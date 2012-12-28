Дело стрельбе в полицейских на улице Бехтеева рассмотрит суд присяжных

Липецкий сенатор предложил создать механизм защиты должностных лиц от автоматических штрафов ГАИ
Липецкий сенатор предложил создать механизм защиты должностных лиц от автоматических штрафов ГАИ
Следствие полагает, что подсудимые покушались на жизнь оперативников уголовного розыска.
Речь идёт о резонансной стрельбе у дома на улице Бехтеева,5 в Липецке 9 декабря прошлого года. Полицейские приехали, чтобы получить объяснения у подозреваемого в побоях и хищении 300 тысяч рублей. Хозяин квартиры им не открыл, и вызвал на подмогу сразу две компании друзей, среди которых были Александр Внуков и Антон Татанкулов, сказав им, что в его квартиру ломятся мужчины с битами и арматурой.
По данным следствия, когда оперативники вышли из подъезда и предъявили толпе служебные удостоверения, Внуков тут же стал стрелять в полицейских из травматического пистолета. Также травмат достал и Тантакулов. Обвиняемые произвели с близкого расстояния в сотрудников МВД пять выстрелов. С ранениями головы и тела двух полицейских госпитализировали. Один из них получил черепно-мозговую травму и перелом носа, второй — легкие телесные повреждения.
«Как следует из обвинительного заключения, подсудимые, действуя в составе группы, произвели прицельные выстрелы из незарегистрированного травматического оружия в полицейских с близкого расстояния, осознавая, что они являются сотрудниками правоохранительных органов. При этом одному из них был причинен тяжкий вред здоровью в результате выстрела в голову», — сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.
Антон Татанкулов в места происшествия скрылся. Александр Внуков, предпринимая попытку скрыться, оказывал сопротивление полиции.
«Следствие полагает, что подсудимые преследовали цель лишить жизни сотрудников полиции, которой они не достигли по независящим от них причинам. Вопросы о доказанности факта совершения преступления и причастности к его совершению подсудимых предстоит решить коллегии присяжных заседателей», — добавили в суде.
