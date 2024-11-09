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сегодня, 19:24
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«Металлург» ярко попрощался с болельщиками и зажег лучик надежды на будущее

Поклонники в конце игры всё равно благодарили команду за сезон.

В заключительной домашней игре сезона «сталевары» уверенно обыграли «Иртыш» из Омска – 2:0.

Сибиряки приехали в Липецк, ещё имея шансы на спасение от вылета из «Серебра» и по идее должны были рвать и метать. Но команда Дмитрия Бугакова не случайно набрала неплохой ход под занавес сезона. «Металлург» превзошёл гостей почти по всем основных игровым компонентам. В последних 5-ти играх «красно-чёрные» демонстрируют завидную статистику – 3 победы, 1 ничья и только 1 поражение, с такими показателями команда вышла бы и в «Золото». Остаётся в очередной раз сожалеть, сколько очков липчане упустили в первой половине сезона…

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Впервые место в стартовом составе получил Сергей Гайдук, до этого удачно выходивший на замену. 19-летний хавбек вообще впервые в карьере вышел в основе профессиональной взрослой команды.

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Сергей Гайдук (с мячом) впервые в основе

Очень вовремя выздоровел Егор Глухов, который в центре поля подменил капитана команды Дмитрия Пахомова, пропускавшего игру из-за 8-ми желтых карточек.

Повязка же перешла к вратарю Александру Кобзеву, который не появлялся на поле с сентября и впервые вышел при Бугакове, стал одним из героев матча.Еще при счёте 0:0 Кобзев уверенно сыграл в паре эпизодов, нейтрализовав попытки «Иртыша» открыть счёт.

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Кобзев в этой игре был - сама надёжность

У гостей с первых минут вышли хавбек Никита Дорофеев и нападающий Роман Янушковский, которые ещё в прошлом сезоне выступали за «Металлург».

Бомбардир Янушковский с 2022 года в среднем забивает по одному мячу за… год. Сезон 2022/23 он провёл в «Нефтехимике» без голов, затем перешёл в «Металлург» и в 11-ти матчах отличился 1 раз, весной текущего года испытал голевой всплеск в «дивизионе Б», в 6-ти матчах поразил ворота соперников владимирского «Торпедо» дважды. В «Иртыше» он вновь на нуле, но имел момент в Липецке, однако Кобзев смелым броском в ноги лишил бывшего одноклубника шансов. Сразу после перерыва Янушковского заменили.

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Янушковский (№10) - форвард на минималках

Дорофеев играет за омичей полезнее – пару туров назад оформил победный «дубль» в Дзержинске (2:0), а всего за сезон забил 3 гола. Был он заметен и в Липецке, помогал «Иртышу» владеть мячом и инициативой, особенно в первом тайме.

«Металлург» сделал ставку на игру «вторым номером», но действовал более эффективно. На 17-й минуте чуть ли не первый визит липчан в чужую штрафную площадь едва не завершился голом: Матвей Елизаров прострелил с левого фланга, Илья Глебов бил в одно касание, но мяч приняла на себя штанга.

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Илья Глебов действовал на острие, много боролся и искал свои моменты

Положение незадолго до перерыва исправил Антон Рощин. После паса всё того же Елизарова арендованный у столичного «Спартака» «фантазиста» расправился с защитником и неотразимо пробил издали в нижний угол ворот. Голкипер Роман Райфегерсте был бессилен – 1:0.

Едва начался второй тайм, отличный момент имел Глебов. Но это была лишь отсрочка приговора для «Иртыша». На 49-й минуте Елизаров подал угловой и центральный защитник Иван Лапшов головой переправил мяч в сетку – 2:0. После этого Иван символически отпраздновал гол, посвятив его беременной супруге и будущему первенцу.

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Триумф Лапшова, в семье которого скоро родится первый ребёнок - девочка.

По сути, игра была сделана. «Иртыш» сумел создать лишь один полумомент, но Кобзев вновь нейтрализовал выход к воротам Александра Ларина. Хитрец Дорофеев в концовке картинно с громким криком рухнул на искусственный газон в нашей штрафной, но судья ему не поверил и не стал назначать пенальти. Вскочив, Дорофеев даже рассмеялся.

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Матвей Елизаров отметился двумя голевыми передачами в одной игре

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В концовке на замену вышел Григорий Борисенко, пропустивший целый круг. Символично, что это произошло в игре с "Иртышом", играя с которым Григорий и получил серьёзную травму в сентябре

Несмотря на неудачный год, болельщики проводили «Металлург» в раздевалку аплодисментами и скандированием: «Спасибо за сезон!». Так публика оценила бойцовские качестве нашей команды, прогресс в игре и выразила надежду, что если «Металлург» сумеет сохранить нынешний костяк команды, то в дивизионе «Б» мы надолго не задержимся. Концовка сезона заронила в болельщиков такую надежду.

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Бугакову и Ко осталось лишь 16 октября сыграть на выезде с «Краснодаром-2», который тоже расстался с шансами сохранить прописку в «Серебре». Причём в случае победы «сталевары» смогут обойти в турнирной таблице воспитанников одной из сильнейших футбольных Академий страны и финишировать предпоследними.

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«Металлург» - «Иртыш» (Омск) — 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 - Рощин, 44. 2:0 – Лапшов, 49.

«Металлург»: 16. А.Кобзев (к). 42. Лапшов. 67. Р.Ткачук. 14. Гордиенко. 4. Горунков (91. Комар, 85). 6. Великородный. 17. Глухов (11. Борисенко, 85). 15. М.Елизаров (27. И.Коротких, 57). 87. Рощин (22. Бушуев, 85). 31. Гайдук (23. Кононенко, 74). 19. И.Глебов.

«Иртыш»: 16. Райфегерсте. 6. Сараев. 44. Б.Садыков (к). 23. В.Шолох. 22. К.Щербаков (3. Полковников, 72). 30. Г.Лобанов (41. Жустьев, 83). 7. Герюгов. 89. Н.Дорофеев. 19. Ларин. 11. Карев (59. Янченко, 66). 10. Янушковский (17. Шлеермахер, 46).

Предупреждения: Гордиенко, 34 – Герюгов, 72.

Судья А.Смолин (Вологда). Лайнсмены Ш.Циклаури, М.Селезнёв (оба — Москва). Инспектор И.Хомутинников (Калининград). Делегат А.Воронцов (Москва).

9 ноября. Липецк. Стадион «Сокол». 320 зрителей.

Футбол
«Металлург»
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Комментарии (9)

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Сначала новые
Шарапов
53 минуты назад
У нас все умеют играть в футбол, кроме игроков Металлурга.
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Липчанин
сегодня, 22:00
Алкан ЛТЗ, про неудачников говорить фанатам СК Пламя, ну такое себе)))
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Перестал следить
сегодня, 21:20
В какую лигу они вылетают в 4-ую? В какой играют?
Ответить
Учи матчасть
сегодня, 21:50
Они остаются во второй лиге.
Ответить
Алкан с ЛТЗ
сегодня, 20:56
А чё радость такая у неудачников?
Ответить
"Девятый"...
сегодня, 20:26
"Ещё к 5-ти "топ-игрокам" +2 игрока "добавили" в Первой Лиге "смог ли б" "сыграть"...
Ответить
Нервная мать
сегодня, 19:52
Молодцы мальчишки! Единственный лучик света в беспросветной тьме.
Ответить
135
сегодня, 20:28
Да уж, теперь наверное будут с Краснодар-3 играть.
Ответить
555
сегодня, 20:38
Да уж, теперь наверное будут с Краснодар-3 играть. С Краснодаром-3 будет играть Тамбов-1.
Ответить
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