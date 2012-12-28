Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В Липецке стало на двух перевозчиков меньше: дептранс мэрии проторговал все городские маршруты
Общество
Министр спорта Ксения Казакова покидает должность
Политика
Липчане жалуются на огромные начисления за отопление
Общество
26-летний мужчина набросился с кулаками на припаркованный во дворе автомобиль «Киа»
Происшествия
27-летняя многодетная мать на двое суток оставила 10-месячного сына одного: её лишили родительских прав
Происшествия
Женщин удивительной профессии наградила к 8 Марта Ольга Митрохина
Общество
49-летняя женщина зарезала сожителя и попросила соседей вызвать скорую
Происшествия
Подростки обстреляли автобус: им вынесен приговор
Происшествия
Пенсионерка попала под машину на улице Зои Космодемьянской
Происшествия
Хищения в липецком детско-юношеском центре «Спортивный» могут не исчерпываться миллионом
Происшествия
Читать все
Липчане жалуются на огромные начисления за отопление
Общество
Министр спорта Ксения Казакова покидает должность
Политика
В театре Толстого впервые поставили мюзикл с оркестром
Культура
Еще трое липчан вернулись из плена
Общество
Липецкая вечЁрка: сокращение городских маршрутов, платежи за отопление и когда выберут нового мэра
Общество
В Липецкой области до +4
Погода в Липецке
Жителя Московской области обязали вернуть одинокой матери из Ельца отправленные мошенникам 600 000 рублей
Происшествия
В Подгорном отключат холодную воду
Общество
С ремонтировавшего мост под Усманью подрядчика взыскали 2,2 миллиона рублей
Общество
«Новолипчанками года» стали 18 сотрудниц НЛМК
НЛМК Live
Читать все
Общество
524
сегодня, 20:26
2

Липецкая вечЁрка: сокращение городских маршрутов, платежи за отопление и когда выберут нового мэра

Сегодня, 6 марта, стали известны результаты аукционов на городские маршруты, липчане в шоке от начислений за отполение, и до сих пор никто не изъявил желание стать мэром Липецка.

Городской департамент транспорта проторговал все маршруты на ближайшие три месяца. С 1 апреля в Липецке поменяются перевозчики сразу на пяти маршрутах, работой которых были  недовольны липчане.

Маршрут №11 вместо ИП Губренко А.А. будет обслуживать ИП Орлова К.С., на маршрутах №24 и №324 ИП Губренко А.А. заменит ИП Орлов И.М., на маршрутах №323 и №323а вместо ИП Семенихиной О.А. будет работать ИП Губренко А. А. Кроме того, с рынка городских перевозок уйдут два участника: индивидуальные предприниматели Дмитрий Лапынин и Ольга Семенихина.

На маршрут № 300, который курсирует через весь город — от «Университетского» до Сокола, не поступило ни одной заявки, поэтому на время он будет остановлен.

Как обычно, транспортная тема собрала большое количество комментариев.

«Как же надоел 24-й, пропускает рейсы, нет сил. Надежды на него мало. Надеюсь, новый перевозчик не бросит нас на произвол судьбы», — размечталась Тамара.

«Людям неинтересна вся эта кухня. Нужен транспорт: чистый, стабильный, вовремя и с кондиционером. Что сейчас будут делать пассажиры 300 маршрута?», — спросил й.

«300 ездит один на весь город, его отмену будет сложно заметить», — написала Юля.

«Любой городской маршрут обязан ходить часто, чтобы его можно было дождаться в мороз и прочую непогоду. Нужны стандарты обслуживания. 50 минут интервал — смех», — уверен санитар.

«Пустите тогда 315 или 352 мимо Ушинского, как на работу теперь добираться до Центрального рынка, утром 300-ка выручала. 302 тоже отменили, а 2-ка ходит раз в час, а то и в два, что вы делаете с сокольцами?», — возмутился Игорь.

«Сделайте что-нибудь с 17 и 317. Дождаться невозможно, особенно вечером. В часы пик перерывы по часу и более», — крик о помощи от я.

Липчане уже начали получать февральские платежки за тепло от «РИР-Энерго». Начисления у некоторых оказались еще выше, чем за первый месяц года.

«Почему сумма за февраль ещё больше чем за январь? По-моему стояла погода не морознее января, но судя по сумме в квитанции, мороз был, как минимум, — 40 градусов», — возмутилась в сообщении GOROD48 липчанка, которой за отопление однокомнатной квартиры начислили 5 970 рублей — на 200 рублей больше, чем за январь.

Тарифы на отопление рассчитывает и утверждает региональное министерство энергетики, а начисляет плату Липецкий филиал компании «РИР-Энерго» и МУП «Липецктеплосеть». С 1 января этот тариф вырос. Следующее повышение намечено на октябрь.

Плату за отопление «РИР-Энерго» насчитывает в зависимости от наличия или отсутствия в доме теплосчетчика. Если его нет, то плата разбивается на одинаковые суммы за все месяцы отопительного сезона. Если есть — плата зависит от того, сколько тепла поступило в здание. В морозную погоду этот параметр увеличивается.

В Липецком филиале «РИР-Энерго» разъяснили, что показания счетчиков снимаются с 23-го по 23-е число, а не за конкретный месяц. Расчетный период февраля был холоднее января. Среднесуточные температуры первого месяца года составили примерно -7 градусов, а второго — 12 градусов мороза.

Комиссия по выборам главы Липецка работает уже неделю, но не получила документов ни от одного желающего стать мэром.

Как стало известно GOROD48, никто из депутатов горсовета на это кресло претендовать не захотел.

Комиссия должна закончить свою работу через месяц. Затем потенциальных кандидатов должен одобрить губернатор Игорь Артамонов, а потом одного из них депутаты горсовета изберут мэром. 

Таким образом, если все пойдет по плану, мэр в Липецке может появиться уже в мае. 

«Никто не хочет раньше срок закончить, и, возможно, без права занимать руководящие должности», — предположил Гость.

«Мэром ведь надо работать, а работать не хотят. Хотят только получать преференции», — версия от Александра.

«Выбирайте кота, как в одном из городов Аляски. Может, лучше и не станет, но хуже точно не будет, кот разве что сосиску или сметану сможет украсть!» — посоветовал Гость.

«Мысль про кота восхитительна. Осталось с цветом определиться. Мне вот рыжий нравится», — добавил Гениально.

«Мэром должен быть обязательно местный житель, рождённый здесь и проживший всю жизнь, тогда он будет понимать, что делать, главное, чтобы был порядочный», — уверен Мистер очевидность.

«Придётся Светлане Бедровой отдуваться за мужчин», — вангует Лиза.

И еще о кадровой политике. Сегодня областной министр физической культуры и спорта Ксения Казакова уволилась с должности по собственному желанию.

Пока министерством будет руководить ее заместитель — Татьяна Свистунова.

40-летняя Ксения Казакова проработала на министерской должности ровно год. В кресло министра спорта она села также накануне 8 Марта.

Сегодня ночью будет снова холодно, столбики термометров опустятся до -9 градусов. В субботу потеплеет до +2 градусов. А 8 марта должно стать еще теплее.
вечЁрка
автобусы
отопление
выборы мэра
1
0
1
0
0

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
300
14 минут назад
Очень жаль.Была большим подспорьем для поездки на Сокол.
Ответить
Сокол
26 минут назад
315 автобус едет с города на " умершую" автостанцию. Зачем? Там совсем нет пассажиров. Зато если подниматься на Ушинского, будет намного больше пассажиров. Людям хорошо и водителю выгодно. Почему никто не слушает пассажиров, которым каждый день трудно добираться на работу и домой?
Ответить
Рекомендуем
Общество
Департамент образования решил дать доучиться в родных стенах ученикам 11 школ Липецка
Общество
Цены на бензин продолжали расти в Липецкой области
Общество
Стартовал прием заявок на пост мэра Липецка
Общество
Новая крепость и деревянный настил на углу Советской: в этом году в Липецке благоустроят девять пространств
Общество
Срок оплаты за коммуналку сместят, англицизмам на вывесках поставят заслон – законы, которые вступают в силу в марте
Общество
Девятиклассникам предстоит новый устный экзамен — по истории
Говорит Липецк
Что такое женская логика?
Общество
К врио мэра Липецка Светлане Бедровой можно обратиться через соцсети
Неделя 48
Есть одна примета: сдашь манто в ломбард, а зима вернётся, несмотря на март
Экономика
Липецкая область на 13 месте по закредитованности населения
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить