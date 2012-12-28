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53 минуты назад
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В Липецкой области — очередное потепление и слякоть

Из-за слабых «плюсовых» температур регион в середине зимы не может выбраться из ноябрьской погоды. 

В ближайшие трое суток Липецкая область окажется под влиянием атмосферных фронтов многоцентровой депрессии (сравнительно низкого атмосферного давления), которая перемещается по северу Европейской территории России — ожидается небольшой снег, местами с мокрым снегом. 

Среднесуточные температуры воздуха составят: 15 и 16 января — 1-2 градусов мороза, что на 5-6 градусов выше нормы (соответствует второй и третьей декаде ноября), 17 января — 0-1 градуса тепла, что на 8 градусов выше нормы (соответствует 1 декаде ноября). 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 15 января в Липецкой области будет облачно с прояснениями, пройдет небольшой снег, днем местами с мокрым снегом, на дорогах гололедица, утром и днем местами возможен туман. Ветер западный, 8-13 м/сек. Температура ночью — от -1 до -6 градусов, днем — от -3 до +2. 

В Липецке облачно с прояснениями, пройдет небольшой снег, днем – с мокрым снегом. Температура ночью опустится до 3 — 5 градусов мороза, днем будет около нуля градусов.

День 15 января стал самым теплым в Липецке в 2007 году, тогда в городе было +4. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1972 году — 30 градусов мороза. 

оттепель
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Комментарии (3)

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Mo1oko
11 минут назад
Если где-то прибыло, жди, что где-то убудет. Может быть холодным март или апрель, что не хотелось бы. Есть кто-то любит морозную зиму, а кто-то теплую, то весну все любят солнечную и теплую.
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Костья
17 минут назад
Не будет снега,не будет хлеба.Давайте проведем Крестный ход о ниспослании нас снега и морозов.
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Коммунист
1 минуту назад
Надо бы
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