В Подгорном отключат холодную воду

Из-за ремонтных работ на сетях 7 марта без холодной воды временно останутся две улицы в Подгорном, предупредили в «РВК-Липецк».



С 10:00 и до окончания работ подачу холодной воды приостановят в домах №№ 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11 по улице Крайней, №№ 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 14а, 14б, 14в, 16, 16а. 18, 18а, 20, 28 по улице Подгоренской.Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.7 марта плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики.С 09:00 до 17:00 обесточат дом № 34 по улице Московской, 19-й микрорайон.