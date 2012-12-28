В Липецке стало на двух перевозчиков меньше: дептранс мэрии проторговал все городские маршруты
27-летняя многодетная мать на двое суток оставила 10-месячного сына одного: её лишили родительских прав
Сегодня в Липецке: где отметить 8 марта, липчанки назвали самые желанные подарки к празднику
Жителя Московской области обязали вернуть одинокой матери из Ельца отправленные мошенникам 600 000 рублей
Общество
172
сегодня, 17:31
В Подгорном отключат холодную воду
Из-за ремонтных работ на сетях 7 марта без холодной воды временно останутся две улицы в Подгорном, предупредили в «РВК-Липецк».
Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
7 марта плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики.
С 09:00 до 17:00 обесточат дом № 34 по улице Московской, 19-й микрорайон.
0
0
0
0
0
Комментарии