Происшествия
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38 минут назад
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В аварии на хлевенской трассе погиб рязанский волонтер
Ночью 30 декабря его автомобиль столкнулся с «ГАЗелью».
Напомним, в два часа ночи 30 декабря на 20-м километре дороги Хлевное-Липецк «Лада Ларгус» волонтера столкнулась с «ГАЗелью», 64-летний водитель которой выехал на встречную полосу.
В аварии помимо Ильи Корякина погиб водитель «ГАЗели», в больнице умер 42-летний пассажир «Ларгуса», был госпитализирован еще один пассажир легкового автомобиля — 57-летний мужчина.
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