Многодетных родителей будут судить за неуплату алиментов

34-летняя женщина и 50-летний мужчина пьют и нигде не работают. Их троих детей воспитывает опекун.

Прокурор Елецкого района утвердил обвинительные акты и направил в суд уголовные дела в отношении 34-летней женщины и 50-летнего мужчины, обвиняемых в неуплате алиментов на содержание несовершеннолетних детей (по части первой статьи 157 УК РФ).Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, ещё в августе 2023 года суд обязал ограниченных в родительских правах родителей выплачивать алименты на содержание их троих несовершеннолетних детей: 13-ти, восьми и двух лет. В июле 2024 года женщина и мужчина были лишены родительских прав.Но решение суда о выплате алиментов нерадивые родители исполнять не стали. Они не нашли работу и продолжили злоупотреблять спиртным. Причём зачастую деньги на выпивку они просили у опекуна их детей.Теперь пару ждёт суд. За неуплату алиментов без уважительных причин в нарушение решения суда, если это деяние совершено неоднократно, может грозить год лишения свободы.