Дети подожгли поролон: окончательная версия трагедии на улице Адмирала Макарова
Происшествия
«ВЭБ.РФ» требует с владельца «L`CITY» 1,2 миллиарда рублей
Общество
Cотрудник ФСИН доставлял осужденному товары с «Ozon» и «Wildberries»
Происшествия
Сегодня в Липецке: шанс найти работу, прощальный банкет по случаю увольнения
Общество
На пяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Пожарный гидрант заливал водой дорогу-дублёр проспекта Победы
Общество
Липецкий сенатор предложил создать механизм защиты должностных лиц от автоматических штрафов ГАИ
Общество
«Мы заложники старого фонда города и этим стали пользоваться и кошмарить обычных людей»
Общество
29-летнего псковича будут судить за кражу топлива из нефтепровода в Липецкой области
Происшествия
Двое подростков кирпичом разбили камеру наблюдения
Происшествия
Липецкий сенатор предложил создать механизм защиты должностных лиц от автоматических штрафов ГАИ
Общество
На окраине Липецка построят поселок таунхаусов
Общество
На пустыре между «Елецким» и Сырским Рудником установят 142 уличных светильника
Общество
8-летний мальчик проглотил линзу во время занятий с логопедом
Здоровье
Найденный мертвым в реке Воронеж в Липецке мужчина совершил суицид
Происшествия
Жильцы дома на улице Фрунзе добились закрытия бани
Общество
Как женщине найти работу с зарплатой до 120 тысяч рублей и выше?
Общество
Дело стрельбе в полицейских на улице Бехтеева рассмотрит суд присяжных
Происшествия
166 липчанам было слишком шумно и они пожаловались в Роспотребнадзор
Общество
Статистика: в Липецкой области сократилось производство электроники, оптики, автотранспортных средств
Экономика
Дело стрельбе в полицейских на улице Бехтеева рассмотрит суд присяжных

Следствие полагает, что подсудимые покушались на жизнь оперативников уголовного розыска.

9 декабря Липецкий областной суд с участием присяжных заседателей начнёт рассматривать уголовное дело 25-летнего Антона Татанкулова и 24-летнего Александра Внукова, обвиняемых в посягательстве на жизнь полицейского в целях воспрепятствования его законной деятельности по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности.

Речь идёт о резонансной стрельбе у дома на улице Бехтеева,5 в Липецке 9 декабря прошлого года. Полицейские приехали, чтобы получить объяснения у подозреваемого в побоях и хищении 300 тысяч рублей. Хозяин квартиры им не открыл, и вызвал на подмогу сразу две компании друзей, среди которых были Александр Внуков и Антон Татанкулов, сказав им, что в его квартиру ломятся мужчины с битами и арматурой

По данным следствия, когда оперативники вышли из подъезда и предъявили толпе служебные удостоверения, Внуков тут же стал стрелять в полицейских из травматического пистолета. Также травмат достал и Тантакулов. Обвиняемые произвели с близкого расстояния в сотрудников МВД пять выстрелов. С ранениями головы и тела двух полицейских госпитализировали. Один из них получил черепно-мозговую травму и перелом носа, второй — легкие телесные повреждения.

«Как следует из обвинительного заключения, подсудимые, действуя в составе группы, произвели прицельные выстрелы из незарегистрированного травматического оружия в полицейских с близкого расстояния, осознавая, что они являются сотрудниками правоохранительных органов. При этом одному из них был причинен тяжкий вред здоровью в результате выстрела в голову», — сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.

Антон Татанкулов в места происшествия скрылся. Александр Внуков, предпринимая попытку скрыться, оказывал сопротивление полиции.

«Следствие полагает, что подсудимые преследовали цель лишить жизни сотрудников полиции, которой они не достигли по независящим от них причинам. Вопросы о доказанности факта совершения преступления и причастности к его совершению подсудимых предстоит решить коллегии присяжных заседателей», — добавили в суде.


Комментарии (1)

Порой
40 минут назад
Так жалко наших ментов станавится. Их бьют, режут, пинают, а они не применяют оружие при наличии оснований. Потому что не верят в справедливое правосудие
