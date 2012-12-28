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10 минут назад
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Пенсии у липчан больше, чем у девяти соседей по ЦФО

Но меньше, чем в целом по федеральному округу с его показателем в 20 948 рублей.

По данным Единой межведомственной информационно-статистической системы, по итогам прошлого года средний размер начисленной пенсии в Липецкой области составил 19 997 рублей.

Этот показатель ниже, чем в девяти из 18 соседних регионах в Центральном федеральном округе. Больше пенсии, чем у нас, в Орловской (20 070 рублей), Тверской (20 361), Тульской (20 490), Белгородской (20 576), Калужской (20 675), Владимирской (20 697), Ярославской (21 418) и Московской (22 071) областях. Безоговорочный лидер, безусловно, Москва с ее 22 061 рублями средней пенсии. При этом только в столице пенсии женщин ниже, чем у мужчин. Во всем ЦФО иная картина — пенсии женщин повсеместно выше, чем у мужчин. В Липецкой области, например, средняя ежемесячная выплата слабому полу составляет 20 055 рублей, сильному — 19 883 рубля.

Самые маленькие пенсии — в Северо-Кавказском федеральном округе. Размер средней пенсии там — 17 023 рубля. Соответственно, самую мизерную выплату по старости в стране получают в Дагестане — 15 293 рубля. Чуть больше пенсия в Кабардино-Балкарии — 15 737 рублей.

Самые большие пенсии получают на Урале — в среднем, 22 703 рубля, на Дальнем Востоке (22 996 рублей) и в северных регионах России (23 006 рублей). Если говорить о субъектах, то в Ямало-Ненецком АО средняя пенсия составляет 29 514 рублей, в Магаданской области — 30 027, в Ханты-Мансийском АО — 30 110, в Камчатском крае — 30 182, на Чукотке — 33 392 рубля.
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Комментарии (2)

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Сначала новые
Житель
5 минут назад
стыдоба
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Р
6 минут назад
Позор а не пенсии. Абсолютно не социальное государство. Налогами должно все регулироваться. А у нас у кого миллиард, а у кого шиш с маслом.
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