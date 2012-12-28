В ДТП на трассе «Хлевное-Липецк» ночью погибли три человека

Два из них скончались на месте, третий — в больнице.

Около двух часов ночи на 20-м километре дороги А-133 «Хлевное-Липецк» столкнулись автомобили «ГАЗель» под управлением 64-летнего водителя и «Лада Ларгус», которой управлял 36-летний водитель.Как сообщили в Госавтоинспекции Липецкой области, по предварительным данным, водитель «ГАЗели» выехал на встречную полосу и столкнулся с легковушкой. После удара «ГАЗель» отбросило под ехавший в Хлевное грузовик «Скания» и она опрокинулась в кювет.Водители «ГАЗели» и «Ларгуса» погибли на месте. Двое пассажиров легкового автомобиля 42-х и 59-ти лет были доставлены в районную больницу. Позже 42-летний мужчина умер.