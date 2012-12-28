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Погода в Липецке
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В Липецкой области — очередное потепление и слякоть
Из-за слабых «плюсовых» температур регион в середине зимы не может выбраться из ноябрьской погоды.
Среднесуточные температуры воздуха составят: 15 и 16 января — 1-2 градусов мороза, что на 5-6 градусов выше нормы (соответствует второй и третьей декаде ноября), 17 января — 0-1 градуса тепла, что на 8 градусов выше нормы (соответствует 1 декаде ноября).
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 15 января в Липецкой области будет облачно с прояснениями, пройдет небольшой снег, днем местами с мокрым снегом, на дорогах гололедица, утром и днем местами возможен туман. Ветер западный, 8-13 м/сек. Температура ночью — от -1 до -6 градусов, днем — от -3 до +2.
В Липецке облачно с прояснениями, пройдет небольшой снег, днем – с мокрым снегом. Температура ночью опустится до 3 — 5 градусов мороза, днем будет около нуля градусов.
День 15 января стал самым теплым в Липецке в 2007 году, тогда в городе было +4. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1972 году — 30 градусов мороза.
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