У футболистов бэби-бум

В декабре 25-летний защитник «Металлурга» Иван Лашов впервые стал отцом. Супруга Александра подарила ему очаровательную дочку Василису.

Теперь окончательно стал понятен смысл празднования Иваном гола в домашнем матче с омским «Иртышом» (2:0). Тогда отличившись ударом головой, защитник положил мяч под футболку, словно изображая беременность и передал привет супруге.









То самое празднование



В декабре стал папой и Дмитрий Кортава – в прошлом бомбардир «Металлурга» (53 матча, 18 голов), а ныне заместитель департамента развития ФНЛ, отвечающей за турниры в первой и второй лигах. Именно он – один из авторов реформы низших дивизионов и появления буферных зон – «Золота» и «Серебра».











В декабре 25-летний защитник «Металлурга» Иван Лашов впервые стал отцом. Супруга Александра подарила ему очаровательную дочку Василису.Как сообщил GOROD48 проводящий отпуск на родине в Москве счастливый отец, малышка родилась в одном из столичных роддомов здоровой и красивой – 52 см, 3 кг 100 граммов.На днях прибавление произошло и в семье известного голкипера Ивана Скрипника. В 2010-е вратарь, которому сейчас уже 32 года, провёл за «сталеваров» 77 матчей, в том числе – 26 «сухих» и пропустил 82 гола. Сейчас живёт в столице и выступает в Медиалиге. Супруга родила ему крепкого малыша, которого назвали Алексеем