Липецкая вечЁрка: сокращение городских маршрутов, платежи за отопление и когда выберут нового мэра

Сегодня, 6 марта, стали известны результаты аукционов на городские маршруты, липчане в шоке от начислений за отполение, и до сих пор никто не изъявил желание стать мэром Липецка.