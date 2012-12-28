Жителя Московской области обязали вернуть одинокой матери из Ельца отправленные мошенникам 600 000 рублей

На владельца счёта вышли в ходе расследования уголовного дела.

Прокурор Ельца добился взыскания с жителя города Клин Московской области в пользу 35-летней одинокой матери похищенных мошенниками 600 тысяч рублей.По данным пресс-службы областной прокуратуры, женщину обманули в октябре прошлого года: под предлогом защиты сбережений её убедили перевести деньги на «безопасный счет».Было возбуждено уголовное дело о мошенничестве (по части третьей статьи 159 УК РФ) и полицейские вышли на получателя перевода. Клинский городской суд Московской области взыскал с него неосновательное обогащение.