В Липецкой области — очередное потепление и слякоть

Из-за слабых «плюсовых» температур регион в середине зимы не может выбраться из ноябрьской погоды.



В ближайшие трое суток Липецкая область окажется под влиянием атмосферных фронтов многоцентровой депрессии (сравнительно низкого атмосферного давления), которая перемещается по северу Европейской территории России — ожидается небольшой снег, местами с мокрым снегом.Среднесуточные температуры воздуха составят: 15 и 16 января — 1-2 градусов мороза, что на 5-6 градусов выше нормы (соответствует второй и третьей декаде ноября), 17 января — 0-1 градуса тепла, что на 8 градусов выше нормы (соответствует 1 декаде ноября).По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 15 января в Липецкой области будет облачно с прояснениями, пройдет небольшой снег, днем местами с мокрым снегом, на дорогах гололедица, утром и днем местами возможен туман. Ветер западный, 8-13 м/сек. Температура ночью — от -1 до -6 градусов, днем — от -3 до +2.В Липецке облачно с прояснениями, пройдет небольшой снег, днем – с мокрым снегом. Температура ночью опустится до 3 — 5 градусов мороза, днем будет около нуля градусов.День 15 января стал самым теплым в Липецке в 2007 году, тогда в городе было +4. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1972 году — 30 градусов мороза.