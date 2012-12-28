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Ситуацию с избиением подростков в Ленино взял на контроль уполномоченный по правам ребёнка
Происшествия
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35 минут назад
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Ситуацию с избиением подростков в Ленино взял на контроль уполномоченный по правам ребёнка
Юрий Таран призвал принять незамедлительные меры по восстановлению нарушенных прав детей.
На место происшествия выехали скорая и полиция. Все трое подростков вместе с родителями обратились в областную детскую больницу. Одному подростку уже озвучен диагноз — ушиб мягких тканей головы.
«Считаю, что органы системы профилактики должны принять незамедлительные меры по восстановлению нарушенных прав детей, оказанию необходимой помощи семьям. И конечно, с болью и страхом думаю, является ли этот мужчина сам отцом», — написал Юрий Таран.
Уполномоченный по правам ребёнка обратил внимание и на второй резонансный предновогодний конфликт — с преподавателем ОБЖ в липецком колледже.
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