Дети подожгли поролон: окончательная версия трагедии на улице Адмирала Макарова
Следком закончил расследование дела о гибели двух детей в пожаре. Мать погибших мальчиков обвиняется в причинении смерти по неосторожности.
По данным следствия, 18 сентября женщина оставила в комнате общежития на улице Адмирала Макарова сыновей 2 и 3 лет, отправившись в гости. Оставшиеся без присмотра мальчики газовой зажигалкой подожгли лежащий на полу поролон, в результате чего возникли пожар и задымление.
«Лишенные возможности покинуть помещение, так как дверь была закрыта на навесной замок, дети скончались от отравления угарным газом и ожогов», — сообщает областное управление Следственного комитета РФ.
Дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.
Напомним, 29-летняя многодетная мать въехала в общежитие за сутки до пожара. Утром 18 сентября женщина покормила двух сыновей, 2-х и 3-х лет, оставила их в своей комнате, а сама с годовалой дочерью ушла к соседу, с которым накануне отмечала новоселье. Чтобы мальчики не скучали, она оставила им свой сотовый телефон. В полдень, выйдя в общий коридор, женщина заметила, что из-под дверей ее комнаты идёт черный дым и услышала крик одного из сыновей. Распахнув дверь, она увидела, что вся комната в огне. Войти в огонь она побоялась.
Женщина с 12 сентября этого года состоит на профилактическом полицейском учете в Свердловской области, где жила до недавнего времени. У нее было пятеро детей от разных мужей (двое старших детей остались у отца, живущего в Усманском районе) и статус матери-одиночки. С бывшими мужьями, гражданами Узбекистана и Таджикистана связь она не поддерживала.
