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Происшествия
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45 минут назад
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В ДТП на трассе «Хлевное-Липецк» ночью погибли три человека
Два из них скончались на месте, третий — в больнице.
Как сообщили в Госавтоинспекции Липецкой области, по предварительным данным, водитель «ГАЗели» выехал на встречную полосу и столкнулся с легковушкой. После удара «ГАЗель» отбросило под ехавший в Хлевное грузовик «Скания» и она опрокинулась в кювет.
Водители «ГАЗели» и «Ларгуса» погибли на месте. Двое пассажиров легкового автомобиля 42-х и 59-ти лет были доставлены в районную больницу. Позже 42-летний мужчина умер.
Фото: Госавтоинспекция Липецкой области
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