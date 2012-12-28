29-летнего псковича будут судить за кражу топлива из нефтепровода в Липецкой области

Сумма ущерба превысила четыре миллиона рублей.

29-летнего жителя Псковской области будут судить в Липецкой области по обвинению в краже дизельного топлива из нефтепровода «Куйбышев-Брянск». Мужчину в июле этого года задержали полицейские и теперь ему вменяют три эпизода преступлений, в том числе участие в преступном сообществе, кражу и покушение на кражу.«По данным следствия, в 2019-м году обвиняемый в составе преступного сообщества путем осуществления незаконных врезок в трубопровод совершил хищение дизельного топлива из нефтепровода, проходящего по территории Добровского района Липецкой области, а также покушение на кражу топлива из него», — сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.Сумма ущерба превысила четыре миллиона рублей. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.Несколько его сообщников были осуждены в прошлом году — все они получили реальные сроки лишения свободы.