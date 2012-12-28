Все новости
Общество
Липчане жалуются на огромные начисления за отопление

Горожане недоумевают, почему в январе плата была ниже, чем в феврале.

«Почему сумма за февраль ещё больше чем за январь? По-моему стояла погода не морознее января, но судя по сумме в квитанции, мороз был, как минимум, — 40 градусов», — возмутилась в сообщении GOROD48 липчанка, которой за отопление однокомнатной квартиры «РИР-Энерго» начислило 5 970 рублей — на 200 рублей больше, чем за январь.

«Крик души! Что за суммы приходят за отопление! Я живу в двушке, пришло за отопление 6 500! У меня зарплата 35 тысяч, почему я должна 40% отдавать за коммунальные услуги?!», — написала еще одна липчанка.

Тарифы на отопление рассчитывает и утверждает региональное министерство энергетики, а начисляет плату Липецкий филиал компании «РИР-Энерго» и МУП «Липецктеплосеть». С 1 января этот тариф вырос. Следующее повышение намечено на октябрь.

Плату за отопление «РИР-Энерго» насчитывает в зависимости от наличия или отсутствия в доме теплосчетчика. Если его нет, то плата разбивается на одинаковые суммы за все месяцы отопительного сезона. Если счетчик есть, то плата зависит от того, сколько тепла поступило в здание. В морозную погоду этот параметр увеличивается.

В квитанциях можно увидеть, какой объем потребленного тепла в гигакалориях поступил в дом и подсчитать траты. Она гигакалория стоит 3 100 рублей 36 копеек.

В Липецком филиале «РИР-Энерго» разъяснили, что показания счетчиков снимаются с 23-го по 23-е число, а не за конкретный месяц. Расчетный период февраля был холоднее января. Среднесуточные температуры первого месяца года составили примерно -7 градусов, а второго — 12 градусов мороза.

Кроме того, в некоторых домах бывают перетопы. Когда температура на улице повышается, а в дом продолжает поступать большое количество тепла, которое учитывает счетчик — ведь именно по его показаниям и начисляется плата за отопление.
Комментарии (13)

Сначала новые
Не совсем так
12 минут назад
С точностью до наоборот , всей толпой это бюджетики , школы и детсады. Как на прошлых выборах . Остальные просто не ходят. Поэтому за одного городского депутата проголосовало 930 человек . 10 % от всех избирателей округа .
Ответить
Яма и дороги
15 минут назад
В октябре повышение а выборы в сентябре.
Ответить
скоро выборы
18 минут назад
всей толпой за любимую и родную, а потом жаловаться и ныть.
Ответить
смотритель зоопарка
30 минут назад
панелька, 3 к, 62 квадрата - 7 400 только квадра, добрый вечер)
Ответить
Это
36 минут назад
Ж на сколько%повысилось тепло? Явно выше заявленного подорожания.За 43 метра пришло 6400.
Ответить
Местный житель
37 минут назад
У нас в доме по улице Космонавтов 15 как были радиаторы еле теплые так и остались,а плату за февраль начислили как будто топили во всю, хотя месяц короче.
Ответить
ded
38 минут назад
у меня пенсия 25. если б не запасы с осени , точно бы кони двинул с такими ценами
Ответить
гость
38 минут назад
8100 руб - 90 м 2
Ответить
Гость
15 минут назад
Если человек проживает один на 90 кв. то он платит за комфорт
Ответить
А почему
42 минуты назад
РИР Энерго не даёт на своём сайте информацию по показаниям ОДС??? Это их обязанность, а нам, потребителям надо знать эти цифры, чтоб контролировать УК и поставщика
Ответить
Буквоед
44 минуты назад
А какова СЕБЕСТОИМОСТЬ одной гигакалории?Тайна охраняется не хуже секрета изготовления атомной бомбы!
Ответить
