красный уровень угрозы
Происшествия
Режим воздушной опасности введен Липецкой области
Происшествия
На двух десятках улиц отключат холодную воду
Общество
В Липецке из-за ОРВИ на дистант переведены 22 класса
Общество
Обломки сбитого БПЛА повредили балконы липецкой многоэтажки
Происшествия
Один БПЛА сбит ночью над областью
Происшествия
Происшествия
554
37 минут назад
3

Коробки с золотом на 312 тысяч рублей вернулись поставщику пустыми из ПВЗ в Лебедяни

Под подозрение попала работница пункта выдачи. 

Лебедянские полицейские раскрыли аферу, которую провернула 47-летняя работница пункта выдачи. Женщина заказала на маркетплейсе золотые украшения с оплатой после получения. Затем оформила отказ, а продавцу отправила пустые коробки. Золото на  312 тысяч рублей она оставила себе.

Все вскрылось, когда продавец получил возвращенный товар — заявление о краже поступило в отдел полиции «Лебедянский». 
 
«В содеянном женщина созналась и раскаялась. Похищенное у нее изъято», — сообщила пресс-служба областного управления МВД.
 
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Максимальная санкция инкриминируемой женщине статьи предусматривает до шести лет лишения свободы.
кража
0
0
2
0
4

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Побрякушки
6 минут назад
Довели до тюрьмы.
Ответить
Дормидонт
13 минут назад
Наивная,в коробке был еë срок!!!
Ответить
ттт
14 минут назад
просто интересно, на что надеялась?
Ответить
