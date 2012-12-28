Липчане спасают птиц, черепах и другую живность от разлившегося мазута на черноморском побережье
Сегодня в Липецке: Сочельник, не тяжёлый понедельник, секреты карьерного взлёта в 2025 году
Сегодня в Липецке: Сочельник, не тяжёлый понедельник, секреты карьерного взлёта в 2025 году
Общество
322
сегодня, 11:18
1
Многодетных родителей будут судить за неуплату алиментов
34-летняя женщина и 50-летний мужчина пьют и нигде не работают. Их троих детей воспитывает опекун.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, ещё в августе 2023 года суд обязал ограниченных в родительских правах родителей выплачивать алименты на содержание их троих несовершеннолетних детей: 13-ти, восьми и двух лет. В июле 2024 года женщина и мужчина были лишены родительских прав.
Но решение суда о выплате алиментов нерадивые родители исполнять не стали. Они не нашли работу и продолжили злоупотреблять спиртным. Причём зачастую деньги на выпивку они просили у опекуна их детей.
Теперь пару ждёт суд. За неуплату алиментов без уважительных причин в нарушение решения суда, если это деяние совершено неоднократно, может грозить год лишения свободы.
0
0
0
2
0
Комментарии (1)