12 минут назад
29-летнего псковича будут судить за кражу топлива из нефтепровода в Липецкой области
Сумма ущерба превысила четыре миллиона рублей.
«По данным следствия, в 2019-м году обвиняемый в составе преступного сообщества путем осуществления незаконных врезок в трубопровод совершил хищение дизельного топлива из нефтепровода, проходящего по территории Добровского района Липецкой области, а также покушение на кражу топлива из него», — сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.
Сумма ущерба превысила четыре миллиона рублей. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.
Несколько его сообщников были осуждены в прошлом году — все они получили реальные сроки лишения свободы.
