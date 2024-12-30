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В аварии на хлевенской трассе погиб рязанский волонтер
Происшествия
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Происшествия
431
38 минут назад
1

В аварии на хлевенской трассе погиб рязанский волонтер

Ночью 30 декабря его автомобиль столкнулся с «ГАЗелью».

В аварии на трассе Хлевное-Липецк погиб рязанский волонтер Илья Корякин. Об этом сообщает rzn.info. Илья Корякин возглавлял рязанскую благотворительную организацию «Доброволец». 

Напомним, в два часа ночи 30 декабря на 20-м километре дороги Хлевное-Липецк «Лада Ларгус» волонтера столкнулась с «ГАЗелью», 64-летний водитель которой выехал на встречную полосу. 

В аварии помимо Ильи Корякина погиб водитель «ГАЗели», в больнице умер 42-летний пассажир «Ларгуса», был госпитализирован еще один пассажир легкового автомобиля  — 57-летний мужчина.
авария
ДТП
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Комментарии (1)

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Сначала новые
кит
17 минут назад
Два часа ночи, неосвещаемая трасса ,а скорости были несоответствующие ,ведь столько жертв. Там вроде бы и дорога узкая
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