Происшествия
37 минут назад
Коробки с золотом на 312 тысяч рублей вернулись поставщику пустыми из ПВЗ в Лебедяни
Под подозрение попала работница пункта выдачи.
Все вскрылось, когда продавец получил возвращенный товар — заявление о краже поступило в отдел полиции «Лебедянский».
«В содеянном женщина созналась и раскаялась. Похищенное у нее изъято», — сообщила пресс-служба областного управления МВД.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Максимальная санкция инкриминируемой женщине статьи предусматривает до шести лет лишения свободы.
