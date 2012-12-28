В Липецке стало на двух перевозчиков меньше: дептранс мэрии проторговал все городские маршруты
Режим угрозы атак БПЛА объявлен в Липецкой области
В регионе звучат сирены. Введен красный уровень.
Красному уровню предшествовал желтый, введенный 6 марта в 23:25.
