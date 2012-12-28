Липчане жалуются на огромные начисления за отопление

Горожане недоумевают, почему в январе плата была ниже, чем в феврале.

«Почему сумма за февраль ещё больше чем за январь? По-моему стояла погода не морознее января, но судя по сумме в квитанции, мороз был, как минимум, — 40 градусов», — возмутилась в сообщении GOROD48 липчанка, которой за отопление однокомнатной квартиры «РИР-Энерго» начислило 5 970 рублей — на 200 рублей больше, чем за январь.«Крик души! Что за суммы приходят за отопление! Я живу в двушке, пришло за отопление 6 500! У меня зарплата 35 тысяч, почему я должна 40% отдавать за коммунальные услуги?!», — написала еще одна липчанка.Тарифы на отопление рассчитывает и утверждает региональное министерство энергетики, а начисляет плату Липецкий филиал компании «РИР-Энерго» и МУП «Липецктеплосеть». С 1 января этот тариф вырос. Следующее повышение намечено на октябрь.Плату за отопление «РИР-Энерго» насчитывает в зависимости от наличия или отсутствия в доме теплосчетчика. Если его нет, то плата разбивается на одинаковые суммы за все месяцы отопительного сезона. Если счетчик есть, то плата зависит от того, сколько тепла поступило в здание. В морозную погоду этот параметр увеличивается.В квитанциях можно увидеть, какой объем потребленного тепла в гигакалориях поступил в дом и подсчитать траты. Она гигакалория стоит 3 100 рублей 36 копеек.В Липецком филиале «РИР-Энерго» разъяснили, что показания счетчиков снимаются с 23-го по 23-е число, а не за конкретный месяц. Расчетный период февраля был холоднее января. Среднесуточные температуры первого месяца года составили примерно -7 градусов, а второго — 12 градусов мороза.Кроме того, в некоторых домах бывают перетопы. Когда температура на улице повышается, а в дом продолжает поступать большое количество тепла, которое учитывает счетчик — ведь именно по его показаниям и начисляется плата за отопление.