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58 минут назад
У 34-летнего воловца нашли 4,5 килограмма конопли
Наркотики хранились в одиннадцати стеклянных банках, семи бумажных свертках и трёх мешках.
«В доме мужчины и прилегающих к нему хозяйственных постройках обнаружено 11 стеклянных банок и семь бумажных свертков, наполненных измельченным веществом растительного происхождения, а также три полимерных мешка с частями растений. Всего из незаконного оборота сотрудниками полиции изъято более 4,5 килограмма наркотиков. Со слов обвиняемого, запрещенные вещества и растения он хранил для личного потребления», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
По части второй статьи 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенных в крупном размере) воловцу грозит до 10 лет лишения свободы.
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