В Липецке стало на двух перевозчиков меньше: дептранс мэрии проторговал все городские маршруты
Общество
Министр спорта Ксения Казакова покидает должность
Политика
Липчане жалуются на огромные начисления за отопление
Общество
26-летний мужчина набросился с кулаками на припаркованный во дворе автомобиль «Киа»
Происшествия
27-летняя многодетная мать на двое суток оставила 10-месячного сына одного: её лишили родительских прав
Происшествия
Женщин удивительной профессии наградила к 8 Марта Ольга Митрохина
Общество
49-летняя женщина зарезала сожителя и попросила соседей вызвать скорую
Происшествия
Подростки обстреляли автобус: им вынесен приговор
Происшествия
Хищения в липецком детско-юношеском центре «Спортивный» могут не исчерпываться миллионом
Происшествия
Пенсионерка попала под машину на улице Зои Космодемьянской
Происшествия
Происшествия
234
42 минуты назад
2

Режим угрозы атак БПЛА объявлен в Липецкой области

В регионе звучат сирены. Введен красный уровень. 

Красный уровень воздушной угрозы объявлен по всей Липецкой области. 

Красному уровню предшествовал желтый, введенный 6 марта в 23:25. 
БПЛА
1
1
3
1
1

Комментарии (2)

Сначала новые
Вика
6 минут назад
Хоть бы дали 8 марта отпраздновать .
Ответить
Антон
8 минут назад
Господи, Спаси и Сохрани!
Ответить
