В Липецке стало на двух перевозчиков меньше: дептранс мэрии проторговал все городские маршруты
27-летняя многодетная мать на двое суток оставила 10-месячного сына одного: её лишили родительских прав
Жителя Московской области обязали вернуть одинокой матери из Ельца отправленные мошенникам 600 000 рублей
Общество
730
50 минут назад
11
Липчане жалуются на огромные начисления за отопление
Горожане недоумевают, почему в январе плата была ниже, чем в феврале.
«Крик души! Что за суммы приходят за отопление! Я живу в двушке, пришло за отопление 6 500! У меня зарплата 35 тысяч, почему я должна 40% отдавать за коммунальные услуги?!», — написала еще одна липчанка.
Тарифы на отопление рассчитывает и утверждает региональное министерство энергетики, а начисляет плату Липецкий филиал компании «РИР-Энерго» и МУП «Липецктеплосеть». С 1 января этот тариф вырос. Следующее повышение намечено на октябрь.
Плату за отопление «РИР-Энерго» насчитывает в зависимости от наличия или отсутствия в доме теплосчетчика. Если его нет, то плата разбивается на одинаковые суммы за все месяцы отопительного сезона. Если счетчик есть, то плата зависит от того, сколько тепла поступило в здание. В морозную погоду этот параметр увеличивается.
В квитанциях можно увидеть, какой объем потребленного тепла в гигакалориях поступил в дом и подсчитать траты. Она гигакалория стоит 3 100 рублей 36 копеек.
В Липецком филиале «РИР-Энерго» разъяснили, что показания счетчиков снимаются с 23-го по 23-е число, а не за конкретный месяц. Расчетный период февраля был холоднее января. Среднесуточные температуры первого месяца года составили примерно -7 градусов, а второго — 12 градусов мороза.
Кроме того, в некоторых домах бывают перетопы. Когда температура на улице повышается, а в дом продолжает поступать большое количество тепла, которое учитывает счетчик — ведь именно по его показаниям и начисляется плата за отопление.
1
0
5
0
1
Комментарии (13)