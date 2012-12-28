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сегодня, 10:40
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У футболистов бэби-бум

В декабре 25-летний защитник «Металлурга» Иван Лашов впервые стал отцом. Супруга Александра подарила ему очаровательную дочку Василису.

В декабре 25-летний защитник «Металлурга» Иван Лашов впервые стал отцом. Супруга Александра подарила ему очаровательную дочку Василису.

Как сообщил GOROD48 проводящий отпуск на родине в Москве счастливый отец, малышка родилась в одном из столичных роддомов здоровой и красивой – 52 см, 3 кг 100 граммов.

Теперь окончательно стал понятен смысл празднования Иваном гола в домашнем матче с омским «Иртышом» (2:0). Тогда отличившись ударом головой, защитник положил мяч под футболку, словно изображая беременность и передал привет супруге.

IMG_4012.JPG

То самое празднование

На днях прибавление произошло и в семье известного голкипера Ивана Скрипника. В 2010-е вратарь, которому сейчас уже 32 года, провёл за «сталеваров» 77 матчей, в том числе – 26 «сухих» и пропустил 82 гола. Сейчас живёт в столице и выступает в Медиалиге. Супруга родила ему крепкого малыша, которого назвали Алексеем (счастливая семья на фото).

В декабре стал папой и Дмитрий Кортава – в прошлом бомбардир «Металлурга» (53 матча, 18 голов), а ныне заместитель департамента развития ФНЛ, отвечающей за турниры в первой и второй лигах. Именно он – один из авторов реформы низших дивизионов и появления буферных зон – «Золота» и «Серебра».


Футбол
рождение детей
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Комментарии (12)

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Сначала новые
По факту
10 минут назад
У нас комментаторы лучше всех умеют играть в хоккей и футбол, руководить государством и строить дороги.
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По факту
15 минут назад
У нас комментаторы лучше всех умеют играть в хоккей и футбол, руководить государством и строить дороги.
Ответить
Липчанка
31 минуту назад
Ужас какой. Почему они не на СВО???
Ответить
Липчанка
33 минуты назад
Ужас какой. Почему они не на СВО???
Ответить
1
24 минуты назад
ТС-ССС! Пацаны на теме , фотосессии в роддоме имяч пинают за наши деньги ! Это сейчас нужнее !
Ответить
У тебя
18 минут назад
ТС-ССС! Пацаны на теме , фотосессии в роддоме имяч пинают за наши деньги ! Это сейчас нужнее ! Из твоих денег только пенсия 11800. Не смеши.
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135
44 минуты назад
Судя по фотографии - понятно почему чемпионат по футболу не удался.
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Эх
44 минуты назад
Дети - это замечательно. Поздравляем. Надеемся, что теперь будут лучше играть. Есть для кого.
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селянин
47 минут назад
Поздравляю! Не обращайте внимание на диванных экспертов,и экспертов над экспертами,это все от зависти.
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Старый фанат
48 минут назад
Молодцы мужики! Поздравляем!!!
Ответить
Да
52 минуты назад
ну если играть не умеют - то пусть хоть в роддоме фотосессии пилят для нового лука гламурного
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МАЛИНА ШИП
53 минуты назад
Поздравляю!
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