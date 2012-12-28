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245
35 минут назад
7

Ситуацию с избиением подростков в Ленино взял на контроль уполномоченный по правам ребёнка

Юрий Таран призвал принять незамедлительные меры по восстановлению нарушенных прав детей.

Уполномоченный по правам ребёнка в Липецкой области Юрий Таран сообщил в своем Telegram-канале, что готовит запрос в правоохранительные органы по инциденту с избиением подростков в Ленино для привлечения виновного к ответственности, расследованию всех обстоятельств произошедшего. 

Напомним, сегодня на улице Рудничной, 1/1 в селе Ленино Липецкого округа произошёл конфликт между мужчиной и тремя подростками — мальчиками 13-14 лет. По словам отца одного из подростков, мальчики сидели в предбаннике магазина «Красное и белое» и слушали музыку. Неожиданно там появился мужчина, арендующий помещение в том же здании, и начал их пинать. Подростки выбежали, но разборки продолжились и на улице. 

На место происшествия выехали скорая и полиция. Все трое подростков вместе с родителями обратились в областную детскую больницу. Одному подростку уже озвучен диагноз — ушиб мягких тканей головы. 

«Считаю, что органы системы профилактики должны принять незамедлительные меры по восстановлению нарушенных прав детей, оказанию необходимой помощи семьям. И конечно, с болью и страхом думаю, является ли этот мужчина сам отцом», — написал Юрий Таран.

Уполномоченный по правам ребёнка обратил внимание и на второй резонансный предновогодний конфликт — с преподавателем ОБЖ в липецком колледже.

конфликт
побои
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Комментарии (7)

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Как гость
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Сначала новые
не-а чё
2 минуты назад
Между собой подрались,и все на случайного мужика свалили.
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Дед.
3 минуты назад
Ушиб мягких тканей головы это банальная шишка. В чем проблема то?
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Александр
3 минуты назад
Интересно что за дела у детей в магазине «Красное и белое»? Отец их туда послал? Зачем?
Ответить
Ого!
7 минут назад
А куда же сломанный нос исчез?
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Ирина
9 минут назад
Нужно это видео отправить вследственый комитет РФ Бастрыкину пусть проверят что в Липецке последние время творится
Ответить
Ирина
11 минут назад
Нужно это видео отправить вследственый комитет РФ Бастрыкину пусть проверят что в Липецке последние время творится
Ответить
Вот уроды
16 минут назад
малолетние к ответу их и на зону
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