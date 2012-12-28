В Липецке стало на двух перевозчиков меньше: дептранс мэрии проторговал все городские маршруты
27-летняя многодетная мать на двое суток оставила 10-месячного сына одного: её лишили родительских прав
Сегодня в Липецке: где отметить 8 марта, липчанки назвали самые желанные подарки к празднику
Жителя Московской области обязали вернуть одинокой матери из Ельца отправленные мошенникам 600 000 рублей
Общество
263
сегодня, 17:11
1
Еще трое липчан вернулись из плена
За два дня из плена освобождены уже шестеро липчан.
«Сейчас они находятся в Беларуси, им оказывают медицинскую и психологическую помощь. Лечение и реабилитацию военнослужащие продолжат в госпиталях Минобороны РФ», — сообщает правительство региона.
Напомним, во время обмена 5 марта из плена также были освобождены трое липчан.
3
1
0
1
0
Комментарии (1)