Ситуацию с избиением подростков в Ленино взял на контроль уполномоченный по правам ребёнка

Юрий Таран призвал принять незамедлительные меры по восстановлению нарушенных прав детей.





Напомним, сегодня на улице Рудничной, 1/1 в селе Ленино Липецкого округа произошёл конфликт между мужчиной и тремя подростками — мальчиками 13-14 лет. По словам отца одного из подростков, мальчики сидели в предбаннике магазина «Красное и белое» и слушали музыку. Неожиданно там появился мужчина, арендующий помещение в том же здании, и начал их пинать. Подростки выбежали, но разборки продолжились и на улице.



На место происшествия выехали скорая и полиция. Все трое подростков вместе с родителями обратились в областную детскую больницу. Одному подростку уже озвучен диагноз — ушиб мягких тканей головы.



«Считаю, что органы системы профилактики должны принять незамедлительные меры по восстановлению нарушенных прав детей, оказанию необходимой помощи семьям. И конечно, с болью и страхом думаю, является ли этот мужчина сам отцом», — написал Юрий Таран.



Уполномоченный по правам ребёнка обратил внимание и на второй На место происшествия выехали скорая и полиция. Все трое подростков вместе с родителями обратились в областную детскую больницу. Одному подростку уже озвучен диагноз — ушиб мягких тканей головы.«Считаю, что органы системы профилактики должны принять незамедлительные меры по восстановлению нарушенных прав детей, оказанию необходимой помощи семьям. И конечно, с болью и страхом думаю, является ли этот мужчина сам отцом», — написал Юрий Таран.Уполномоченный по правам ребёнка обратил внимание и на второй резонансный предновогодний конфликт — с преподавателем ОБЖ в липецком колледже.