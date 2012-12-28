В Липецке стало на двух перевозчиков меньше: дептранс мэрии проторговал все городские маршруты
Липецкая вечЁрка: сокращение городских маршрутов, платежи за отопление и когда выберут нового мэра
сегодня, 20:26
Сегодня, 6 марта, стали известны результаты аукционов на городские маршруты, липчане в шоке от начислений за отполение, и до сих пор никто не изъявил желание стать мэром Липецка.
Маршрут №11 вместо ИП Губренко А.А. будет обслуживать ИП Орлова К.С., на маршрутах №24 и №324 ИП Губренко А.А. заменит ИП Орлов И.М., на маршрутах №323 и №323а вместо ИП Семенихиной О.А. будет работать ИП Губренко А. А. Кроме того, с рынка городских перевозок уйдут два участника: индивидуальные предприниматели Дмитрий Лапынин и Ольга Семенихина.
На маршрут № 300, который курсирует через весь город — от «Университетского» до Сокола, не поступило ни одной заявки, поэтому на время он будет остановлен.
Как обычно, транспортная тема собрала большое количество комментариев.
«Как же надоел 24-й, пропускает рейсы, нет сил. Надежды на него мало. Надеюсь, новый перевозчик не бросит нас на произвол судьбы», — размечталась Тамара.
«Людям неинтересна вся эта кухня. Нужен транспорт: чистый, стабильный, вовремя и с кондиционером. Что сейчас будут делать пассажиры 300 маршрута?», — спросил й.
«300 ездит один на весь город, его отмену будет сложно заметить», — написала Юля.
«Любой городской маршрут обязан ходить часто, чтобы его можно было дождаться в мороз и прочую непогоду. Нужны стандарты обслуживания. 50 минут интервал — смех», — уверен санитар.
«Пустите тогда 315 или 352 мимо Ушинского, как на работу теперь добираться до Центрального рынка, утром 300-ка выручала. 302 тоже отменили, а 2-ка ходит раз в час, а то и в два, что вы делаете с сокольцами?», — возмутился Игорь.
«Сделайте что-нибудь с 17 и 317. Дождаться невозможно, особенно вечером. В часы пик перерывы по часу и более», — крик о помощи от я.
Липчане уже начали получать февральские платежки за тепло от «РИР-Энерго». Начисления у некоторых оказались еще выше, чем за первый месяц года.
«Почему сумма за февраль ещё больше чем за январь? По-моему стояла погода не морознее января, но судя по сумме в квитанции, мороз был, как минимум, — 40 градусов», — возмутилась в сообщении GOROD48 липчанка, которой за отопление однокомнатной квартиры начислили 5 970 рублей — на 200 рублей больше, чем за январь.
Тарифы на отопление рассчитывает и утверждает региональное министерство энергетики, а начисляет плату Липецкий филиал компании «РИР-Энерго» и МУП «Липецктеплосеть». С 1 января этот тариф вырос. Следующее повышение намечено на октябрь.
Плату за отопление «РИР-Энерго» насчитывает в зависимости от наличия или отсутствия в доме теплосчетчика. Если его нет, то плата разбивается на одинаковые суммы за все месяцы отопительного сезона. Если есть — плата зависит от того, сколько тепла поступило в здание. В морозную погоду этот параметр увеличивается.
В Липецком филиале «РИР-Энерго» разъяснили, что показания счетчиков снимаются с 23-го по 23-е число, а не за конкретный месяц. Расчетный период февраля был холоднее января. Среднесуточные температуры первого месяца года составили примерно -7 градусов, а второго — 12 градусов мороза.
Комиссия по выборам главы Липецка работает уже неделю, но не получила документов ни от одного желающего стать мэром.
Как стало известно GOROD48, никто из депутатов горсовета на это кресло претендовать не захотел.
Комиссия должна закончить свою работу через месяц. Затем потенциальных кандидатов должен одобрить губернатор Игорь Артамонов, а потом одного из них депутаты горсовета изберут мэром.
Таким образом, если все пойдет по плану, мэр в Липецке может появиться уже в мае.
«Никто не хочет раньше срок закончить, и, возможно, без права занимать руководящие должности», — предположил Гость.
«Мэром ведь надо работать, а работать не хотят. Хотят только получать преференции», — версия от Александра.
«Выбирайте кота, как в одном из городов Аляски. Может, лучше и не станет, но хуже точно не будет, кот разве что сосиску или сметану сможет украсть!» — посоветовал Гость.
«Мысль про кота восхитительна. Осталось с цветом определиться. Мне вот рыжий нравится», — добавил Гениально.
«Мэром должен быть обязательно местный житель, рождённый здесь и проживший всю жизнь, тогда он будет понимать, что делать, главное, чтобы был порядочный», — уверен Мистер очевидность.
«Придётся Светлане Бедровой отдуваться за мужчин», — вангует Лиза.
И еще о кадровой политике. Сегодня областной министр физической культуры и спорта Ксения Казакова уволилась с должности по собственному желанию.
Пока министерством будет руководить ее заместитель — Татьяна Свистунова.
40-летняя Ксения Казакова проработала на министерской должности ровно год. В кресло министра спорта она села также накануне 8 Марта.
Сегодня ночью будет снова холодно, столбики термометров опустятся до -9 градусов. В субботу потеплеет до +2 градусов. А 8 марта должно стать еще теплее.
