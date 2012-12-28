У 34-летнего воловца нашли 4,5 килограмма конопли

Наркотики хранились в одиннадцати стеклянных банках, семи бумажных свертках и трёх мешках.



34-летний житель Воловского района предстанет перед судом за незаконное хранение 4,5 килограмма конопли.«В доме мужчины и прилегающих к нему хозяйственных постройках обнаружено 11 стеклянных банок и семь бумажных свертков, наполненных измельченным веществом растительного происхождения, а также три полимерных мешка с частями растений. Всего из незаконного оборота сотрудниками полиции изъято более 4,5 килограмма наркотиков. Со слов обвиняемого, запрещенные вещества и растения он хранил для личного потребления», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.По части второй статьи 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенных в крупном размере) воловцу грозит до 10 лет лишения свободы.