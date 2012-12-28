В Липецкой области до +4

В выходные температура воздуха поднимется за пределы нормы.

В ближайшие трое суток атмосферное давление на территории Липецкой области будет расти, усилится влияние гребня антициклона с запада — небольшой снег ожидается лишь местами 7 марта.Среднесуточные температуры составят: 7 и 9 марта — 3-4 градуса мороза, что в пределах нормы, 8 марта — 0-1 градус мороза, что на 3-4 градуса выше нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 7 марта в Липецкой области облачно с прояснениями, без существенных осадков, днем местами небольшой снег, мокрый снег. Ветер западный, ночью слабее, 3-8 м/сек, днем усилится до 8-13 м/сек. Температура воздуха ночью составит от -6 до -11 градусов, днем — от -1 до +4.В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью на улице от -7 до -9 градусов, днем — от 0 до +2 градусов.День 7 марта стал самым теплым в Липецке в 2025 году, тогда в городе было +13. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1964 году — 30 градусов мороза.