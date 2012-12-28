Сегодня в Липецке: кража года, кому ждать повышения – в предвкушении дизайнеры и менеджеры, мало шансов у учителей
Сегодня в Липецке: кража года, кому ждать повышения – в предвкушении дизайнеры и менеджеры, мало шансов у учителей
Руководителя стройфирмы оштрафовали на 670 000 рублей за нарушение срока исполнения контракта
Общество
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сегодня, 11:07
Руководителя стройфирмы оштрафовали на 670 000 рублей за нарушение срока исполнения контракта
Компания уже может коллекционировать факапы.
Во время проверки было установлено, что районная администрация по национальному проекту «Безопасные качественные автомобильные дороги заключила контракт с ООО «СУ 1» на ремонт 10 автодорог.
В срок подрядчик взятые на себя обязательства не выполнил, что послужило основанием для расторжения с ним соглашения в одностороннем порядке. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре России.
Компания «СУ 1» хорошо известна липчанам. Эта фирма вместе с ООО «Квант» реконструировала в 2019–2020 году Нижний парк. На работу строителей бурно реагировала мэр Липецка Евгения Уваркина. За две недели до прописанного в контракте окончания работ, она пришла с инспекцией в парк и увидела в нем всего двух рабочих и кучи мусора. Реакция мэра на видео, которое предназначалось для рабочего чата, но попала в Сеть, вызвав федеральный резонанс. Евгения Уваркина эмоция не сдерживала:
— Коллеги, это ****** [неприемлемо], — говорила она на видео смартфона.
— Никто, ***** [черт побери], мусор не убирает. Где народ?
Накануне GOROD48 сообщил со ссылкой на 68News.ru, что дирекция городских дорог Тамбова подала два исковых заявления в отношении липецкого ООО «СУ 1». По одному иску затребовано 2,3 млн рублей, а по второму — почти 8,8 млн рублей.
68News.ru напомнило, что это не первый факап компании, ранее она провалила благоустройство Пионерского парка в Тамбове.
GOROD48 также сообщал об уголовном деле в отношении «Су 1» на Тамбовщине, и о том, что компании находится в реестре недобросовестных поставщиков 68-го региона из-за невыполнения обязательств.
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