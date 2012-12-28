Все новости
Общество
54
50 минут назад

С ремонтировавшего мост под Усманью подрядчика взыскали 2,2 миллиона рублей

Он сорвал сроки ремонта и заказчик в одностороннем порядке отказался от контракта.

Арбитражный суд Липецкой области по иску Дорожного агентства Липецкой области взыскал со строительной компании «Мосты и тоннели» два миллиона рублей.

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в мае 2023 года с компанией был заключен контракт на 177,4 миллиона рублей на капремонт моста через реку Усманка на дороге Усмань-Грачевка. Работы должны завершиться до 29 ноября 2024 года.

Но подрядчик сорвал сроки, и в мае 2025 года заказчик в одностороннем порядке отказался от контракта, а потом ещё и обратился в суд с требованием о взыскании неустойки за просрочку и штрафа за неисполнение контракта, а также он просил обязать подрядчика предоставить гарантию на выполненные работы.

В результате суд вынес решение о взыскании с ООО СК «Мосты и тоннели» в пользу ОКУ «Липецкавтодор» 2,2 миллиона рублей, в том числе 1,3 миллиона рублей неустойки и 887 тысяч рублей штрафа, а также обязал компанию предоставить обеспечение гарантийных обязательств в размере 177 тысяч рублей.
арбитражный суд
мост
